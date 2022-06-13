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Новости Политика Украины
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Нидерланды (1383) Кулеба Дмитрий (2623)

Кулеба с нидерландским коллегой Хекстрой обсудили подготовку к саммиту ЕС, где будут решать судьбу статуса кандидата для Украины

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

кулеба

Министры иностранных дел Украины и Нидерландов Дмитрий Кулеба и Вопке Хекстра обсудили подготовку к саммиту ЕС, который состоится 23-24 июня в Брюсселе, на котором будут решать судьбу статуса кандидата для Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Кулеба написал в твиттере.

"В разговоре с Вопке Хекстрой подробно обсудили подготовку к саммиту ЕС, на котором будет решаться судьба статуса кандидата для Украины. Я также проинформировал о наших нуждах оружия и приветствовал усилия с помощью Украине в привлечении российских военных преступников к ответственности", - отметил он.

Также читайте: Дания и Нидерланды не поддерживают предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, - Bloomberg
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Поводять статусом по губах з такою владою.
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13.06.2022 18:45 Ответить
ну от, людина на своєму місці, робить щось, старається для країни. шкода, що він такий патріот один у всій вшивій зекоманді.
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13.06.2022 18:47 Ответить
За даними Bloomberg, Данія та Нідерланди не підтримують надання Україні статусу кандидата в члени ЄС на червневому саміті лідерів Євросоюзу.
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13.06.2022 19:31 Ответить
 
 