РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14477 посетителей онлайн
Новости За рубежом
6 080 8
НАТО (8920) Турция (3229) членство в НАТО (1215) Швеция (885)

Швеция предприняла шаги для удовлетворения требований Турции по отношению к НАТО, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

швеція,військові

Власти Швеции при рассмотрении вопросов о возможном вступлении в НАТО принимают во внимание обеспокоенность Турции по поводу безопасности и продолжают работать с Анкарой.

Об этом сообщила премьер-министр Магдалена Андерссон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы воспринимаем обеспокоенность Турции по всем вопросам очень серьезно, и не только по тем, которые касаются безопасности и борьбы с терроризмом. Мы ведем двусторонний и трехсторонний диалог с Турцией", - сказала Андерссон на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Генсек НАТО со своей стороны приветствовал такую ​​позицию Швеции.

"Я приветствую готовность шведских властей обсуждать проблемы, беспокоящие Турцию", - сказал он.

По его словам, "основная цель состоит в том, чтобы найти решение как можно быстрее, чтобы приветствовать Финляндию и Швецию как полноправных членов НАТО как можно быстрее".

"Я приветствую тот факт, что Швеция уже начала менять свое антитеррористическое законодательство. И Швеция обеспечит, чтобы правовая база для экспорта вооружения отражала будущий статус члена НАТО с новыми обязательствами перед союзниками", – добавил генсек Альянса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг: НАТО серьезно относится к затронутым Турцией проблемам безопасности
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не розумію, чому інші роблять висновки ,ідучи до цілі,тільки зе дорожить зрадниками в супротив волі народу.
показать весь комментарий
13.06.2022 18:33 Ответить
Значить цілі різні - декларована й реальна.
показать весь комментарий
13.06.2022 18:39 Ответить
Президент эрдоган тактика в сосалище ***********!в этом и вопрос!***** сам в НАТО и Предатель!!!
показать весь комментарий
13.06.2022 18:54 Ответить
Поддержка, притом не военная, сорокопятимиллионому народу, не имеющего собственного государства и подвергающего принудительной ассимиляции - это, конечно, терроризм и пособничество сепаратистам. Вообще, интересно. Назвали тебя большие дяди борцом за свободу и независимость - идет помощь, назвали сепаратистом - тебе киздец. И большим дядям удобно: можно менять терминологию в зависимости от конъюнктуры, и при этом все будет выглядеть как бы прилично: извините, но в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, то, что нам раньше казалось героическим сопротивлением тирании на самом деле является терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Поэтому от помощи мы переходим к сакнциям и подавлению. Во имя мира, разумеется.
показать весь комментарий
13.06.2022 19:20 Ответить
Шведи курдам нічого не винні. Нас он так само кинули а 1918-20 роках. Зараз інша геополітична ситуація.
А що собою представляють курди, всі побачили пів року назад, коли бульбофюрер їх поназвозив на свій західний кордон.
показать весь комментарий
13.06.2022 20:10 Ответить
Тут не Швеции надо было отдуваться, а тем кто после развала Османской Империи на карте поделили Ближний Восток линейкой и карандашом. Игнорируя территории проживающих там народов. Конкретно вопрос к Великобритании, Франции и Италии. Давай исправляйте свои ошибки и отделите турков и курдов. Желательно без кровоизлияния.
показать весь комментарий
13.06.2022 21:30 Ответить
Тоді і татарам треба дати можливість зробити свою країну зі столицею в Казані.
показать весь комментарий
13.06.2022 22:00 Ответить
Швеция объявила ислам государственной религией?
показать весь комментарий
13.06.2022 21:58 Ответить
 
 