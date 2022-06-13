В составе Интернационального легиона обороны Украины служат добровольцы из 55 стран.

К Интернациональному легиону, созданному в Украине в связи с нападением РФ, присоединились добровольцы из 55 стран со всех континентов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер Интернационального легиона обороны Украины Дамьен Магру на брифинге в Медиацентре Украина - Укринформ.

"У нас есть представители 55 стран со всех континентов, даже таких дальних, как Бразилия, Южная Корея, Австралия", – сказал Магру.

Он проинформировал, что больше всего в легионе американцев и британцев, за ними следуют поляки и канадцы, а затем представители других стран. В частности, достаточно большое количество из стран Балтии и северных стран, среди которых представитель Интернационального легиона выделил Финляндию.

Магру отказался назвать общее количество легионеров, сославшись на конфиденциальность информации.

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Отвечая на вопрос о финансировании, спикер отметил, что Интернациональный легион входит в состав Вооруженных сил Украины и финансируется из оборонного бюджета.

"Это касается всех расходов на проживание, зарплаты бойцов, оружия и амуниции. У нас есть дополнительные благотворительные средства от частных доноров, прежде всего западных. Собранные на разных платформах средства мы тратим исключительно на оборудование для наших бойцов, которое не входит в стандартный военный пакет, что издается ВСУ, и нужно на поле боя, но не финансируется через государственные каналы Украины", - проинформировал представитель Интернационального легиона.