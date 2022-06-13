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война (46615) МИД Польши (309) Макрон (940) Пшидач (15) Шольц Олаф (543)

МИД Польши о возможном визите Макрона и Шольца в Украину: Надо работать, чтобы они не давили на Зеленского по поводу уступок России

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

макрон,шольц

Визит Эмманюэля Макрона и Олафа Шольца в Украину пойдет им на пользу. Они смогут своими глазами увидеть Бучу и Ирпень, и, возможно, это изменит их отношение к войне.

Об этом сказал в понедельник заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГАБизнесИнформ.

Он сказал, что президент Польши Анджей Дуда неоднократно рекомендовал Шольцу и Макрону съездить в Киев. "Увидим, какой эффект будет иметь эта поездка, когда она действительно произойдет", – сказал Пшидач.

По его словам, на президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен и главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля визит в Украину произвел большое впечатление. В начале российского вторжения их позиция была неоднозначной, но "после посещения Украины они поняли, что такое война".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ закрепились на северной окраине Старого Салтова, - Минобороны

"Здесь я не обманываю себя: эти трое европейских лидеров (Макрона и Шольца будет сопровождать премьер Италии Марио Драги. — Ред.) однозначно изменят свое отношение. Их отношение сегодня, безусловно, другое. Надо работать, чтобы они не давили на Владимира Зеленского по поводу любых уступок; я не понимаю, почему Украина должна что-то прощать России. Может, какая-то из западных стран захочет позволить Путину сохранить лицо за свой счет?" – сказал Пшидач.
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Топ комментарии
+25
Спікер тайванського парламенту закликав КНР подумати двічі перед агресією: Тайвань має достатньо надзвукових крилатих ракет, щоб знищити ворога в Пекіні. Він додав: "Україна навчила: Господь допомагає лише тим, хто допомагає собі сам".
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13.06.2022 16:11
+19
Полякам черговий респект! Ніяких територіальних поступок та збереження обличчя...
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13.06.2022 16:10
+11
За словами Сі Куна, про цю здатність "Юнфенгів" він знав ще за часів свого прем'єрства (2002-2005), однак тоді не міг про це говорити публічно. Наразі ж Тайвань розбудував повноцінну систему для контратаки по комуністичному ворогу.

Увага! Вони будували не дороги всі ці роки, а крилаті ракети!
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13.06.2022 16:13
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Без питань, але щоб продовжути паритетну війну проти Мордору, нам потрібно більше зброї. Чи готові поляки та інші наші партнери давати нам зброю в максимальних кількостях і надалі?
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13.06.2022 16:10 Ответить
Проблема в тому чи Польща спроможна! На жаль,наші спроможності не завжди співпадають з можливостями!!))
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13.06.2022 16:25 Ответить
Почему надали? Зброи в макс количествах мы пока не видели..
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13.06.2022 16:36 Ответить
а якщо не готові, тоді що?
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13.06.2022 16:36 Ответить
Полякам черговий респект! Ніяких територіальних поступок та збереження обличчя...
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13.06.2022 16:10 Ответить
Спікер тайванського парламенту закликав КНР подумати двічі перед агресією: Тайвань має достатньо надзвукових крилатих ракет, щоб знищити ворога в Пекіні. Він додав: "Україна навчила: Господь допомагає лише тим, хто допомагає собі сам".
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13.06.2022 16:11 Ответить
За словами Сі Куна, про цю здатність "Юнфенгів" він знав ще за часів свого прем'єрства (2002-2005), однак тоді не міг про це говорити публічно. Наразі ж Тайвань розбудував повноцінну систему для контратаки по комуністичному ворогу.

