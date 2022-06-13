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Ситуация на первой линии фронта может меняться ежеминутно, - нардеп "Голоса", воин Костенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

костенко

Российские оккупанты никаких наступательных действий на Юге не ведут. Они пробуют проверять оборону украинских защитников.

Об этом сообщил нардеп "Голоса" Роман Костенко, защищающий юг Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"Армия – это в первую очередь маневры. Это разведка. Понимание, куда противник планирует перебрасывать войска и реагировать на это. Сейчас каждая из сторон пытается занять лучшие позиции. Враг наращивает технику и силы, планы рашистов по захвату Юга Украины никуда не исчезли. А для того, чтобы мы могли перейти к контрнаступлению, нужно выровнять возможности в технике и артиллерии", - пояснил парламентарий.

По его словам, ситуация на первой линии фронта может меняться ежеминутно.

"Надо понимать, что противник сейчас особо никаких наступательных действий на Юге не ведет. Он обороняется и тактически пытается проверять нашу оборону. Оккупанты хотят заняты какие-то лучшие, на их взгляд, рубежи", - добавил Костенко.

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Автор: Анастасія Потіха
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Коротко і ясно, дякую! Толі- діло Аристович, три години бормоче, що хотів сказати- нічого не зрозуміло...
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13.06.2022 17:01 Ответить
Что-то на передке , я думаю "слуг" нет, только на задке или при штабе, вот Коля шницель- польский передок обороняет, Безмозглая (Безуглая) при штабе,а этот кем, что-то уж чистенький и ручки белые, мозоли только от карандашей.
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13.06.2022 17:08 Ответить
По зрадниках слуги якраз лідирують.
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13.06.2022 17:10 Ответить
Наши гавно-депутаты заняты всем чем угодно, кроме законотворческой деятельности.То военные новости комментят ни имея к боям ни малейшего отношения, то катаются за границу, то свои финансовые дела здесь устраивают, то в чужую гуманитарку лезут, так как ни чётко установленного распорядка работы, ни контроля за ними, ни наказаний вплоть до лишения полномочий за систематические прогулы у нас в Украине за 30 лет так и не предусмотрели. Свободная профессия за деньги налогоплатильщиков пля
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13.06.2022 17:15 Ответить
Не всі депутати зрадники, бездарі і ледачі. Депутати з Голосу та ЄС: Костенко, Чорновол, Лапін, та багато інших на фронті з перших днів війни.
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13.06.2022 19:09 Ответить
Видели все видео, как пытались в Днепре депутатам вручить повестки военкомат? Как те разбегались на камеру от повесток, все, как один сессионного зала бежали. троих удалось словить, а остальные в рассыпную крысы трусливые. А здоровые пузатые мужики
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13.06.2022 17:13 Ответить
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13.06.2022 17:57 Ответить
 
 