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Правительство Германии одобрило поставки оружия и другого оборудования для Украины более чем на 350 млн евро, - Tagesspiegel

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

німеччина

За первые три месяца российско-украинской войны федеральное правительство Германии одобрило поставки оружия и другого оборудования для Украины на сумму 350,1 млн. евро. В списке – оружие на 220 миллионов евро, шлемы и средства защиты.

Об этом говорится в ответе Федерального министерства экономики и защиты климата на запрос левого депутата Севима Дагделена, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesspiegel.

С 24 февраля по 1 июня немецкое правительство дало добро на поставку оружия на 219,8 млн. евро и другого оборудования, такого как каски и защитные жилеты, на 85,2 млн. евро. Вдобавок идут оружие и техника для Бундесвера на 45,1 млн евро, которые были утверждены в упрощенном порядке с 1 апреля.

После начала войны в Украине правительство Германии заявило, что нарушает свое табу по доставке оружия в зоны боевых действий. С тех пор правительство отправляло в Украину в основном легкое оружие - гранатометы, зенитные ракеты, гранаты и более 20 млн патронов.

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Тяжелое вооружение, такое как артиллерийские пушки и зенитные танки, было обещано, но еще не поставлено.

Для сравнения, с начала войны по 1 июня Соединенные Штаты пообещали или поставили Украине оружие и оборудование на сумму 4,6 миллиарда долларов, согласно правительственным данным. В списке есть и тяжелое вооружение, в частности, гаубицы и реактивные системы залпового огня.

При этом Дагделен призывает увеличить дипломатические усилия вместо поставок оружия. "Вместо того чтобы вооружать Киев для бессмысленного продолжения войны и питать иллюзию победного мира над Россией, нужны конкретные дипломатические инициативы по решению путем переговоров с гарантиями безопасности для всех сторон", - цитирует депутата Tagesspiegel.

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Топ комментарии
+27
будем бросать в русню касками ?
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13.06.2022 16:57
+23
"Замість того, щоб озброювати Київ для безглуздого продовження війни та плекати ілюзію переможного миру над Росією..." Маша Захерова, мы тебя узнали.

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13.06.2022 17:02
+23
И на том спасибо. Не хер было кое кому обзывать канцлера колбасой и отказывать в приеме. Возможно это расплата за тупость зеленского и его шоблы.
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13.06.2022 17:37
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A chomu b ij ne poradzty Erdoganu domowytys s kurdamy.Chy Turzija ridnisha, a sa Ukrainu ne bolyt. I snowu kommunjaki.
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13.06.2022 18:56 Ответить
Ну це ж добре! Чого ви всі так ухмиляєтеся? Все правильно - зброя нам потрібна...
...Буде чим русню на масковії бити! То все німецька "пунктуальність" - ви просто цього не можете порахувати бо не німці!!! Ось дивіться, тут вс елогічно та просто - коли використаємо весь свій запас бк, потім бк яке захопили у русні, потім бк із ленд-лізу і ось коли після цього почнемо штурмувати Кремль...а ми ж точно будемо штурмувати столиці орків...ось саме тоді і надійде німецька зброя! В самий час! Ви просто не зрозуміли - там все розраховано точно бо то ж німці!!!
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13.06.2022 18:59 Ответить
Що комар, то сила)
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13.06.2022 19:01 Ответить
замість касок хоча б ось таких динозаврів дали б 100 штук що б russisches schwein лякати..
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13.06.2022 19:08 Ответить
Конченный ******* этот немчик.
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13.06.2022 19:41 Ответить
То же самое про президента Китая я от тебя не слышал. А он поставляет то же самое но россиянам. То есть Шольц россиянам касками не помогает но он у тебя *******. А кто тогда президенты еще 100 стран мира которые вообще даже одного доллара не отправили в помощь Украине? Ты иногда включай свою извилину и думай что говоришь.
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13.06.2022 20:52 Ответить
Ты что то перепутал ботик. Про Орбана говорил. Про Си Дзи Пиня нет.
Хотя можешь меня опровергнуть.
Ну а вообще, после того как Будапештский меморандум оказался туалетной бумагой, как ты хочешь , что бы я о таких мудаках выражался?
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13.06.2022 21:22 Ответить
В Меморандуме обговариваются намерения а в договоре обязательства. Не все должны быть юридически грамотными я это понимаю. Если я тебе скажу что намереваюсь купить твой дом и оформляю меморандум о покупке я могу в любой момент отменить его в одностороннем порядке без малейших обязательств. Это только по документу. Второе Украина могла настоять на договоре с условиями, при чем тут другие участники? Сам по себе меморандум ничего плохого не несет. Обещать и жениться это не то же самое. Кремлеботы раздувают зраду там где ее никогда не было, причем обвиняют в этом Запад. А ты либо сам там работаешь либо глупо поверил в это вранье.
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13.06.2022 23:04 Ответить
Старі європейські шльондри.
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13.06.2022 19:43 Ответить
тебе, как швейцарцу, конечно виднее.
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13.06.2022 21:35 Ответить
На месте Шольца за такие слова я бы просто передумал вводить санкции, для того чтобы научить разговаривать. И это только 1% от всех возможностей слелать так чтобы там где это говорят быстро засунули язык в жопу, включая зелеботов. А ведь можно еще оказать гуманитарную помощь России как это делает Китай. Ты же Китай уважаешь в отличии от Европы.
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13.06.2022 23:30 Ответить
Німчура-щоб ви всрались і води не було…
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13.06.2022 20:49 Ответить
Если немцы всрутся то ты утонешь. Хорошо подумай и прикуси свое жало.
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13.06.2022 23:34 Ответить
за немцев мазу держись ?
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14.06.2022 01:28 Ответить
А як дiйде до постачання беспосередньо то в нiх знову станеться або срачка, або пердячка.
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13.06.2022 21:07 Ответить
Почему ты тоже самое не требуешь у Турции, Индии, Южной Кореи, Японии? Тебе немцы что то должны? Давно на *** не посылали?
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13.06.2022 23:39 Ответить
Немцы нам должны еще со времен Второй мировой, они перед нами очень сильно виноваты. Разрушили города и села и промышденность, 8млн. украинцев погибло. Даже прощения не попросили.
А теперь вскормили фашистскую россию, поставляли ей с 2014года вооружение в обход санкций, которым она теперь убивает украинцев.
Так что - совсем ничего нам не должны?
И не надо сравнивать с другими странами: те страны нам зла не делали ни в 20ст., ни в 21-ом.
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14.06.2022 00:46 Ответить
ты гляди-ка на этом сайте появился поклонник ГДРовской-комосомолки Меркель и обещалкина Шольца ! вы , случайно, не сидите на зарплате "Газпрома" ?
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14.06.2022 01:32 Ответить
PzH 2000 давайте. Да побольше а не поштучно. Реально крутая штука.
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13.06.2022 23:06 Ответить
Теперь я знаю как будет по немецки "свинья" - Шольц! 🐷
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14.06.2022 00:00 Ответить
Шольца теж замакронили, співає гарно, а не дасть нічого. У пуйла є компромат на кожного чиновника в Європі.Чим більше підспівувань-тим товща папка.
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14.06.2022 05:16 Ответить
Мы иде к вам...
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14.06.2022 08:04 Ответить
А России дали 100 миллиардов для производства и ремонта вооружений. разница.
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14.06.2022 08:25 Ответить
Та парламент Німеччини з Україною, це і так ясно, а от Шольц все це відмінить як і минулого разу.
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14.06.2022 08:44 Ответить
Так це ж вже було!
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14.06.2022 10:11 Ответить
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