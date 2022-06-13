Эстония передаст Украине более 30 автобусов, первые пять отправят в район Бучи

Министерство иностранных дел Эстонии совместно с Департаментом транспорта и Министерством экономики и коммуникаций подарят Украине автобусы Iveco Irisbus Crossway.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на эстонское телерадиовещание ERR.

"Сначала отправим в район Бучи пять автобусов, а намерены отправить более 30", - сказал гендиректор Департамента транспорта Кайдо Падар.

Он уточнил, что автобусы будут отправлены в ответ на просьбы украинских властей.

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Отмечается, что речь идет о выпущенных десять лет назад автобусах, которые с участием частного сектора были отремонтированы и теперь готовы обслуживать жителей Украины.