Список убитых россиянами детей увеличился на 24 малыша, погибших в Мариуполе, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
У Украины отсутствует точная информация о ситуации на временно оккупированных россиянами территориях и количестве убитых захватчиками людей, но постепенно все выясняется.
В частности, открылись данные о 24 убитых россиянами детях в Мариуполе, заявил Президент Владимир Зеленский в обращении к участникам American Jewish Committee Global Forum, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сегодня, когда я записываю это обращение, существенно изменилась справка относительно погибших. Перечень убитых наших детишек стал длиннее сразу на 24 фамилии и теперь в нем 287 пунктов. И это, пожалуй, одна из самых страшных вещей, которые происходят во время войны. российские военные оккупанты убили часть нашей страны", - сказал глава государства.
Он подчеркнул, что у украинской стороны нет полной информации о том, что происходит во временно оккупированных районах, не знает всего об убийствах и других преступлениях, которые россияне там совершают.
"Мы не знаем, сколько тел оккупанты зарыли в братских могилах или оставили в развалинах разбитых городов. Но постепенно мы узнаем об этом. И именно так список убитых детей стал длиннее сразу на 24 пункта. Это дети, погибшие от российских ударов по Мариуполю. Теперь мы о них знаем", – отметил Президент.
Среди этих убитых Зеленский назвал малышей Максима и Дарью, родившихся в этом году.
"Максим и Дарья не прожили и трех месяцев, они погибли вместе с родителями, когда их всех засыпало в подвале обычного жилого дома, на который российский самолет сбросил бомбу", – рассказал глава государства.
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Цьго не можливо забути і пробачити…
Трідварас картавий розкажи як ти мразь готувався 30т тисячам мертвих маріупольців
Зараз рахують мертвих.
Народ кланяється до землі всім захисникам і збереже пам'ять усіх загиблих зсу, громадян і бідолашних діточок , які зараз усі с Богом. Амінь.
Слава Україні!!! Героям Слава!!!
Може на ньому величезна провина?
Або в методиці з опи цього не передають.
Слава Героям!!!
Не забудемо і не пробачимо.
Але! Теж незаперечний факт, що Зеленська влада "подарували" південь України Рашці і звісно ті його прийняли. На слідком цієї зради став знищений Маріуполь, полонені його захисники і тепер вже регулярні обстріли з Херсону Миколаївщини, про терор на зданих територіях і не говорю.
Виходить, що боротися зі зрадниками у владі "не на часі", вже після перемоги. Така позиція може призвести, що зрадники будуть святкувати перемогу Рашки в Україні, а зелені відразу розбіжаться., от тоді вже точно буде пізно.
"Максим і Дар'я не прожили і трьох місяців, вони загинули разом із батьками, коли їх усіх засипало в підвалі звичайного житлового будинку, на який російський літак скинув бомбу", - розповів глава держави." Джерело: https://censor.net/ua/n3347635
Правильніше було б писати не "глава держави", а "верховний головнокомандувач", який несе відповідальність за розмінування чонгарського перешийку, маріупільську трагедію та смерть згаданих Максима і Дар'ї...