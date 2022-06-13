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Русскоязычные песни практически исчезли из эфиров украинских радиостанций, в отличие от русского языка, - языковой омбудсмен Кремень

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

тарас,кремінь

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заявляет, что русскоязычные песни практически исчезли из эфиров украинских радиостанций, в отличие от русского языка.

"Анализ суточного эфира за 30 мая 2022 года пятнадцати телерадиоорганизаций, осуществляющих общегосударственное радиовещание, проведенный Секретариатом Уполномоченного по защите государственного языка, показал лишь один случай трансляции русскоязычной песни", - говорится в сообщении пресс-службы языкового омбудсмена, передает Цензор.НЕТ

Отмечается, что телерадиоорганизации осуществляют трансляцию музыкальных произведений, выполненных преимущественно на государственном языке (62%), а также на официальных языках Европейского Союза.

"Мы увидели, что в ответ на масштабное вторжение страны-агрессора на территорию Украины из эфира украинских радиостанций исчезли не только песни российских исполнителей, но и фактически русскоязычные песни. Из проанализированных почти 4 тысяч песен зафиксировано только одна на русском языке. Это действительно впечатляет", - приводит пресс-служба слова уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 90% русскоязычных жителей Украины не испытывали притеснений из-за языка, - опрос КМИС

Согласно сообщению, государственный язык при трансляции информационно-аналитических и развлекательных радиопередач также является доминирующим коммуникационным средством.

В то же время, были зафиксированы случаи использования негосударственного (русского) языка при информировании граждан о событиях в стране и трансляции развлекательных передач, в частности, это касается применения негосударственного языка ведущими, гостями, экспертами при прямых включениях (предоставление экспертных оценок, комментариев, интервью), трансляции информационных и новостных сюжетов, где комментарии давали на русском языке

В частности, услуга на негосударственном языке зафиксирована при распространении передач и развлекательного и информационно-аналитического характера следующими телерадиоорганизациями: АО "НСТУ" ("Украинское радио"), АО "НСТУ" ("Радио "Культура"), ГП "Новый горизонт" ( "Радио пятница"), ООО "Наше радио" ("Наше радио").

Читайте на "Цензор.НЕТ": На европейском радио каждый час будут звучать украинские песни

"К сожалению, должны констатировать, что сохранение режима двуязычия характерно и для радиовещания, что ограничивает права граждан на получение информации на украинском языке", - подчеркнул Кремень.
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Топ комментарии
+24
Повітряні сили України знищили поблизу Ізюму російський винищувач Су-34
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13.06.2022 17:55
+22
Мосійчук Наталка доволі вправно плодить ефіри мовою ворога, ніби її кацапи дивляться.
Намагається зазирнути кожному ватніку в дупло, прям як Зе путінгу.
Ніякої самоповаги немає. Продала за долари.
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13.06.2022 17:50
+14
Рюззкій язик - *****.
Й нетреба тут соплі розмазувати.
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13.06.2022 18:05
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как российскомовний з Півдня України заявляю - идите вьі ***** со своим руцким язьіком!
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13.06.2022 18:13 Ответить
Кацапську хрюканіну потрібно повністю повикидати звідусіль в Україні...
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13.06.2022 18:13 Ответить
Друзі, ну що ви сваритесь. вам ніхто не забороняє між собою розмовляти якими завгодно мовами, хоч івритом, хоч російською. але телеканали, новини, змі, телеграм, фільми, кіно, радіо, ютьюб, школа, вузи, сфера обслуговування - це все повинно бути українською, особливо, якщо контент продукує держава.
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13.06.2022 18:15 Ответить
згоден 100%
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13.06.2022 19:07 Ответить
Передайте там ему, что вылечить язык нереально - из собственных наблюдений. Только с дет.сада и со школы может получится.
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13.06.2022 18:16 Ответить
кицю, ну в тебе такий досвід, а в інших людей - інший. багато моїх знайомих перейшли на українську зараз, учать з репетиторами, читають українські книжки, дивляться українські фільми, пишуть на фю українською.
є люди, нездібні до мов, наприклад, Коля Азіров, так і то він старався)
не можеш - не треба, але дітям треба забезпечити мовне середовище обов'язково.
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13.06.2022 18:20 Ответить
Грегорі,я не згоден з твоїми висновками,це з власного досвіда! Колишній русскоязичний,який ніколи не вивчав українську мову!!))
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13.06.2022 18:49 Ответить
Ну я не заперечую, існують люди з геніальним лінгвістичним талантом, які знають 7-10 мов але з рідної мови(язика) не зіскочиш. Буде постійно вискакувати.
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13.06.2022 19:04 Ответить
Розумієш,мова,історія,культура та церква,це наріжні камені народа(нації),а не володіти мовою народа на землі якого ти живеш ,це зневага до цього народа!! Не володіти мовою може лише гість,окупант або ідіот!!!)))
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13.06.2022 19:20 Ответить
мова насправді має гігантське значення, от путлер це прекрасно розуміє. і якщо якась радіостанція чи телеканал говорить російською, це реально ганьба.
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13.06.2022 18:17 Ответить
FILMUADRAMA,українські телесеріали російським накладним аудіодубляжем!!)))
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13.06.2022 18:54 Ответить
рекомендую сайт uakino, всі популярні серіали і фільми з українською озвучкою.
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13.06.2022 19:09 Ответить
Ганьба це формування відношення до когось за мовною ознакою
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14.06.2022 00:22 Ответить
А що роблять кацапи а окупованих територіях ?
Нищать все українське.
Мову, освіту.
Вам не здається, що ви на стороні ***** ?
Хоч крихту самоповаги маєте , ні ?
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13.06.2022 18:30 Ответить
Це має нпзву асиміляція,або знищення народа!!))
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13.06.2022 18:58 Ответить
А ти хоч крихту поваги маєш до людей яки народилися в російськомовному середовищі і яким спілкуватися рос тупо простіше?
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14.06.2022 00:24 Ответить
"людей яки народилися в російськомовному середовищі" - а знаєте як з'явилось "російськомовне середовище"? Тому що російський режим вже років 300 знищує, витісняє і топить в крові українську мову. Навіть існували заборони російського режиму називати дітей українськими іменами, а прізвища спеціально спотворювали на російський лад. Наприклад, "Буревій" став у документах "Бурєвой", а "Мицюк" - "Міцуков".
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14.06.2022 10:01 Ответить
Як лайно не називай, воно лайном і залишиться.
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13.06.2022 18:29 Ответить
Aleksiey Ykropovich, это они сами будут решать, после победы над рашистскими захватчиками (отдавать ли им врагу свой родной язык или оставить себе, как Крым или Херсон), но никак не ольгинские тролли
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13.06.2022 18:41 Ответить
На передовій є військові частини, де починаючи з присмерку до ранку російською спілкуватися заборонено. Ну, щоб в темноті своїх не постріляти.
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13.06.2022 18:44 Ответить
російська мова є на росії і тільки там має залишатись, цього достатньо. На території України ніякої російської мови в офіційному обороті бути не має. Через мову Україна кожні 100 років втрачає частину території, так було з нинішніми Курською, Брянською, частиною Воронезької та Ростовської обл, зараз з Донецькою Луганською та Кримом.....

