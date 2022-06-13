Кулеба с нидерландским коллегой Хекстрой обсудили подготовку к саммиту ЕС, где будут решать судьбу статуса кандидата для Украины

Министры иностранных дел Украины и Нидерландов Дмитрий Кулеба и Вопке Хекстра обсудили подготовку к саммиту ЕС, который состоится 23-24 июня в Брюсселе, на котором будут решать судьбу статуса кандидата для Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Кулеба написал в твиттере.

"В разговоре с Вопке Хекстрой подробно обсудили подготовку к саммиту ЕС, на котором будет решаться судьба статуса кандидата для Украины. Я также проинформировал о наших нуждах оружия и приветствовал усилия с помощью Украине в привлечении российских военных преступников к ответственности", - отметил он.

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