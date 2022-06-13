Русскоязычные песни практически исчезли из эфиров украинских радиостанций, в отличие от русского языка, - языковой омбудсмен Кремень

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заявляет, что русскоязычные песни практически исчезли из эфиров украинских радиостанций, в отличие от русского языка.

"Анализ суточного эфира за 30 мая 2022 года пятнадцати телерадиоорганизаций, осуществляющих общегосударственное радиовещание, проведенный Секретариатом Уполномоченного по защите государственного языка, показал лишь один случай трансляции русскоязычной песни", - говорится в сообщении пресс-службы языкового омбудсмена, передает Цензор.НЕТ

Отмечается, что телерадиоорганизации осуществляют трансляцию музыкальных произведений, выполненных преимущественно на государственном языке (62%), а также на официальных языках Европейского Союза.

"Мы увидели, что в ответ на масштабное вторжение страны-агрессора на территорию Украины из эфира украинских радиостанций исчезли не только песни российских исполнителей, но и фактически русскоязычные песни. Из проанализированных почти 4 тысяч песен зафиксировано только одна на русском языке. Это действительно впечатляет", - приводит пресс-служба слова уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя.

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Согласно сообщению, государственный язык при трансляции информационно-аналитических и развлекательных радиопередач также является доминирующим коммуникационным средством.

В то же время, были зафиксированы случаи использования негосударственного (русского) языка при информировании граждан о событиях в стране и трансляции развлекательных передач, в частности, это касается применения негосударственного языка ведущими, гостями, экспертами при прямых включениях (предоставление экспертных оценок, комментариев, интервью), трансляции информационных и новостных сюжетов, где комментарии давали на русском языке

В частности, услуга на негосударственном языке зафиксирована при распространении передач и развлекательного и информационно-аналитического характера следующими телерадиоорганизациями: АО "НСТУ" ("Украинское радио"), АО "НСТУ" ("Радио "Культура"), ГП "Новый горизонт" ( "Радио пятница"), ООО "Наше радио" ("Наше радио").

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"К сожалению, должны констатировать, что сохранение режима двуязычия характерно и для радиовещания, что ограничивает права граждан на получение информации на украинском языке", - подчеркнул Кремень.