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Российскими обстрелами повреждено 43 заведения высшего образования, 5 из них полностью разрушены, - Шкарлет
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
По состоянию на 13 июня 43 заведения высшего образования повреждены обстрелами российских захватчиков, 5 из них разрушены полностью.
Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет, информирует Цензор.НЕТ.
Больше всего пострадали университеты:
Харьковской области (1 учереждение разрушено, 19 повреждено);
Донецкой (6 повреждено);
Запорожской (4 разрушено);
Черниговской (3 повреждено);
Николаевской (3 повреждено).
Министр также подчеркнул, что от бомбардировок оккупантов пострадал Национальный университет "Черниговская политехника". Во время активных боевых действий университет был поврежден вследствие попадания пяти авиабомб.
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Viktor Orenich 534fb24a
показать весь комментарий13.06.2022 20:31 Ответить Мне нравится 0
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