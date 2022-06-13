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Молдова не рассматривает вариант отказа от Приднестровского региона ради вступления в Евросоюз, - вице-премьер Серебрян
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Кишинев не будет отказываться от Приднестровья ради интеграции в Евросоюз.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс, об этом заявил в эфире телеканала RTR Moldova вице-премьер по реинтеграции Молдовы Олег Серебрян.
Он отметил, что сейчас существует теоретическая возможность синхронизировать процесс объединения страны с продвижением республики в Европейский Союз.
Я не думаю, что отказ от Приднестровья нам очень поможет с процессом евроинтеграции, а новые проблемы прибавит. Я еще не видел, чтобы страна просто так отказывалась от 11% своей территории, там живут наши граждане, их более 200 тысяч. Потом это вызовет эффект домино, именно этого мы не должны допустить", – подчеркнул Серебрян.
Топ комментарии
+16 Alex Bylim acfe5d4d
показать весь комментарий13.06.2022 18:27
+15 Mykola Trofimenko
показать весь комментарий13.06.2022 18:21
+5 Валентина Саюн
показать весь комментарий13.06.2022 18:21
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Спитайте у боневтіка як це робиться, навіть в два рази більше.
Ми повинні це зробити, але для всіх справ є свій час!!!
PS Придністрянщина (Лівобережжя Дністра) неодмінно буде повернено до складу України, кордон там уже ліг по Дністру і не зрушиться. То лише питання часу.