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Еврокомиссия будет рекомендовать предоставить статус кандидата с условиями для Украины и Молдовы, - Йозвяк

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

єс

Еврокомиссия рекомендует предоставить статус кандидата на членство в ЕС Украине и Молдове с условиями.

Об этом сообщил европейский редактор "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, пишет "Европейская правда".

"Сегодня Европейская комиссия провела ориентационные дебаты по заявке на членство Украины, Молдовы и Грузии. Похоже, будет статус кандидата с условиями для Украины и Молдовы, но все равно остаются вопросы по Грузии. Решение будет принято в пятницу и страны-члены вынесут окончательный вердикт на следующей неделе", – написал он в Twitter.

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Топ комментарии
+26
Умови то якраз дуже зрозумілі:
1. Назначити голову спеціалізованої антикорупційної прокуратури;
2. Провести новий конкурс Національного Антикорупційного Бюро України;
3. Перестати тиснути, та повернути в ефір опозиційні телеканали, зокрема "П'ятий" "Прямий" "Еспресо";
4. Ліквідувати ОАСК;
5. Продовжити, судову реформу;
6. Ратифікувати Стамбульську конвенцію
7. Ратифікувати Римський Статут, що до речі є прямим зобов'язанням України в рамках угоди про асоціацію з ЕС.
8. Провести реформу Конституційного Суду;
9. Впровадити новий митний кодекс, реформувавши митницю, та прибравши цій пласт корупції
10. Провести реформу виконавчої гілки влади, прибравши вплив Президента н неї
11. Реформувати Верховний Суд України
Питання лише в тому, що значить з умовами? Ы коли це буде зроблено?
Якщо нам надають статус кандидата, в обмін на зобов'язання виконати ці умови, і поки Україна їх не виконає не переходити до наступного кроку - "офіційні переговори, щодо вступу, та не надавати фінансову та економічну допомогу - це одна справа, а якщо навпаки, спочатку Україна виконує ці умови, а тільки потім(автоматично), отримує статус, то це зовсім інша справа.
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13.06.2022 17:18
+19
1. Назначити голову спеціалізованої антикорупційної прокуратури - один день при бажанні;
2. Провести новий конкурс Національного Антикорупційного Бюро України - до 1 місяця;
3. Перестати тиснути, та повернути в ефір опозиційні телеканали, зокрема "П'ятий" "Прямий" "Еспресо" - один день при бажанні;
4. Ліквідувати ОАСК - один день при бажанні;
5. Продовжити, судову реформу - до 1 року при бажанні;
6. Ратифікувати Стамбульську конвенцію - два засідання Верховної Ради при бажанні
7. Ратифікувати Римський Статут, що до речі є прямим зобов'язанням України в рамках угоди про асоціацію з ЕС - два засідання Верховної Ради при бажанні.
8. Провести реформу Конституційного Суду - до 1 року при бажанні;
9. Впровадити новий митний кодекс, реформувавши митницю, та прибравши цій пласт корупції - довго, але ніхто не вимагає неможливого, головне - розпочати а закласти фундамент, при бажанні до 1 року;
10. Провести реформу виконавчої гілки влади, прибравши вплив Президента на уряд - два засідання Верховної Ради при бажанні
11. Реформувати Верховний Суд України - до 1 року при бажанні;
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13.06.2022 17:44
+9
Щодо комуняцької Молдови, то це велика помилка.
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13.06.2022 16:56
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Щодо комуняцької Молдови, то це велика помилка.
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13.06.2022 16:56 Ответить
Це не помилка. Там хитка рівновага, й надання статусу кандидата схилить шальки терезів на користь проєвропейських сил. Отже, це підтримка.
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13.06.2022 18:27 Ответить
Для этого видать три импотента и едут до Зели.Только вступление в ЕС условное, а война у нас реальная.
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13.06.2022 16:58 Ответить
а борьба с корупцией у твоего зеленого лоха тоже реальная?
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13.06.2022 18:27 Ответить
Вони імпотенти, коли із )(уйлом зустрічаються або розмовляють по телефону. А коли треба віджарити зеленого віслюка, то вони - мачо.
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13.06.2022 18:47 Ответить
А Вам хотілось відразу в ЄС "бо ми того варті"? І чим же? Найтупішим президентом в історії Європи? Найвищим рівнем корупції? Найнижчим в Європі рівнем життя? А... Ми ж "Герої" - спершу замість оборони будуємо дороги , а потім героїчно боремось з наслідками власної дурості... за чужий рахунок в борг...
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13.06.2022 23:56 Ответить
i sho za umovi ?
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13.06.2022 16:59 Ответить
Умови то якраз дуже зрозумілі:
1. Назначити голову спеціалізованої антикорупційної прокуратури;
2. Провести новий конкурс Національного Антикорупційного Бюро України;
3. Перестати тиснути, та повернути в ефір опозиційні телеканали, зокрема "П'ятий" "Прямий" "Еспресо";
4. Ліквідувати ОАСК;
