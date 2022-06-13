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Украина в этом году соберет ориентировочно 65 млн тонн урожая. Это не критично, - Минагрополитики

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

урожай,врожай

Урожай зерновых культур в 2022 году в Украине составит ориентировочно 65 млн тонн, в том числе до 50 млн тонн зерновых и 15-15,3 млн тонн масличных культур, что меньше показателей рекордного предыдущего года, но сравнимо с урожаями, которые собирали в стране в текущем десятилетии.

Об этом в эфире национального UA-марафона заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Возможно, около 48-50 млн тонн зерновых в сумме. Конечно, это меньше, чем в предыдущие годы, когда мы привыкли к 60-75-85 млн тонн, но если взять десятилетнюю историю, когда у нас было 40-45 млн, то это не является критическим", - сообщил он.

Он уточнил, что урожай кукурузы в этом сезоне ожидается в размере около 24 млн тонн, 18-20 млн тонн пшеницы, ячменя ориентировочно 5 млн тонн.

По данным Высоцкого, также ожидается производство около 10 млн тонн подсолнечника, 2,5-2,8 млн тонн сои и около 2,5 млн тонн озимого рапса.

"Это средние показатели, смотря на среднестатистические показатели прошлых лет, и будем их корректировать по факту уборки урожая", - уточнил замминистра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Урожай может сократиться на 40%, из-за войны потеряно 25% пахотных земель, - Минагрополитики
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Топ комментарии
+11
Вот мне нравятся эти щитаки. А если завтра на эти поля прилёты пойдут?
Соберите потом пи%дите
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13.06.2022 15:28
+9
Выпустят Марфу Безумную, как по делу "вагнеровцев", Она расскажет, что не пахали, не сеяли и потому ничего не собрали
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13.06.2022 15:41
+8
сначало соберите!!! и так уже пошли подпалы от прилетов зажигательными ...
а кто собирать будет...чем заправлять технику... и есть ли она...а где хранить зерно.. как и чем перевозить...и куда?
где теперь безопасно??? в поле? в комбайне? в ангаре? в хранилище? в вагоне-зерновоза?
оптимизм - хорошо, реализм - хорошо (а олени лучше)))))
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13.06.2022 15:46
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Вот мне нравятся эти щитаки. А если завтра на эти поля прилёты пойдут?
Соберите потом пи%дите
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13.06.2022 15:28 Ответить
Выпустят Марфу Безумную, как по делу "вагнеровцев", Она расскажет, что не пахали, не сеяли и потому ничего не собрали
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13.06.2022 15:41 Ответить
головне - чорношкірих не засмутити, бо їм взагалі то насрати на наші войнушки, але кусіть хоціца
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13.06.2022 15:28 Ответить
Дело не в недовольстве. Смотри логика.
Твоему племени не хватает еды. Ты нападаешь на соседнее племя и отбираешь их еду. Оно нападает на кого-то еще. Это приводит к гражданской войне, а после к войне между странами.
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13.06.2022 15:33 Ответить
а потім - між планетами, а потім - між галактиками..?
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13.06.2022 15:36 Ответить
Ну это может захватить и полконтинента. Пока что в зоне риска не только страны черной Африки, но в первую очередь арабы с их скачкообразным ростом населения в предыдущие десятилетия.
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13.06.2022 15:38 Ответить
то може легше гуртом рашку прибити?
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13.06.2022 15:45 Ответить
Меня лично бесят все эти требующие бить рашку за них. Потому что до 24 февраля в Украине базовые настроения были "Рассия наш друг, надо мирицца" до "я вас в АТО не посылал", а те кто говорил что Россия враг считали неадекватами. Так что чего ты хочешь от других стран? У нас тут те кто жил рядом с Россией видели мир в глазах Путина, а издалека и не такое привидится.
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13.06.2022 15:50 Ответить
взагалі-то мені начхати, шо там кого бісить
не дішло з першого разу - прочитай іще
я ніде нікого не закликав щось робити замість себе, а тільки разом із собою
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13.06.2022 16:30 Ответить
Тогда Африка должна напасть на Расею... Но что-то Сенегал, например, Украине недовольство высказывает. Странные какие-то эти африканцы
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13.06.2022 15:44 Ответить
Це фантастика.
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13.06.2022 15:31 Ответить
Не соберет... Будет как с шашлыками в мае. "Зеленые" гниды всегда врут
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13.06.2022 15:32 Ответить
сначала соберите, а потом еще продайте
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13.06.2022 15:33 Ответить
сначало соберите!!! и так уже пошли подпалы от прилетов зажигательными ...
а кто собирать будет...чем заправлять технику... и есть ли она...а где хранить зерно.. как и чем перевозить...и куда?
где теперь безопасно??? в поле? в комбайне? в ангаре? в хранилище? в вагоне-зерновоза?
оптимизм - хорошо, реализм - хорошо (а олени лучше)))))
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13.06.2022 15:46 Ответить
Понад 30 років руйнували та розкрадали країну,нищили все,в т.ч.обороноздатність країни та її ,колись могутній оборонпром!! Тому як казав перший із обраних досвідчених:- Маємо те що маємо!!))
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13.06.2022 15:53 Ответить
Вкрали орки торішне і вже НАШЕ посіяне озиме збирають. Навіть хизуються, що кримському гобліну свіжий сніп подарували. А нашим людям вистачить, рахувальники?
Чи буде знову "ми нічого не знали", а потім "ми знали, але не вірили".
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13.06.2022 15:49 Ответить
Обдрістович скаже -Проє.алі!!!))
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13.06.2022 15:55 Ответить
Я Люсю ще хтось слухає? Було за нього соцопитування вірите/не вірите - 20% на 80%. Зараз може ще менше тупеньких.
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13.06.2022 16:00 Ответить
Проте яке слово універсальне відносно будь якої діяльності СН,а реально про вибір "мудрого наріда"!!!))
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13.06.2022 16:06 Ответить
а як щодо зберігання? теж не критично?
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13.06.2022 15:53 Ответить
А может сразу до приднестровья , импортный ты "наш" .
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13.06.2022 17:18 Ответить
Блд!! Не забудьте на гугле отметить, куда будете свозить!! Длббы..
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13.06.2022 17:03 Ответить
 
 