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Эстония (1160) Буча (429) автобус (86)

Эстония передаст Украине более 30 автобусов, первые пять отправят в район Бучи

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

автобус,естонія,iveco

Министерство иностранных дел Эстонии совместно с Департаментом транспорта и Министерством экономики и коммуникаций подарят Украине автобусы Iveco Irisbus Crossway.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на эстонское телерадиовещание ERR.

"Сначала отправим в район Бучи пять автобусов, а намерены отправить более 30", - сказал гендиректор Департамента транспорта Кайдо Падар.

Он уточнил, что автобусы будут отправлены в ответ на просьбы украинских властей.

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Отмечается, что речь идет о выпущенных десять лет назад автобусах, которые с участием частного сектора были отремонтированы и теперь готовы обслуживать жителей Украины.
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Скоро будут в продаже?
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13.06.2022 16:00 Ответить
Дякуємо вам!
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13.06.2022 16:10 Ответить
Молодці
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13.06.2022 16:30 Ответить
Естонці- просто красавці! Маленький, але сміливий народ. Чого не скажеш про німецький і французький уряди. Французи, принаймні хоч зброю надають, а від німців, вже четвертий місяць, одні балачки. І це називається перша економіка Європи. Великі, але боягузи ще більші.
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13.06.2022 16:37 Ответить
На коробке было написано: АВТОБУС.
А что внутри - никто не узнает.
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13.06.2022 17:44 Ответить
Миирные эстонские автобусы с вертикальным взлёттом.
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13.06.2022 17:43 Ответить
Сразу видно приличная стране, а не Германия.
А Щольц опять сказал, что он ПЕРЕДАСТ.
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13.06.2022 17:56 Ответить
 
 