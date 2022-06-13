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Новости Война в Украине
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война (46615) иностранец (459) легионер (9) добровольцы (1032) ВСУ (5128)

В составе Интернационального легиона обороны Украины служат добровольцы из 55 стран.

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

легіон,інтернаціональний

К Интернациональному легиону, созданному в Украине в связи с нападением РФ, присоединились добровольцы из 55 стран со всех континентов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер Интернационального легиона обороны Украины Дамьен Магру на брифинге в Медиацентре Украина - Укринформ.

"У нас есть представители 55 стран со всех континентов, даже таких дальних, как Бразилия, Южная Корея, Австралия", – сказал Магру.

Он проинформировал, что больше всего в легионе американцев и британцев, за ними следуют поляки и канадцы, а затем представители других стран. В частности, достаточно большое количество из стран Балтии и северных стран, среди которых представитель Интернационального легиона выделил Финляндию.

Магру отказался назвать общее количество легионеров, сославшись на конфиденциальность информации.

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Отвечая на вопрос о финансировании, спикер отметил, что Интернациональный легион входит в состав Вооруженных сил Украины и финансируется из оборонного бюджета.

"Это касается всех расходов на проживание, зарплаты бойцов, оружия и амуниции. У нас есть дополнительные благотворительные средства от частных доноров, прежде всего западных. Собранные на разных платформах средства мы тратим исключительно на оборудование для наших бойцов, которое не входит в стандартный военный пакет, что издается ВСУ, и нужно на поле боя, но не финансируется через государственные каналы Украины", - проинформировал представитель Интернационального легиона.
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Топ комментарии
+11
Щиро вдячний за допомогу! Вдалого полювання! Завзяття та звитяги на полі бою!Бережи Вас Бог!
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13.06.2022 15:47
+9
Боже мой, пусть хранит вас ангел хранитель.
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13.06.2022 15:46
+4
і як так виходить...шо для далеких країн наша війна не потребує якихось уточнень і пояснень
а деяким сусідам...(не всім!!!!) так от деяким переляканим вялічієм *****...наша війна здається штучною... і не війною зовсім...
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13.06.2022 15:51
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Боже мой, пусть хранит вас ангел хранитель.
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13.06.2022 15:46 Ответить
Мені цікаво, а "тамбовський вовк" служить в цбому легіоні, чи у "вагнерівців"?
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13.06.2022 15:46 Ответить
а це хто?
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13.06.2022 15:57 Ответить
А то зкварталу один кацап з Тамбова, що є у "95 кварталі", який писав "смішинки" на хахлів в ту нашу владу!
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13.06.2022 16:11 Ответить
у Вас пане каша в голові, як можна вдатися одночасно ростом, розумом і віком? Ростом і розумом так, а вік приходить через певний час. Чи Ви мали на увазі "Тамбовського вовка" Валерія Жидкова? Мені та іншитм цікаво, він на фронті, чи ні? Якщо на фронті, то на якому боці, бо Боневтік у 2014 році давав концерти в Горлівці "тій стороні"? Чи можливо "квартальцям" не обов'язково брати зброю і захищати Україну?
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13.06.2022 17:11 Ответить
Щиро вдячний за допомогу! Вдалого полювання! Завзяття та звитяги на полі бою!Бережи Вас Бог!
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13.06.2022 15:47 Ответить
А чому "не входить у стандартний військовий пакет, що видається ЗСУ, і потрібне на полі бою, але не фінансується через державні канали України" ???
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13.06.2022 15:49 Ответить
потому что очень дорого.
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13.06.2022 15:56 Ответить
і як так виходить...шо для далеких країн наша війна не потребує якихось уточнень і пояснень
а деяким сусідам...(не всім!!!!) так от деяким переляканим вялічієм *****...наша війна здається штучною... і не війною зовсім...
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13.06.2022 15:51 Ответить
Спаси и Сохрани Вас Бог, Герои. Смерть рашистским оккупантам!
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13.06.2022 16:22 Ответить
Легіонери на одній хвилі з українцями, і захищають вже свою Україну. Прийшлась таки до душі.
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13.06.2022 18:04 Ответить
 
 