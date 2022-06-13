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война (46615) Николаевская область (1868) Сумская область (1836) Запорожская область (2240) Министерство реинтеграции (247)

Из перечня территорий в зонах боев, оккупации или окружения исключены 9 громад в Запорожской области, - Минреинтеграции

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

область,запорізька

Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины обновило перечень громад, на основе которого внутренне перемещенным лицам будут осуществлять выплаты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По состоянию на 7 июня 2022 года в обновленном перечне территориальных громад, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании) - громады 8 областей: Днепропетровской (7 громад), Донецкой (66 громад), Запорожской (55 громад), Луганской (37 громад), Николаевской (24 громады), Харьковской (51 громада), Херсонской (49 громад) и Сумской (14 громад).

Согласно сравнительной таблице, в Запорожской области исключены из списка 9 громад, при этом добавлено по одной громаде в Николаевской и Сумской областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": К перечню территорий, расположенных в зоне боевых действий, добавились одна громада в Днепропетровской и три - в Запорожской областях, - Минреинтеграции. КАРТА

"Все внутренне перемещенные лица, переместившиеся из этих громад, получат денежную помощь от государства", - заявили в Минреинтеграции.

Отмечается, что этот перечень формируется по согласованию с Минобороны на основании предложений соответствующих областных и Киевской городской военных администраций.

Список регулярно актуализируется.
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