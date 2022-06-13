Украина в этом году соберет ориентировочно 65 млн тонн урожая. Это не критично, - Минагрополитики
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Урожай зерновых культур в 2022 году в Украине составит ориентировочно 65 млн тонн, в том числе до 50 млн тонн зерновых и 15-15,3 млн тонн масличных культур, что меньше показателей рекордного предыдущего года, но сравнимо с урожаями, которые собирали в стране в текущем десятилетии.
Об этом в эфире национального UA-марафона заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Возможно, около 48-50 млн тонн зерновых в сумме. Конечно, это меньше, чем в предыдущие годы, когда мы привыкли к 60-75-85 млн тонн, но если взять десятилетнюю историю, когда у нас было 40-45 млн, то это не является критическим", - сообщил он.
Он уточнил, что урожай кукурузы в этом сезоне ожидается в размере около 24 млн тонн, 18-20 млн тонн пшеницы, ячменя ориентировочно 5 млн тонн.
По данным Высоцкого, также ожидается производство около 10 млн тонн подсолнечника, 2,5-2,8 млн тонн сои и около 2,5 млн тонн озимого рапса.
"Это средние показатели, смотря на среднестатистические показатели прошлых лет, и будем их корректировать по факту уборки урожая", - уточнил замминистра.
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Соберите потом пи%дите
Твоему племени не хватает еды. Ты нападаешь на соседнее племя и отбираешь их еду. Оно нападает на кого-то еще. Это приводит к гражданской войне, а после к войне между странами.
не дішло з першого разу - прочитай іще
я ніде нікого не закликав щось робити замість себе, а тільки разом із собою
а кто собирать будет...чем заправлять технику... и есть ли она...а где хранить зерно.. как и чем перевозить...и куда?
где теперь безопасно??? в поле? в комбайне? в ангаре? в хранилище? в вагоне-зерновоза?
оптимизм - хорошо, реализм - хорошо (а олени лучше)))))
Чи буде знову "ми нічого не знали", а потім "ми знали, але не вірили".