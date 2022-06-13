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Молдова (1682) Приднестровье (616) Евросоюз (15860)

Молдова не рассматривает вариант отказа от Приднестровского региона ради вступления в Евросоюз, - вице-премьер Серебрян

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

приднестровье

Кишинев не будет отказываться от Приднестровья ради интеграции в Евросоюз.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс, об этом заявил в эфире телеканала RTR Moldova вице-премьер по реинтеграции Молдовы Олег Серебрян.

Он отметил, что сейчас существует теоретическая возможность синхронизировать процесс объединения страны с продвижением республики в Европейский Союз.

Я не думаю, что отказ от Приднестровья нам очень поможет с процессом евроинтеграции, а новые проблемы прибавит. Я еще не видел, чтобы страна просто так отказывалась от 11% своей территории, там живут наши граждане, их более 200 тысяч. Потом это вызовет эффект домино, именно этого мы не должны допустить", – подчеркнул Серебрян.

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Топ комментарии
+16
для Молдови зараз найкращий час повернути Придністровья але вони ніхера не роблять
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13.06.2022 18:27
+15
"Я ще не бачив, щоб країна просто так відмовлялася від 11% своєї території"
----
Спитайте у боневтіка як це робиться, навіть в два рази більше.
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13.06.2022 18:21
+5
Прочитала звернення від Сенцова. З під Сєверодонецьк. Тримайтесь і бережіть Україну
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13.06.2022 18:21
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Твєрьозо
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13.06.2022 18:21 Ответить
Прочитала звернення від Сенцова. З під Сєверодонецьк. Тримайтесь і бережіть Україну
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13.06.2022 18:21 Ответить
Что пишет ?
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13.06.2022 18:25 Ответить
"Я ще не бачив, щоб країна просто так відмовлялася від 11% своєї території"
----
Спитайте у боневтіка як це робиться, навіть в два рази більше.
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13.06.2022 18:21 Ответить
для Молдови зараз найкращий час повернути Придністровья але вони ніхера не роблять
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13.06.2022 18:27 Ответить
Может ждут когда рашку с гомном смешают, тогда Приднестровье само вернется❓
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13.06.2022 18:47 Ответить
Вони сподiваються шо може ми зробимо за нiх iхню роботу.
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13.06.2022 21:22 Ответить
А Як це буде созвучне з питанням України про допомогу! Коли американський чи Великобританьский люд буде писати: " Вони сподiваються шо може ми зробимо за нiх iхню роботу."
Ми повинні це зробити, але для всіх справ є свій час!!!
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13.06.2022 23:12 Ответить
Мы и поможем. Санкциями, оружием. Если оно нам к тому времени не ненужно будет, хотя там и румыны помогут, уверен. Но и погибать за них никто не будет. Воевать самим придётся
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14.06.2022 10:41 Ответить
Це жалко, що не відмовляються. Ми б собі забрали. Там головне - артсклади в Колбасній, а також Молдовська ДРЕС, Рибницький металургійний і, бонус, - Тираспольський кон'ячний комбінат КВІНТ!
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13.06.2022 18:55 Ответить
До чого тут колбасна-рибниця-дубасари?Придністрянщина - то споконвічна українська земля, споконвіків заселена українцями. Кацапів там майже немає - то все зрусифіковані українці. Молдавани звідти повтікали... "Невідмова" від Придністрянщини принесе Молдавії лише проблеми на довгі часи і нічого не дасть - то чужа для молдаанів земля і народ, історично, лінгвістично, ментально, культурно, етнічно...
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13.06.2022 20:39 Ответить
Ярема Стогін 0ab626e0, а тебе не заносить? Думай, що пишеш, бо козломорді, напавши на нашу країну казали теж саме. Може ти і є таж "свинособака". Є міжнародні правила, є глобалізація, де вже не важливо яки де границі. Так живе Європа до якої ми прагнемо попасти (вступити). Яки у 21 столітті можуть бути наши стари території?
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13.06.2022 23:24 Ответить
Пропонуєте Україні навзамін відмовитися від Буковини та області Херца? Може не начасі зараз оце починати?
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14.06.2022 05:32 Ответить
Якої такої "області Херца?" Ти хоч орієнтуєшся, про що мелеш?. Щодо Буковини - приїдь у Чернівці, Кіцмань, Заставну, Стороженець, Вижницю, Кельменці, Хотин ... Тільки не ляпай здуру язиком - заб"ють у глотку разом з зубами...
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15.06.2022 21:51 Ответить
... президент Румынии Траян Бэсеску неоднократно заявлял, что любые претензии Украины на Приднестровье, если таковые возникнут, будут сопряжены с возвратом территорий, доставшихся Украине от Румынии после Второй мировой войны.
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14.06.2022 10:37 Ответить
Ти б ще згадав, що творив і про що заявляв свого часу Антонеску з-за спини А.Гітлера....
PS Придністрянщина (Лівобережжя Дністра) неодмінно буде повернено до складу України, кордон там уже ліг по Дністру і не зрушиться. То лише питання часу.
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15.06.2022 22:00 Ответить
 
 