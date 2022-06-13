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Нам нужно оружие как можно скорее – мы уже прислали странам список, – Кличко в интервью немецкому "Bild"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

кличко

Украинским военным срочно требуется оружие от западных партнеров.

Об этом Виталий Кличко заявил в интервью немецкому изданию "Bild", передает  Цензор.НЕТ.

Он призвал ускорить поставки вооружения, чтобы украинцы смогли защитить свою землю и всю Европу.

"За несколько сотен километров отсюда идут жесткие бои. У россиян больше солдат, больше артиллерии и больше техники – поэтому нам срочно требуется поддержка. Еще раз подчеркиваю: мы защищаем не только свои семьи, свои города и свою страну. Мы также защищаем ценности каждого западного демократического государства. Нам требуется поддержка. Нам нужны боеприпасы, нужно современное оружие, оборонное оружие", - сказал Кличко.

Мэр Киева отметил, что затягивание поставок приводит к гибели украинских Героев и потере территорий.

"Мы месяцами слышим, что скоро будет доставлено оружие и что поддержка придет скоро. Но от военных я слышу, что поддержка поступает только частично, не в необходимом объеме. Это значит, что мы теряем территорию и теряем жизнь. И мы также не должны забывать: если россияне продолжат наступление, это будет очень опасно для каждого европейца. Нам нужна жесткая поддержка санкций и оружия со стороны трех лидеров важнейших стран – как можно скорее. Мы уже направили странам список вооружений", - отметил Кличко.

Он убежден, что путин может вторгнуться в страны Европы, в частности Германию, если его не остановить.

"Путин лично говорит, что претендует на всю бывшую территорию россии. Он продолжит наступление. Его интерес не заканчивается Киевом и границей с Польшей. Я твердо верю, что путин зайдет так далеко, как мы ему позволим. И Германия не должна забывать: часть Германии была частью советской империи. Если кто в Германии думает, что до войны еще далеко, это неправда. Это может затронуть кого-либо в ЕС", - подытожил Кличко.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Италии Марио Драги планируют совместную поездку в Киев в конце июня, накануне саммита лидеров ЕС.

Автор: Анастасія Потіха
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Я дико извиняюсь конечно, но мер Киева совместно с областной администрацией и военными уже начали масштабное строительство оборонительных сооружений по всей области с учётом боёв февраля-марта или только языком?
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13.06.2022 15:21 Ответить
Дима! Засунь свои извинения... ну ты знаешь куда. Почему тебя не удивляет когда Зеленский, бывший шут говорит про оружие, но когда об этом говорит мэр столицы Украины это тебя удивляет. И напомню, Пока зелебеня в ОРДЛО гастролировал, Кличко был на Майдане
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13.06.2022 15:30 Ответить
тому що Діма після уріноофтальмології в очі від зе
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13.06.2022 15:34 Ответить
Пошёл он ‼️Кличко перед Войной создавал тро , а ОП и Стефанчук противодействовали
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13.06.2022 16:25 Ответить
Тобі вікуська на Іспанщині видніше. На, проходь лікбез як Педаля у Києві другу Бучу/Ірпінь/Гостомель готував
https://apnews.com/article/russia-ukraine-kyiv-europe-e9cd115540b398be26dfcaf472ec1621
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13.06.2022 16:48 Ответить
" В воскресном интервью Associated Press мэр Виталий Кличко несколько секунд молчал, когда его спросили, есть ли планы эвакуации мирных жителей, если российским войскам удастся взять Киев.

«Мы не можем этого сделать, потому что все пути заблокированы», - наконец сказал он по-английски. «Все пути перекрыты, и сейчас мы в окружении - везде русские, и у нас нет возможности эвакуировать людей. И все, у кого были планы эвакуироваться, уже переехали.

Отвечая на вопрос о способности города пополнить истощающиеся запасы продовольствия и лекарств, мнение Кличко омрачилось.

«Мы находимся на грани гуманитарной катастрофы», - сказал он.

Міцний господарник?
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13.06.2022 16:54 Ответить
Ну навіщо це блюзнірство?
Не тягне Віталька під час війни. Це не фейсом торгувати і надалі знищувати ,колись зелене, місто.
Після його істеричного інтерв*ю Associated Press 28 лютого, було назначено військового. Це було правильне рішення. Тоді все більш-менш нормалізувалось з продуктами, ліками, транспортом тощо.
А свій корупційний міст "на Троєщину" він тупо гнав до 24.02. Хоча треба було вже пости ставити та окопи рити.
І ще цікаво, коли всі з його кодла здриснули, йому вистачало одненького зама, який був "гаварящєй галавой". Може штат нероб пора скоротити? І ще, а де смотрящіє, вже повернулись чи працюють з Лазурки дистанційно)) Бо асфальт на Толстого, то святе.
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13.06.2022 15:40 Ответить
а вы слышали что отбитый ведёт переговоры с мэрами Борисполя и Броваров о том,чтобы соединить их с Киевом линией метро и после этого сделать районами Киева?
я понимаю что выдумана схема распила западного бабла,но лично мне как жителю Борисполя,и в х-й не упирается ни метро,ни объединение с Киевом.
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13.06.2022 15:49 Ответить
Да, Бубочка и его шобла отработала для РФ на 5 баллов. Отказать в приеме Канцлеру, назвать обиженной колбасой. Вот немцы и спешат передать оружие.
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13.06.2022 16:00 Ответить
верим в ВСУ !!!
///
Один в поле воин и 12 его побратимов

https://t.me/ukrainy_kievestolitsaukrainy/5023
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13.06.2022 16:05 Ответить
🤖🤢💩глисты подолячные повылазили‼️
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13.06.2022 16:27 Ответить
Кацапоязика ботяра на пітатєльниє гроші смотрящєго дені комарницького. Іспанське сонечно не пече, ні?
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13.06.2022 17:09 Ответить
Всё верно заявили.
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14.06.2022 03:18 Ответить
 
 