5. Продовжити, судову реформу;
6. Ратифікувати Стамбульську конвенцію
7. Ратифікувати Римський Статут, що до речі є прямим зобов'язанням України в рамках угоди про асоціацію з ЕС.
8. Провести реформу Конституційного Суду;
9. Впровадити новий митний кодекс, реформувавши митницю, та прибравши цій пласт корупції
10. Провести реформу виконавчої гілки влади, прибравши вплив Президента н неї
11. Реформувати Верховний Суд України
Питання лише в тому, що значить з умовами? Ы коли це буде зроблено?
Якщо нам надають статус кандидата, в обмін на зобов'язання виконати ці умови, і поки Україна їх не виконає не переходити до наступного кроку - "офіційні переговори, щодо вступу, та не надавати фінансову та економічну допомогу - це одна справа, а якщо навпаки, спочатку Україна виконує ці умови, а тільки потім(автоматично), отримує статус, то це зовсім інша справа.
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13.06.2022 17:18 Ответить
Ну, з такими умовами з нинішними "очільниками" одразу зрозуміло, що ніяке ЄС нам не світить.
Пчьоли проти меду не підуть.
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13.06.2022 17:23 Ответить
Цей список не для кількох днів, а для кількох або навіть кільканадцяти років. Всю весну експерти (і наші, і європейські) вангували, що в статусі кандидата ми будемо перебувати від 5 до 20 років, навіть при умові, що "очільники" будуть дійсно виконувати ці пункти. За ці роки, можливо, і "очільники" зміняться.
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13.06.2022 17:36 Ответить
1. Назначити голову спеціалізованої антикорупційної прокуратури - один день при бажанні;
2. Провести новий конкурс Національного Антикорупційного Бюро України - до 1 місяця;
3. Перестати тиснути, та повернути в ефір опозиційні телеканали, зокрема "П'ятий" "Прямий" "Еспресо" - один день при бажанні;
4. Ліквідувати ОАСК - один день при бажанні;
5. Продовжити, судову реформу - до 1 року при бажанні;
6. Ратифікувати Стамбульську конвенцію - два засідання Верховної Ради при бажанні
7. Ратифікувати Римський Статут, що до речі є прямим зобов'язанням України в рамках угоди про асоціацію з ЕС - два засідання Верховної Ради при бажанні.
8. Провести реформу Конституційного Суду - до 1 року при бажанні;
9. Впровадити новий митний кодекс, реформувавши митницю, та прибравши цій пласт корупції - довго, але ніхто не вимагає неможливого, головне - розпочати а закласти фундамент, при бажанні до 1 року;
10. Провести реформу виконавчої гілки влади, прибравши вплив Президента на уряд - два засідання Верховної Ради при бажанні
11. Реформувати Верховний Суд України - до 1 року при бажанні;
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13.06.2022 17:44 Ответить
Пока эти ЗЕбанутые очильники и Беня КАЛомойский рулят Украиной, никакого вступления не будет, а сделать кандидатом могут. Европе в этом плане некуда торопиться. Они поставят условия, озвучил Кравченко, его пост выше, и буба все это обязан выполнить. Когда Украина замахнулась на ассоциацию и безвиз, была задача принять 144 закона, и Порох вместе с ВР это сделал, честь ему и хвала. А что касается нашего шута, то я сомневаюсь, что Беня КАЛомойский, который через бубу рулит страной, разрешит ему это сделать. Тем более, по его понятиям, это не кошерно, потому что Бене с бубой тяжело станет воровать.
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14.06.2022 09:07 Ответить
украинцам светит - а вам зеленым гнидам конечно нет - ттолько тюрьма
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13.06.2022 18:29 Ответить
Кожному своє - вам кацапам обісраним - ***** і вся ***** яка з цим ********* повязана. Нам свобода від *****. А далі побачимо.
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14.06.2022 00:00 Ответить
Але ж це українці обирали цих "зелених гнид". То як з цим бути?
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14.06.2022 09:05 Ответить
Бджілок там немає. Там є трутні, до яких бджілки, з метою умертвлення паразитів, ще не добрались
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13.06.2022 21:22 Ответить
а реально умови ще невідомі(
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13.06.2022 18:39 Ответить
Стамбульська конвенція не є обов'язковою навіть для членов ЄС.
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13.06.2022 23:33 Ответить
Приймають країни, а не території.
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13.06.2022 17:12 Ответить
З якими ще умовами? Ніяких якщо, але, можливо, не на часі. Ніяких умов. Без умов.
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13.06.2022 17:11 Ответить
Главное условие одно- украинская власть. Так что придётся ждать, когда нарiд поумнеет...
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13.06.2022 17:27 Ответить
А молдаванам за шо? Що відсмоктали у ПМР?
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13.06.2022 17:27 Ответить
Я тоже шо то не пойму, тут как от совместная дружба не очень клеется. Цигане сами по себе мы сами, причем тут одно государство к другому, шо за условия хер пойми?? Фины без шведов не могут определится, а мы под циган должны подстраиваться?? Пусть решают вопрос с приднестровьем, а то они не тем занялись...
