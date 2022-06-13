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Список убитых россиянами детей увеличился на 24 малыша, погибших в Мариуполе, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна,діти

У Украины отсутствует точная информация о ситуации на временно оккупированных россиянами территориях и количестве убитых захватчиками людей, но постепенно все выясняется.

В частности, открылись данные о 24 убитых россиянами детях в Мариуполе, заявил Президент Владимир Зеленский в обращении к участникам American Jewish Committee Global Forum, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня, когда я записываю это обращение, существенно изменилась справка относительно погибших. Перечень убитых наших детишек стал длиннее сразу на 24 фамилии и теперь в нем 287 пунктов. И это, пожалуй, одна из самых страшных вещей, которые происходят во время войны. российские военные оккупанты убили часть нашей страны", - сказал глава государства.

Также читайте: В результате агрессии РФ в Украине 288 детей погибли и более 527 ранены, - Офис генпрокурора

Он подчеркнул, что у украинской стороны нет полной информации о том, что происходит во временно оккупированных районах, не знает всего об убийствах и других преступлениях, которые россияне там совершают.

"Мы не знаем, сколько тел оккупанты зарыли в братских могилах или оставили в развалинах разбитых городов. Но постепенно мы узнаем об этом. И именно так список убитых детей стал длиннее сразу на 24 пункта. Это дети, погибшие от российских ударов по Мариуполю. Теперь мы о них знаем", – отметил Президент.

Среди этих убитых Зеленский назвал малышей Максима и Дарью, родившихся в этом году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ненависть - движущая сила, благодаря которой продолжается российская война против Украины, - Зеленский

"Максим и Дарья не прожили и трех месяцев, они погибли вместе с родителями, когда их всех засыпало в подвале обычного жилого дома, на который российский самолет сбросил бомбу", – рассказал глава государства.
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Топ комментарии
+14
Шашличник який розмінував адмінкордон з Кримом
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13.06.2022 14:39
+8
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13.06.2022 14:57
+6
Росія готувала напад на Україну весь останній рік, це підтвердила розвідка - Офіс президента

Трідварас картавий розкажи як ти мразь готувався 30т тисячам мертвих маріупольців
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13.06.2022 14:41
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І хто у цьому винен...
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13.06.2022 14:37 Ответить
Шашличник який розмінував адмінкордон з Кримом
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13.06.2022 14:39 Ответить
винуваті ті, хто напав на Україну, ті, хто розпочали війну.
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13.06.2022 14:46 Ответить
Але без виконання зрадних договорів не обійшлось . Результат бліц-кріт на півдні і десятки тисяч мертвих громадян
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13.06.2022 15:02 Ответить
Ну это тоже так но это стало возможным при обороне голой жопой. Это как в карты, когда одна из сторон подыгрывает скрытно другой стороне! Чем это заканчивается сам допрешь?
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13.06.2022 15:06 Ответить
Звичайно винуваті ті, що напали на Україну, а у великій кількості смертей винуваті ті, що замість посилення армії і виготовлення озбьроєння будували дороги.
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13.06.2022 15:38 Ответить
Глупо искать виновных, когда надо искать выход.
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13.06.2022 14:41 Ответить
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13.06.2022 14:57 Ответить
Электрический стул или веревка?
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13.06.2022 15:07 Ответить
1000 гаубиц - это 700 лямов $. 500 танков Т64БМ - єто пускай ярд $. на крадівництві только в 2021 было распилено 178 ярдов грн, т.е. 6 ярдов баксов. "ай-яй-яй, кто это сделал?" (с)
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13.06.2022 14:48 Ответить
звичайно винен путін і росія, але їм в цьому допомогли "квартальці", які мали можливість, прийшовши до влади побудувати багато ракетни дивізіонів, САУ"Богдана", проекти яких були готові і підірвати Кримський перешейок, артилерією перемолоти тих, хто буде йти, а вони все зробили з точністю донавпаки - всі гроші зарили в асфальт, розмінували Кримський перешийок і всіх заспокоювали, що все під контролем і щоб не панікували, а йшли на шашлики.
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13.06.2022 15:42 Ответить
Ого, а я думав на нас москалі напали. Гроші не пахнуть?
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13.06.2022 14:44 Ответить
Ти кацап, якщо таке пишеш.
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13.06.2022 14:45 Ответить
Невинні жертви страшної війни…
Цьго не можливо забути і пробачити…
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13.06.2022 14:39 Ответить
Росія готувала напад на Україну весь останній рік, це підтвердила розвідка - Офіс президента

Трідварас картавий розкажи як ти мразь готувався 30т тисячам мертвих маріупольців
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13.06.2022 14:41 Ответить
най і русскіє тоді розказують, як вони клялися і божилися, що не збираються нападати на Україну. який чудовий-разчудовий цей ...й русскій мір.
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13.06.2022 14:47 Ответить
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13.06.2022 15:01 Ответить
Він працює на Папу Карло
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13.06.2022 15:11 Ответить
Вы все врете. Арахамия и Абрамович всех эвакуировали.
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13.06.2022 14:41 Ответить
Спочатку рахували гроші.

