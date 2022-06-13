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6 вражеских кораблей с суммарным залпом до 36 ракет находятся в Черном море, - Мотузяник

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

корабль,рф

В Черном море находятся шесть кораблей РФ с возможным суммарным ракетным залпом до 36 ракет.

Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В готовности к возможному применению ракетного вооружения в акватории Черного моря по состоянию на сегодняшний день находятся шесть кораблей, несущих крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр". Их возможный суммарный ракетный залп составляет до 36 ракет", - сказал Мотузяник.

Спикер отметил, что 12 июня четыре дальних бомбардировщика Ту-22М3 из акватории Азовского моря совершили пуски не менее трех крылатых ракет Х-22 по территории Украины в Селидово и Покровске Донецкой области.

"Кроме того, 11 июня из акватории Черного моря было выпущено в четыре ракеты морского базирования типа "Калибр" по объектам гражданской и военной инфраструктуры Украины в Тернопольской области", - проинформировал он.

Читайте: Вражеский флот в Черном море увеличился на два больших десантных корабля, - ОК "Південь"
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Топ комментарии
+5
МО Украины держит целого полковника спикера, что бы сообщать новости недельной давности, озвученные 10 блогерами...
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13.06.2022 16:03
+4
так @баште "Нептунами", **** ви скиглите як діти. Чи це розпис у безпомічності та недолугості?

МО та Цензор, особисто я не розумію сенсу таких новин, які висновки має зробити пересічний українець прочитавши таку новину?
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13.06.2022 16:23
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Опять запад виновптю нечем стрельнуть
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13.06.2022 15:58 Ответить
МО Украины держит целого полковника спикера, что бы сообщать новости недельной давности, озвученные 10 блогерами...
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13.06.2022 16:03 Ответить
Тоді має дати команду наш Головнокомандувач приготуватися до зустрічі ворожих кораблів дивізіонам асфальтоуколадчикам і самоскидам щебня, а також зерерву бітумоперевізників та вночі завдати нищівного удару. Виходить що ці дивізіони цінняші і спасуть нас, а не "Нептунів" "Грім 2" і "Вільхи", які пропонували "бариги"?
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13.06.2022 16:07 Ответить
ага забули спитати що робити біда то яка
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13.06.2022 16:12 Ответить
так @баште "Нептунами", **** ви скиглите як діти. Чи це розпис у безпомічності та недолугості?

МО та Цензор, особисто я не розумію сенсу таких новин, які висновки має зробити пересічний українець прочитавши таку новину?
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13.06.2022 16:23 Ответить
висновки прості - думати на наступних виборах кого вибирати, бо немає в нас "Нептунів", щоб вдарити по кораблям ворога, бо Президент мав інший приоритет і він виявився хибним - дороги, дороги, дороги, дуже дорогі, а від ракет не спасають.
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13.06.2022 17:05 Ответить
Так, "гарпуни" є, але вони не наші, то нам Джонсон і народ Англії підкинули, а де наші "Нептуни"?
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13.06.2022 17:06 Ответить
А чому б їх незменшити на пару штук?
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13.06.2022 17:00 Ответить
Не можуть знач з якихось причин їх знищити, не нагнітайте. Русня ж точно знає що не можемо знищити от і плавають як гівно в ополонці
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13.06.2022 17:03 Ответить
Украина могла бы арендовать у Турции парочку подводных лодок.
И залп московитских корыт сразу уменьшится.
А все "варшавянки" у НАТО на контроле.
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13.06.2022 17:37 Ответить
НАДО УЖЕ ГАРПУНИРОВАТЬ И НЕПТУНИРОВАТЬ КОРАБЛИ АГРЕССОРА. СЛАВА УКРАИНЕ!
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13.06.2022 19:09 Ответить
 
 