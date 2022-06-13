МИД Польши о возможном визите Макрона и Шольца в Украину: Надо работать, чтобы они не давили на Зеленского по поводу уступок России
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Визит Эмманюэля Макрона и Олафа Шольца в Украину пойдет им на пользу. Они смогут своими глазами увидеть Бучу и Ирпень, и, возможно, это изменит их отношение к войне.
Об этом сказал в понедельник заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГАБизнесИнформ.
Он сказал, что президент Польши Анджей Дуда неоднократно рекомендовал Шольцу и Макрону съездить в Киев. "Увидим, какой эффект будет иметь эта поездка, когда она действительно произойдет", – сказал Пшидач.
По его словам, на президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен и главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля визит в Украину произвел большое впечатление. В начале российского вторжения их позиция была неоднозначной, но "после посещения Украины они поняли, что такое война".
"Здесь я не обманываю себя: эти трое европейских лидеров (Макрона и Шольца будет сопровождать премьер Италии Марио Драги. — Ред.) однозначно изменят свое отношение. Их отношение сегодня, безусловно, другое. Надо работать, чтобы они не давили на Владимира Зеленского по поводу любых уступок; я не понимаю, почему Украина должна что-то прощать России. Может, какая-то из западных стран захочет позволить Путину сохранить лицо за свой счет?" – сказал Пшидач.
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Увага! Вони будували не дороги всі ці роки, а крилаті ракети!
Таких в Украине немало. И зеленский наверняка их знает и может кого-то порекомендовать...
ПОтому что смешно, ****, иметь такого президента, чтоб лидеры других стра опасались, что он сольёт свою....
Тем более это навязчивое окно овертона из Офиса Пройбов всё время открывают в общество .... Сегодня подохряк опять выступил с колаборантскими "максимумом и минимумом..."
Владимир Александрович, правильно мы понимаем, что вы за ситуацию 24 февраля, чтоб с неразрушенными городами...не убитыми тысячами мирных граждан ..детей...с неизнасиловаными женщинами нерастрелянными мужчинами, так ? Города снова целы, все снова живы так вы видите 24февраля ?