Увага! Вони будували не дороги всі ці роки, а крилаті ракети!
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13.06.2022 16:13 Ответить
Не пиши таку хрінь, дороги також будували, і школи, і лікарні.
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13.06.2022 16:17 Ответить
Але,як і у Ізраїля,в пріорітеті завжди була і є обороноздатність!!)))
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13.06.2022 16:28 Ответить
rabota u nego takaja - srat.
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13.06.2022 16:51 Ответить
все потрібно будувати, і дороги в тому чмслі, але має бути логічна пріоритетність.
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13.06.2022 16:38 Ответить
А що дороги не треба було будувати? Коли на багатьох ділянках їхав машиною замість 30 хв цілих 1.5 год і всі плювалися . а жителі багатьох сіл і селищ блокували дороги і вимагали від влади, щоб відремонтувати ці ж дороги
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13.06.2022 19:02 Ответить
Чекаємо інтенсивних ракетних обстрілів...
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13.06.2022 16:14 Ответить
Та ніхто на нього не натисне, якщо сам того не захоче…, своєї ж смерті.
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13.06.2022 16:17 Ответить
"голуби мира", мать їх, тільки почнуть продавлювати щось про поступки кацапії дипломатично припиняти візит і гнати в шию
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13.06.2022 16:19 Ответить
Так они уже фактически отказались ехать, поскольку поняли безрезультатность давления.
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13.06.2022 16:27 Ответить
Дядько Джо попіклувався!!))
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13.06.2022 16:29 Ответить
Тоже где-то читал. Но потом подумал , что боятся втроем ехать , ибо ***** шарахнет ракетами по Киеву
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13.06.2022 19:05 Ответить
***** по союзниках бити не буде, по ОП ж не б'є.
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13.06.2022 19:24 Ответить
Надо подменить на время визита зеленского , на кого-нибудь , кому пох давление...
Таких в Украине немало. И зеленский наверняка их знает и может кого-то порекомендовать...

ПОтому что смешно, ****, иметь такого президента, чтоб лидеры других стра опасались, что он сольёт свою....

 Тем более это навязчивое окно овертона из Офиса Пройбов всё время открывают в общество .... Сегодня подохряк опять выступил с колаборантскими "максимумом и минимумом..."

Владимир Александрович, правильно мы понимаем, что вы за ситуацию 24 февраля, чтоб с неразрушенными городами...не убитыми тысячами мирных граждан ..детей...с неизнасиловаными женщинами нерастрелянными мужчинами, так ? Города снова целы, все снова живы так вы видите 24февраля ?
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13.06.2022 16:31 Ответить
v " komsomolskoj pravde " procitali ili kurator fsb eto dermo podsunul?
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13.06.2022 16:54 Ответить
A chto on nepravilno napisal ?
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13.06.2022 17:07 Ответить
Поки що Зеленський тисне.
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13.06.2022 17:34 Ответить
То було зондування суспільної думки. Вони зрозуміли що мінська-3 не буде і вже включили задню.
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13.06.2022 16:34 Ответить
То є добре,якщо це так!!))
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13.06.2022 16:42 Ответить
Макарыч не сможет прийти по уважительной причине.
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13.06.2022 17:17 Ответить
То что они вдвоём едут уже говорит о том, что они будут давить.
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13.06.2022 16:34 Ответить
Лидеры Европы оказались малахольными.
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13.06.2022 16:36 Ответить
Те тріо покидьків запланували приїхати саме напередодні засідання Ради ЄС, де будуть вирішувати чи надавати Кураїні статус кандидати в члени ЄС. Мабуть хочуть виміняти наші поступки кацапам на кандидатство в ЄС. Але пішли вони на хер зі своїм ЄС і такими торгами. Краще з англо-саксами , поляками і балтійцями об'єднуватися, ніж бути в союзі з тими покидьками фріцами, жабоїдами і угорцями.
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13.06.2022 16:37 Ответить
Отпи**ить обоих,желательно ногами и выкинуть из страны...С этих педиков толк, как с козла молока.
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13.06.2022 16:45 Ответить
Нічого вони не побачать, бо очі в них давно заплющені. А ви я к би хотіли з такою кількістю бабла від росії. Тварі без честі та залишків людяності, які прикриваються залтшками європейською демократії, яка впаде із першим ядерним ударом...
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13.06.2022 16:48 Ответить
Я вам так навіть скажу про путіна ще будуть памятати, а про цих після того як все це закінчиться загальним попилищемнавіть ніхто і не вспамятає...вот так
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13.06.2022 16:53 Ответить
Так що люди думайте...Це не питання перможемо чи не переможемо Це питання чи виживе світ взагалі, а ці покидьки можновласні зникнуть як попіл взагалі....
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13.06.2022 16:56 Ответить
Два агента Путина... из Schröder-изованной Европы...
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13.06.2022 17:06 Ответить
Paka zelenj u vlasti , vsegda budet verojatnostj sliva , a budet ili net zavisit ot ukrainskava naroda !
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13.06.2022 17:09 Ответить
Казав Зеленський, що без подарунків у вигляді зброї ... нехай щастить..
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13.06.2022 18:02 Ответить
Именно для того они и едут, увы....
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13.06.2022 18:37 Ответить
 
 