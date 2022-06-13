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Еврокомиссия будет рекомендовать предоставить статус кандидата с условиями для Украины и Молдовы, - Йозвяк
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Еврокомиссия рекомендует предоставить статус кандидата на членство в ЕС Украине и Молдове с условиями.
Об этом сообщил европейский редактор "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, пишет "Европейская правда".
"Сегодня Европейская комиссия провела ориентационные дебаты по заявке на членство Украины, Молдовы и Грузии. Похоже, будет статус кандидата с условиями для Украины и Молдовы, но все равно остаются вопросы по Грузии. Решение будет принято в пятницу и страны-члены вынесут окончательный вердикт на следующей неделе", – написал он в Twitter.
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1. Назначити голову спеціалізованої антикорупційної прокуратури;
2. Провести новий конкурс Національного Антикорупційного Бюро України;
3. Перестати тиснути, та повернути в ефір опозиційні телеканали, зокрема "П'ятий" "Прямий" "Еспресо";
4. Ліквідувати ОАСК;
5. Продовжити, судову реформу;
6. Ратифікувати Стамбульську конвенцію
7. Ратифікувати Римський Статут, що до речі є прямим зобов'язанням України в рамках угоди про асоціацію з ЕС.
8. Провести реформу Конституційного Суду;
9. Впровадити новий митний кодекс, реформувавши митницю, та прибравши цій пласт корупції
10. Провести реформу виконавчої гілки влади, прибравши вплив Президента н неї
11. Реформувати Верховний Суд України
Питання лише в тому, що значить з умовами? Ы коли це буде зроблено?
Якщо нам надають статус кандидата, в обмін на зобов'язання виконати ці умови, і поки Україна їх не виконає не переходити до наступного кроку - "офіційні переговори, щодо вступу, та не надавати фінансову та економічну допомогу - це одна справа, а якщо навпаки, спочатку Україна виконує ці умови, а тільки потім(автоматично), отримує статус, то це зовсім інша справа.
Пчьоли проти меду не підуть.
2. Провести новий конкурс Національного Антикорупційного Бюро України - до 1 місяця;
3. Перестати тиснути, та повернути в ефір опозиційні телеканали, зокрема "П'ятий" "Прямий" "Еспресо" - один день при бажанні;
4. Ліквідувати ОАСК - один день при бажанні;
5. Продовжити, судову реформу - до 1 року при бажанні;
6. Ратифікувати Стамбульську конвенцію - два засідання Верховної Ради при бажанні
7. Ратифікувати Римський Статут, що до речі є прямим зобов'язанням України в рамках угоди про асоціацію з ЕС - два засідання Верховної Ради при бажанні.
8. Провести реформу Конституційного Суду - до 1 року при бажанні;
9. Впровадити новий митний кодекс, реформувавши митницю, та прибравши цій пласт корупції - довго, але ніхто не вимагає неможливого, головне - розпочати а закласти фундамент, при бажанні до 1 року;
10. Провести реформу виконавчої гілки влади, прибравши вплив Президента на уряд - два засідання Верховної Ради при бажанні
11. Реформувати Верховний Суд України - до 1 року при бажанні;
Это всё москали придумали.