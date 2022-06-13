Нам нужно оружие как можно скорее – мы уже прислали странам список, – Кличко в интервью немецкому "Bild"
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Украинским военным срочно требуется оружие от западных партнеров.
Об этом Виталий Кличко заявил в интервью немецкому изданию "Bild", передает Цензор.НЕТ.
Он призвал ускорить поставки вооружения, чтобы украинцы смогли защитить свою землю и всю Европу.
"За несколько сотен километров отсюда идут жесткие бои. У россиян больше солдат, больше артиллерии и больше техники – поэтому нам срочно требуется поддержка. Еще раз подчеркиваю: мы защищаем не только свои семьи, свои города и свою страну. Мы также защищаем ценности каждого западного демократического государства. Нам требуется поддержка. Нам нужны боеприпасы, нужно современное оружие, оборонное оружие", - сказал Кличко.
Мэр Киева отметил, что затягивание поставок приводит к гибели украинских Героев и потере территорий.
"Мы месяцами слышим, что скоро будет доставлено оружие и что поддержка придет скоро. Но от военных я слышу, что поддержка поступает только частично, не в необходимом объеме. Это значит, что мы теряем территорию и теряем жизнь. И мы также не должны забывать: если россияне продолжат наступление, это будет очень опасно для каждого европейца. Нам нужна жесткая поддержка санкций и оружия со стороны трех лидеров важнейших стран – как можно скорее. Мы уже направили странам список вооружений", - отметил Кличко.
Он убежден, что путин может вторгнуться в страны Европы, в частности Германию, если его не остановить.
"Путин лично говорит, что претендует на всю бывшую территорию россии. Он продолжит наступление. Его интерес не заканчивается Киевом и границей с Польшей. Я твердо верю, что путин зайдет так далеко, как мы ему позволим. И Германия не должна забывать: часть Германии была частью советской империи. Если кто в Германии думает, что до войны еще далеко, это неправда. Это может затронуть кого-либо в ЕС", - подытожил Кличко.
Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Италии Марио Драги планируют совместную поездку в Киев в конце июня, накануне саммита лидеров ЕС.
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https://apnews.com/article/russia-ukraine-kyiv-europe-e9cd115540b398be26dfcaf472ec1621
«Мы не можем этого сделать, потому что все пути заблокированы», - наконец сказал он по-английски. «Все пути перекрыты, и сейчас мы в окружении - везде русские, и у нас нет возможности эвакуировать людей. И все, у кого были планы эвакуироваться, уже переехали.
Отвечая на вопрос о способности города пополнить истощающиеся запасы продовольствия и лекарств, мнение Кличко омрачилось.
«Мы находимся на грани гуманитарной катастрофы», - сказал он.
Міцний господарник?
Не тягне Віталька під час війни. Це не фейсом торгувати і надалі знищувати ,колись зелене, місто.
Після його істеричного інтерв*ю Associated Press 28 лютого, було назначено військового. Це було правильне рішення. Тоді все більш-менш нормалізувалось з продуктами, ліками, транспортом тощо.
А свій корупційний міст "на Троєщину" він тупо гнав до 24.02. Хоча треба було вже пости ставити та окопи рити.
І ще цікаво, коли всі з його кодла здриснули, йому вистачало одненького зама, який був "гаварящєй галавой". Може штат нероб пора скоротити? І ще, а де смотрящіє, вже повернулись чи працюють з Лазурки дистанційно)) Бо асфальт на Толстого, то святе.
я понимаю что выдумана схема распила западного бабла,но лично мне как жителю Борисполя,и в х-й не упирается ни метро,ни объединение с Киевом.
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Один в поле воин и 12 его побратимов
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