Мариуполь будет освобожден, как и в 2014-м году, - Зеленский. ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Президент Владимир Зеленский в восьмую годовщину освобождения Мариуполя подчеркнул, что город снова освободят от российских оккупантов.
Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"В восьмую годовщину освобождения Мариуполя от пророссийских террористов мы снова боремся за него и всю Украину. Как и тогда, в 2014-м, Мариуполь снова будет свободен. Украинское знамя вернется так же, как и в каждый город и село, куда пришли оккупанты. Потому что это наша страна и наши люди!" – подчеркнул глава государства.
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Пожалуйста, подождите...
Не те місто.. Власне і міста там вже не лишилось. І людей..
https://twitter.com/i/status/1535636536942788609
То фсЬо Захід, Порошенко та українці, які панакували б. Можливо.
Мені цікаво, хто дав команду і хто втілив відкликання міжнародного позову проти мордора, за анексію криму, на сотні міліардів доларів?
Так от, бабахнуло. Перший під'їзд в хлам. В другому трохи потріскали стіни, а треті, четвертий і п'ятий майже цілі, тільки шибки з вікон повилітали. І уявіть собі, жителі будинку, ну ті, що живими після вибуху залишились, того голову ОСББ хвалити стали і дякувати йому почали, бо ж в третьому, четвертому і п'ятому ліфти ж то працюють! Ну і двері в підвали не виламані...
Нічого не нагадує, пілять?
@den_tsaruk
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1 год
Ботофермам рига подоляка дали методичку, ніби то клістрони не зробили б погоди на полі бою, але десь зняли клістрони, десь розмінували, десь згнили броніки, а десь вспустили ДРГ. Потім з цих маленьких десь склалась в сумі окупація 20% і геноцид українців.
пафосная бородатая гнида...
не ты в 2014 освобождал и не ты в 2022 старался чтоб не захватили !!!
опять освобождать не пришлось бы, отдавая жизни наилучших... если бы не перистатьстрилять, отвестивайска, сойтисьпасередине, заглянуть в очко ***** ...и непереборимое детско-наивное желание покататься на лыжах и пожрать на майские шашлык... когда вокруг дядьки "нагнетают"...
Сепар что ли?
Донбасс - это УКРАИНА!
Как и КРЫМ!
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