Зараз рахують мертвих.
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13.06.2022 14:47 Ответить
у наших олігархів збочені пріорітети, як можна вважати, що якісь там гроші дорожче за люди?
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13.06.2022 14:49 Ответить
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13.06.2022 14:50 Ответить
Думала, що відповісти... Просто нема слів.
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13.06.2022 15:57 Ответить
Ховаємо цвіт нації. Людей, які гинуть за помилки йолопа і його слуг.
Народ кланяється до землі всім захисникам і збереже пам'ять усіх загиблих зсу, громадян і бідолашних діточок , які зараз усі с Богом. Амінь.
Слава Україні!!! Героям Слава!!!
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13.06.2022 16:07 Ответить
Дебилы, *** ... У президента и правительства страны с нормальной властью на случай военной агрессии должен быть четкий план при объявлении военного положения. А у наших клоунов - по привычке одни сценарии !!!
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13.06.2022 16:56 Ответить
Чіткий та забористий «план» у наших клованів теж є.
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13.06.2022 23:28 Ответить
К соучастникам/подельникам этих российских убийц наших украинских детей надо причислить всех без исключения министров обороны Украины (распродавших и уничтожавших оборонный потенциал страны); директоров всех предприятий (а их многие тысячи!) Укроборонпрома, распродавших активы и сдающих в аренду многие сотни тысяч кв метров площадей (и по сей день - по комбинированной форме: часть налом в карман директора!); сотрудников СБУ, сколотивших за годы «незалежности» баснословные состояния (на крышевании криминала, продаже госсекретари и тайн).
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13.06.2022 14:53 Ответить
А вам не здається, що сам найвеличніший доклав до цього руку?
Може на ньому величезна провина?
Або в методиці з опи цього не передають.
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13.06.2022 15:54 Ответить
Звичайно кацапи великі скоти, а простіше потвори, навіщо були йти війною в 21 столітті, а тим більше вбивати дітей і жінок? Але це все-таки стало можливим здачею півдня тими скотиняками, які сьогодні піаряться на чужому горі і всіх запевняючть, що не на часі шукати винних, а вже пізніше повідомили, що цього зробити неможливо. А далі процитую слова невідомої мені людини, але ці слова точно передають суть "Незабувайте, що за героїзмом одних, ховаються інші, ті хто все про@бали. Героїзм одних - плата та злочинна бездіяльність інших. Велика, іноді занадто велика плата. Замість справжніх Героїв, які зачасту лишаються невідомими, вам згодовують дуті неголені @бала".
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13.06.2022 15:00 Ответить
+++
Слава Героям!!!
Не забудемо і не пробачимо.
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13.06.2022 15:51 Ответить
Найближче юдей наближається до яхве,коли вбивають християнських дітей.
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13.06.2022 15:11 Ответить
Рашка - агресор, їхніорки - вбивці і мародери, їх президент Ху*ло! Це незаперечні факти!
Але! Теж незаперечний факт, що Зеленська влада "подарували" південь України Рашці і звісно ті його прийняли. На слідком цієї зради став знищений Маріуполь, полонені його захисники і тепер вже регулярні обстріли з Херсону Миколаївщини, про терор на зданих територіях і не говорю.
Виходить, що боротися зі зрадниками у владі "не на часі", вже після перемоги. Така позиція може призвести, що зрадники будуть святкувати перемогу Рашки в Україні, а зелені відразу розбіжаться., от тоді вже точно буде пізно.
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13.06.2022 16:12 Ответить
который ты малоПИД,,,роский, бенин Нарко-Ублюдок сдал с Елдаком и верещюк как и Херсон....
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13.06.2022 21:21 Ответить
"

"Максим і Дар'я не прожили і трьох місяців, вони загинули разом із батьками, коли їх усіх засипало в підвалі звичайного житлового будинку, на який російський літак скинув бомбу", - розповів глава держави." Джерело: https://censor.net/ua/n3347635

Правильніше було б писати не "глава держави", а "верховний головнокомандувач", який несе відповідальність за розмінування чонгарського перешийку, маріупільську трагедію та смерть згаданих Максима і Дар'ї...
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13.06.2022 21:27 Ответить
ТАК А ГДЕ ТАМ КАБАЕВА !!!???
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14.06.2022 08:39 Ответить
 
 