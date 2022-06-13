В результате вражеских обстрелов Днепропетровщины погиб один человек, пятеро ранены, ситуация в регионе динамичная и напряженная, - ОК "Південь"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Зеленодольской громаде на Днепропетровщине в результате обстрела из "Урагана" по жилым кварталам, предварительно, один человек погиб, пятеро ранены.
Об этом сообщил представитель оперативного командования "Південь" Владислав Назаров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу оперативного командования "Південь" .
"Ситуация на линии столкновения динамичная и напряженная. Враг продолжает ведение боевых действий, но наши подразделения постепенно заставляют его освобождать позиции и проверять на прочность второй и третий рубеж обороны, а кое-где и отступать дальше. В целях разведки наших контрнаступательных действий враг проводит воздушную разведку. Но наши зенитно-ракетные подразделения метко "укладывают" птиц типа "Орлан-10" на землю без возврата в строй приборов и без собранных данных", - сообщил спикер.
По словам Назарова, теряя позиции, противник продолжает обстрелы Николаевщины. Нанесенные удары по пригороду Баштанки и областного центра разрушили здания, повредили элементы инфраструктуры и сельскохозяйственные площади. Пострадавших и потерь нет.
Кроме того, в Зеленодольской громаде в результате обстрела "Ураганом" по жилым кварталам, предварительно, один человек погиб, пятеро ранены. Разрушены и повреждены несколько домов. Задокументированными фактами нарушения рашистами норм международного гуманитарного права занимаются правоохранители.
В Херсонской области практически весь Бериславский район находится под обстрелами. Отступая, оккупанты прибегают к мародерству и издевательствам над местными жителями.
Спикер также отметил, что пытаясь запугать население и настроить против украинской власти, российские оккупанты распространяют фейки о найденном в Скадовске Херсонской области заброшенном захоронении сибирской язвы. Но все эпизоотически неблагополучные пункты в Херсонской области отработаны, локализованы и законсервированы, поэтому угрозы не представляют. Отмечается, что самая большая опасность, которая сейчас властвует в регионе, - это оккупационные войска.
В Одесской области продолжаются контрдиверсионные меры, одним из результатов которых стал приговор к 8 годам заключения с конфискацией имущества очередного сторонника "русского мира". Следствием установлено, что мужчина поддерживал незаконное вторжение и проведение военно-террористических действий представителями вооруженных формирований российской федерации в Украине, предоставлял представителям так называемой "ЛНР" информацию о количестве, размещении и перемещении военной техники Вооруженных Сил Украины, блокпостов территориальной обороны, пограничных отрядов, личного состава. Кроме того, мужчина, без предусмотренного законом разрешения, приобрел и хранил по месту своего проживания гладкоствольное огнестрельное оружие и взрывчатое вещество типа гексоген.
В командовании также сообщили, что корабельная группировка вражеских кораблей в Черном море в настоящее время состоит из пяти носителей крылатых ракет – четырех кораблей и одной подводной лодки – а также четырех ПДК. Так что угрозы остаются, но силы обороны начеку.
Напомним, российские оккупанты обстреливают территорию Днепропетровской области.
Пожалуйста, подождите...
командир бойового катера типу "Раптор" старший мічман Максим Панін з Кронштадта;
лейтенант Микита Вінніков із Бєлгородської області;
старший лейтенант Галіханов Марат
капітан Олександр Олександров.
нам - точно не треба були ні їх життя, ні їх проблеми, ні їх майно, ні їх земля...
очі б наші їх ніколи б не бачили !!!! ми б і своїм добривом - гноївкою - обійшлись би...))
якщо вони приймуть нас в НАТО і в ЄС, то можна шо-небудь і підписати. на країни НАТО путлер сситься нападати.
до кінця року в параші закінчаться продажі нафти і відповідно зупиниться приток нафто-доларів і вона здується.
якби тільки відвоювати Херсон, Каховку і Запорізьку область, щоб люди не мучились там.