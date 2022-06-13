Правительство Германии одобрило поставки оружия и другого оборудования для Украины более чем на 350 млн евро, - Tagesspiegel
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
За первые три месяца российско-украинской войны федеральное правительство Германии одобрило поставки оружия и другого оборудования для Украины на сумму 350,1 млн. евро. В списке – оружие на 220 миллионов евро, шлемы и средства защиты.
Об этом говорится в ответе Федерального министерства экономики и защиты климата на запрос левого депутата Севима Дагделена, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesspiegel.
С 24 февраля по 1 июня немецкое правительство дало добро на поставку оружия на 219,8 млн. евро и другого оборудования, такого как каски и защитные жилеты, на 85,2 млн. евро. Вдобавок идут оружие и техника для Бундесвера на 45,1 млн евро, которые были утверждены в упрощенном порядке с 1 апреля.
После начала войны в Украине правительство Германии заявило, что нарушает свое табу по доставке оружия в зоны боевых действий. С тех пор правительство отправляло в Украину в основном легкое оружие - гранатометы, зенитные ракеты, гранаты и более 20 млн патронов.
Тяжелое вооружение, такое как артиллерийские пушки и зенитные танки, было обещано, но еще не поставлено.
Для сравнения, с начала войны по 1 июня Соединенные Штаты пообещали или поставили Украине оружие и оборудование на сумму 4,6 миллиарда долларов, согласно правительственным данным. В списке есть и тяжелое вооружение, в частности, гаубицы и реактивные системы залпового огня.
При этом Дагделен призывает увеличить дипломатические усилия вместо поставок оружия. "Вместо того чтобы вооружать Киев для бессмысленного продолжения войны и питать иллюзию победного мира над Россией, нужны конкретные дипломатические инициативы по решению путем переговоров с гарантиями безопасности для всех сторон", - цитирует депутата Tagesspiegel.
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...Буде чим русню на масковії бити! То все німецька "пунктуальність" - ви просто цього не можете порахувати бо не німці!!! Ось дивіться, тут вс елогічно та просто - коли використаємо весь свій запас бк, потім бк яке захопили у русні, потім бк із ленд-лізу і ось коли після цього почнемо штурмувати Кремль...а ми ж точно будемо штурмувати столиці орків...ось саме тоді і надійде німецька зброя! В самий час! Ви просто не зрозуміли - там все розраховано точно бо то ж німці!!!
Хотя можешь меня опровергнуть.
Ну а вообще, после того как Будапештский меморандум оказался туалетной бумагой, как ты хочешь , что бы я о таких мудаках выражался?
А теперь вскормили фашистскую россию, поставляли ей с 2014года вооружение в обход санкций, которым она теперь убивает украинцев.
Так что - совсем ничего нам не должны?
И не надо сравнивать с другими странами: те страны нам зла не делали ни в 20ст., ни в 21-ом.