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13.06.2022 17:33 Ответить
Все таки вы с русскими братья навек. У тех тоже те - цыгане, те пиндосы, те криворылые, те узкоглазые. И только вы с кацапами - вершина вселенной) и чего вам воевать, спрашивается?
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13.06.2022 21:15 Ответить
Це зовсiм не так. Звичайно, у нас багато вати, але не всi таки. Вважаю що бiльше розумних. До речи, найбiльша частина вати мiж гагаузiв, кацапiв та украïнцiв Молдови.
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13.06.2022 23:12 Ответить
Тебе понравится, если я буду искажать название твоей страны? Заметь, я этого не сделаю, потому что это непорядочно. Ни хрена ты не знаешь, что пишешь. И молдован ты не знаешь. Ваты у нас ничуть не больше чем у вас, а то и меньше. Со своей ватой разберитесь, каждый день новости про колаборантов, готовых сдать страну рэфии.
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14.06.2022 12:08 Ответить
То кацап или малорос, Украина страна где с уважением относятся ко всем єтносам, окрім кацапів, але ж кацапи - не люди відповідно і не етнос.
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13.06.2022 21:31 Ответить
Да я понимаю, что переборщил. Просто сами понимаете, как задевают такие вещи. Помню, какая радость у нас была, когда Украине дали безвиз с ЕС, который у нас уже был. Мы просто радовались за вас, как за хорошего соседа, с которым мы на одном пути. А тут как будто мы украинцам в борщ насрали
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14.06.2022 12:11 Ответить
Браття з москалями - ті, хто розмовляє москальською, буряте.
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13.06.2022 23:36 Ответить
Слышь ты, ариец. Я говорю здесь на том языке, на котором меня понимают, поскольку украинского я не знаю. Дома я говорю на своем родном языке. Понимали бы все английский, я писал бы на английском
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14.06.2022 12:14 Ответить
Мудаку, ти чого нас ображаєш?
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13.06.2022 23:00 Ответить
Бо він кацап.
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13.06.2022 23:31 Ответить
А это благодарочка за помощь от молдован
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14.06.2022 08:19 Ответить
В свете событий в Украине грузины показали себя не очень послушными. Бедным отчаявшимся странам просто больше некуда податься, сколько бы унизительным не выглядел этот балаган с европейскими смотринами.
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13.06.2022 17:32 Ответить
Не дуже слухняними для кого? Який ще балаган? Без іспитів приймають тільки "шісткою" у кримінальне кодло на кшталт вашого Тайожного союзу.
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13.06.2022 18:33 Ответить
Вважаю , пропозиція Джонсона - значно краща (УПА+країни Балтії+Туреччина). Союз країн без шольців і ******** в головах .
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13.06.2022 17:36 Ответить
ты идиот не будет такого тем боле при это зеленой продажной власти
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13.06.2022 18:30 Ответить
Союз з Туреччиною? Якось не тішить. Це авторитарна країна з тоталітарним мусульманським вихованням і величезним бажанням "імперського реваншу". Наші нащадки колись будуть воювати з турками...
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14.06.2022 00:07 Ответить
Ну шо грузины довы..бывались. Честь и хвала грузинским воинам , сражающимся за Украину. И позор вашим прокацапским политикам, да и народу их избиравшим. Что хотели , то заслуживаете
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13.06.2022 18:27 Ответить
От тільки ІВК дуже хоче стати українським Бідзіною.
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13.06.2022 18:36 Ответить
Мудак ти!
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13.06.2022 23:01 Ответить
Читаешь и понимаешь - людей с идеологией о национальном превосходстве там нет.
Это всё москали придумали.
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14.06.2022 07:49 Ответить
Звізда в шоці , в Молдові якраз закони більш європейські і демократичні, ну і їхні корупціонери , нервово курять дивлячись на дерибан українських .
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14.06.2022 07:46 Ответить
Потрібно буде уніфікувати податкове законодавство, де тоді зелені бабло будуть стригти. А митники будуть ходити як прості наймані працівники. Це ж святе ? На хера їм той ЄС, це різати власними руками гілку на я кий сидиш.
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13.06.2022 21:25 Ответить
Така волокіта що аж начебто Україну прямо зараз приймають в Євросоюз, а не банально надають статус кандидата щоби колись-майбуть стати країною Євросоюзу.
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13.06.2022 22:48 Ответить
ЕС вместе с русскими издеваются над Украинцами???
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14.06.2022 09:18 Ответить
 
 