МИД Польши о возможном визите Макрона и Шольца в Украину: Надо работать, чтобы они не давили на Зеленского по поводу уступок России

Визит Эмманюэля Макрона и Олафа Шольца в Украину пойдет им на пользу. Они смогут своими глазами увидеть Бучу и Ирпень, и, возможно, это изменит их отношение к войне.

Об этом сказал в понедельник заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГАБизнесИнформ.

Он сказал, что президент Польши Анджей Дуда неоднократно рекомендовал Шольцу и Макрону съездить в Киев. "Увидим, какой эффект будет иметь эта поездка, когда она действительно произойдет", – сказал Пшидач.

По его словам, на президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен и главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля визит в Украину произвел большое впечатление. В начале российского вторжения их позиция была неоднозначной, но "после посещения Украины они поняли, что такое война".

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"Здесь я не обманываю себя: эти трое европейских лидеров (Макрона и Шольца будет сопровождать премьер Италии Марио Драги. — Ред.) однозначно изменят свое отношение. Их отношение сегодня, безусловно, другое. Надо работать, чтобы они не давили на Владимира Зеленского по поводу любых уступок; я не понимаю, почему Украина должна что-то прощать России. Может, какая-то из западных стран захочет позволить Путину сохранить лицо за свой счет?" – сказал Пшидач.