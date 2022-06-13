Швеция предприняла шаги для удовлетворения требований Турции по отношению к НАТО, - Столтенберг

Власти Швеции при рассмотрении вопросов о возможном вступлении в НАТО принимают во внимание обеспокоенность Турции по поводу безопасности и продолжают работать с Анкарой.

Об этом сообщила премьер-министр Магдалена Андерссон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы воспринимаем обеспокоенность Турции по всем вопросам очень серьезно, и не только по тем, которые касаются безопасности и борьбы с терроризмом. Мы ведем двусторонний и трехсторонний диалог с Турцией", - сказала Андерссон на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Генсек НАТО со своей стороны приветствовал такую ​​позицию Швеции.

"Я приветствую готовность шведских властей обсуждать проблемы, беспокоящие Турцию", - сказал он.

По его словам, "основная цель состоит в том, чтобы найти решение как можно быстрее, чтобы приветствовать Финляндию и Швецию как полноправных членов НАТО как можно быстрее".

"Я приветствую тот факт, что Швеция уже начала менять свое антитеррористическое законодательство. И Швеция обеспечит, чтобы правовая база для экспорта вооружения отражала будущий статус члена НАТО с новыми обязательствами перед союзниками", – добавил генсек Альянса.

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