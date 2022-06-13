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Уничтожить базу "вагнеровцев" в Луганской области помогло видео в TikTok, - Conflict Intelligence Team

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

гайдай

Несколько дней назад украинские защитники уничтожили базу "вагнеровцев" в Кадиевке Луганской области.

Об этом в интервью НВ рассказал исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов, передает Цензор.НЕТ.

"Если посмотреть на отчет так называемого Министерства чрезвычайных ситуаций "ЛНР", которые говорят, что в том районе было 22 человека. Но они описывают только двух пожилых женщин. Где еще 20? Непонятно. Они признают, что стадион был разрушен, поэтому можно сделать предположение, что именно эти 20, о которых в отчете ничего нет, - вагнеровцы, которые должны погибнуть", - пояснил он.

По словам Михайлова, помогло в уничтожении "вагнеровцев" видео в TikTok, которое оккупанты сами опубликовали.

"Это TikTok какой-то был. Это не были именно пропагандисты. (Видео - Ред.), которое завирусилось, на нем было найдено здание детско-юношеской спортивной школы в городе Кадиевка. Потом их там и нашли", - добавил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Уничтожена база "вагнеровцев" на оккупированной Луганщине, выжил только один рашист, - Гайдай. ВИДЕО
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Топ комментарии
+17
не треба вихвалятися ЯК так вдалось...нехай ще роблять такі смертельні помилки...
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13.06.2022 15:28
+15
И зачем их ставить об этом в известность?....
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13.06.2022 15:13
+13
Больше пишите благодаря чему орков кроем, учите врага конспирации.
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13.06.2022 15:13
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Дякуємо, лапатнікі, знімайте більше! Як показує практика, ви є одними з найкращих корегувальників!
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13.06.2022 15:11 Ответить
Больше пишите благодаря чему орков кроем, учите врага конспирации.
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13.06.2022 15:13 Ответить
Надеюсь это публичная версия, а истинная - благодаря нашим партнерам(США, Великобритания)
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13.06.2022 15:22 Ответить
И зачем их ставить об этом в известность?....
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13.06.2022 15:13 Ответить
вони вже нові відоси знімають на концерті кабздоха
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13.06.2022 15:45 Ответить
CIT - прорашистська організація. Вони завжди виправдовують їх дії, навіть відверті військові злочини. Так детально розбирають їх помилки і успіхи. Тут гарно, а так не треба більше робити.
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13.06.2022 16:38 Ответить
Бойовий тік-ток в дії.
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13.06.2022 15:20 Ответить
Ну хоч якась користь від Тік Ток!
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13.06.2022 15:21 Ответить
не треба вихвалятися ЯК так вдалось...нехай ще роблять такі смертельні помилки...
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13.06.2022 15:28 Ответить
Це ті "вагнерівці" яких наш Президент здав білоруському самозванцю, щоб вони вбивали українців?
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13.06.2022 15:36 Ответить
Другие. Тех удалось спасти. Этих - нет.
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13.06.2022 15:41 Ответить
Як же він тепер в глаз ввх пасмотріт ?
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13.06.2022 18:35 Ответить
Не надо было афишировать. Зря вы так делаете. Такими хорошими инструментами бить врага лишаетесь...Зря
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13.06.2022 18:29 Ответить
Там пам'ять як у гупі
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13.06.2022 18:36 Ответить
20..... Мало..... Очень мало.... Каждый день надо 500 - 1000 и больше.... Не то рашка восполняет быстрее чем мы уничтожаем.
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13.06.2022 18:41 Ответить
20 вагиноровцев - это не серьезно!
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13.06.2022 23:23 Ответить
 
 