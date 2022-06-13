Премьер Грузии Гарибашвили считает, что кандидатства в ЕС заслуживает прежде всего его страна, а уже потом Украина
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Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили на заседании правительства заявил, что статуса кандидата в ЕС в первую очередь заслуживает Грузия, а уже потом Украина и Молдова.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Грузия Online".
По его словам, Грузия заслужила этот статус на пути реформ, осуществленных за последние 9 лет.
"Давайте сначала подождем, каким будет решение. Если кому-то это и принадлежит, то принадлежит Грузии, а уже потом Украине и Молдове. Когда говорят, что Украина - в состоянии войны, и поэтому ей должна быть предоставлен статус, извиняюсь, если предоставление статуса определяется войной, мы не хотим войны, друзья. Мы требуем заслуженного статуса, который грузинский народ заслужил своей 30-летней борьбой на пути строительства демократии и на пути реформ, осуществленных за последние 9 лет. Мы просим только этого, я сказал это публично, и в Давосе, и в Братиславе, и в Брюсселе. Мы не просим ничего особенного и незаслуженного, мы просим заслуженного статуса.
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Если это решение не будет справедливым, разумеется, мы, соответственно, как я сказал, подробно все объясним нашему населению, народу, согражданам, какие были основные причины, по которым была принята позорная резолюция", - сказал Ираклий Гарибашвили.
Как сообщалось, Грузия и Молдова подали заявку на членство в ЕС 3 марта, вслед за Украиной. В Грузии ожидание ответа ЕС происходит на фоне бурных дискуссий и упреков между властью и оппозицией.
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... я уже даже не говорю про потоки пакистанцев и арабов, которые будет ехать в грузию в виде туристов, а уезжать в из нее уже в статусе граждан ЕС ... короче, зачем ЕС грузия, как таковая, в плане экономики, логистики и политики вообще не понятно
"Реформи робив Міхо, і грузин йому цього, на жаль, не пробачили."
Не треба повторювати зебільні наративи і краще вивчайте факти.
1) Реформи робили руками Міхо більш розумні люди.
2) Міхо не пробачили не реформи, а порушення діючього законодавства.
Не вибрали на другий термін, бо Міхо швидко став схилятися до авториторизму, нажаль вибрали
те ще г..., пропаРашний варіант.
3) Реформи як раз більшості сподобались.
Економічні реформи реформи взагалі болючі, але чим пізніше їх робити, тим болючиши вони.
Хто це розуміє, а в Грузії досить багато розумних людей, ті їх схвалювали та підтримували.
Саакешвили усадили в тюрьму, и формально вроде бы и не пацаки из Мордора, а сами грузины, нынешняя промосковская власть Грузии, занимается троллингом Евросоюза, хотя мы помним, что уже погибло 13 грузин, сражаясь за отпор Орде в Украине, что хочет нас уничтожить.
Но наши трагедии для Евросоюза не в фокусе.
А Молдова и Грузия, интересны будут мотивировки ответов, меньше чем, через неделю, которые услышат от Евросоюза и Украина, И мОлдова,и Грузия, мне смешно от путинферштейнов, которым в отписке нужно создавать какую-то логику.
Саакашвили выпустят - тогда можно подумать
Турция в хвост и гриву, имеет каРФаген.
А чем ты, не понимаешь политику своего резидента?
Это Зеленский обращался с просьбами к Турции.
Ворогов истреблять надобно, а не с дивана продавленного "вершить" судьбу Родины!
методы саакашвили мягко сказать были "не очень"
противников его власти набралось за 8 лет не мало
плюс окупация окончательная абхазии и самачебло
(до этого в абхазии была слабо выраженна, а в цхинвали почти не было ничего)
намекнули что надо не видеть что сделала рашка
с другой стороны их конкретно кинули при аналоге "минских договоренностей"
санкции смешные что ввели когда война шла быстро сняли
про то что окупировал и не вывели войска быстро забыли!!!
СЦЕПИТЬ ЗУБЫ И НЕ ОТВЕЧАТЬ ни грузинам , ни молдаванам , ни журналистам на эту скользкую тему. Запретить всем политикам и чиновникам Украины реагировать на провокации
ЖДЁМ РЕШЕНИЯ ЕС ПО ИСТЕКАЮЩЕЙ КРОВЬЮ УКРАИНЕ
Не логично как то.....
СААКАШВИЛИ ДОЛЖЕН БЫТЬ КАК МИНИМУМ В ПАРЛАМЕНТЕ. ТОЛЬКО ТОГДА МОЖНО
РАССМАТРИВАТЬ ЧЛЕНСТВО ГРУЗИИ В ЕС И НАТО. СЛАВА УКРАИНЕ!
чорт ти!
Такими выводами (после недавнего пленарного заседания ЕП по этому вопросу) поделилась в наших СМИ депутат Юкнявичене.
но факт что грузию конекртно бросили
про нее просто забыли в ес
а ведь это саркози и меркель первыми побежали договариваться чтобы мир был в 2008м
и что в итоге?
рашка ничего не вывела, а только наоборот построила там базу
за более 10 лет они даже в 40 тысячном цхинвали дома почти все не восстановили
которые большенство сами же и разрушили при попытке выбить грузинскую армию из города
санкции с рашки смешные что ввели, быстро сняли
никто не возвращался к вопросу про окупацию части грузии
так что в этом плане украинской власти повезло
конечно, возможно с политиками другого "уровня"
ес бы так же забил на это, он это легко мог сделать
но постоянно напоминали, не дали
хотя не сказать что прям что то это повлияло
но хотя бы формально санции были и резолюции се постоянно
что вывести войска рашка должна