Першим ділом кацапи на окупованих територіях змінюють мову навчання, ******** та знищують все українське, навіть дорожні знаки. Це показник
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13.06.2022 18:44 Ответить
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13.06.2022 19:11 Ответить
Щось мені підказує, що і після закінчення цієї війни вона не зникне з ефіру, а скоріше навпаки її стане ще більше. Може я помиляюсь, но, не думаю.
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13.06.2022 18:50 Ответить
я от з вами згодна. тому що в нас багато тупих і безпринципних людей, таких, як от арахамія, безугла, мосійчук, лещенко і т. д.
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13.06.2022 18:55 Ответить
але. якщо їх після війни посадити на лаву підсудних, то тоді інша справа))
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13.06.2022 18:56 Ответить
Щось мені підказує, що і після закінчення цієї війни вона не зникне з ефіру, а скоріше навпаки її стане ще більше. Може я помиляюсь, но, не думаю.
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13.06.2022 18:52 Ответить
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13.06.2022 19:03 Ответить
Весь Львів вже русіфікували. Де не вийду, всюди русняву чути. Ніхто навіть не збирався на українську переходити. Їм хоч буй в сраку, аби руснявою говорити.
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13.06.2022 19:15 Ответить
Це залежить від нас самих. Це ж видно, якщо людині важко - можна і москальською. Але якщо принципово не говорить за кілька років - пнх. МИ маємо на це впливати. Негри вільно володіють українською! Було б бажання...
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13.06.2022 22:23 Ответить
Було би бажання! Вірно. Якщо по доброті душі української, переходити на кацапськку, бо їм тяжко, то в нас почнуть триколори перед оперним майоріти і нас почнуть звільняти.
Тому, якщо кацапчику в Україні важко, язик болить від української, то перете дошку 50 і ******* цорго руснявого до тих пір, поки воно саме не скаже "будь ласка досить"
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14.06.2022 18:59 Ответить
Від російської мови вже просто нудить.
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13.06.2022 20:09 Ответить
Наша влада, відвернувши пику від мікрофона, починає говорити мовою дияволів, нелюдів, ґвалтівників, мародерів, убивць. А може не втратили надії заглянути в очі Антихриста?
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13.06.2022 20:54 Ответить
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