Список убитых россиянами детей увеличился на 24 малыша, погибших в Мариуполе, - Зеленский

У Украины отсутствует точная информация о ситуации на временно оккупированных россиянами территориях и количестве убитых захватчиками людей, но постепенно все выясняется.

В частности, открылись данные о 24 убитых россиянами детях в Мариуполе, заявил Президент Владимир Зеленский в обращении к участникам American Jewish Committee Global Forum, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня, когда я записываю это обращение, существенно изменилась справка относительно погибших. Перечень убитых наших детишек стал длиннее сразу на 24 фамилии и теперь в нем 287 пунктов. И это, пожалуй, одна из самых страшных вещей, которые происходят во время войны. российские военные оккупанты убили часть нашей страны", - сказал глава государства.

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Он подчеркнул, что у украинской стороны нет полной информации о том, что происходит во временно оккупированных районах, не знает всего об убийствах и других преступлениях, которые россияне там совершают.

"Мы не знаем, сколько тел оккупанты зарыли в братских могилах или оставили в развалинах разбитых городов. Но постепенно мы узнаем об этом. И именно так список убитых детей стал длиннее сразу на 24 пункта. Это дети, погибшие от российских ударов по Мариуполю. Теперь мы о них знаем", – отметил Президент.

Среди этих убитых Зеленский назвал малышей Максима и Дарью, родившихся в этом году.

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"Максим и Дарья не прожили и трех месяцев, они погибли вместе с родителями, когда их всех засыпало в подвале обычного жилого дома, на который российский самолет сбросил бомбу", – рассказал глава государства.