Все усилия сейчас направляем на получение Украиной членства в Европейском Союзе, - Порошенко

Петр Порошенко на брифинге подчеркнул, что сейчас все усилия должны быть направлены на получение Украиной статуса кандидата в члены ЕС на ближайшем заседании Европейского Совета.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Евросолидарности"

Порошенко считает, что это станет одним из самых значимых символических шагов, которые может сделать ЕС, чтобы помочь Украине в борьбе с россией.

"23-24 июня состоится саммит Европейского Союза, заседание Совета Европейского Союза, где будут приниматься решения о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС. И именно на это должны быть сконцентрированы сейчас усилия украинской власти, президента, правительства, дипломатии. Я делаю максимум от меня зависящего для того, чтобы обеспечить реализацию этих возможностей и ожидаю соответствующую эффективность работы и от всех задействованных сторон", - подчеркнул Порошенко.

Он также отметил, что во время Конгресса ЕНП в Роттердаме, на каждой встрече с европейскими лидерами, в выступлениях и переговорах настаивал на важности такого решения для безопасности на континенте.

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"В Конгрессе приняли участие президенты и руководство европейских инститов, президенты, премьер-министры, главы правительств и лидеры оппозиции большинства европейских стран. У меня состоялись встречи с большинством руководителей Европейского Союза, очень теплая и содержательная встреча с Президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Мы знаем, как много сейчас зависит от Европейской Комиссии, и я вижу, что госпожа Урсула делает все возможное, является твердым сторонником будущего статуса страны-кандидата для Украины", - отметил Порошенко.

"Наша команда "Европейской Солидарности" приняла активное участие в формировании резолюции Конгресса, которая в том числе была посвящена Украине. Это было принципиально: ЕНП и ее участницы со всей Европы настаивают на предоставлении Украине статуса страны-кандидата. Официально. Это очень важно", – говорит Порошенко.

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"Результатом этого являются конкретные действия, которые произошли после Конгресса в Роттердаме. Именно представители ЕНП инициировали рассмотрение на конференции президентов Европейского Парламента решения о поддержке предоставления Украине статуса страны – кандидата в члены ЕС. Это – договоренность", – отмечает Порошенко.

"Вторая позиция – это де-факто тотальное голосование депутатов от ЕНП в Европарламенте постановления о предоставлении нам соответственно статуса. Мы ожидаем в ближайшее время визита руководства Еврокомиссии, где также будут обсуждены конкретные детали. Сегодня решения должны принимать два институции. Первая – это Еврокомиссия и еврокомиссары , которые готовят соответствующие проекты решения. И вторая, главная, это страны – члены на заседании Европейского Совета. Очень надеемся, что нам удастся это сделать", – говорит пятый Президент.

"Июнь - очень особенный месяц, когда открытое окно возможностей для Украины. Это не будет долго, и поэтому нам сейчас важно объединить максимум усилий для того, чтобы Украина достигла поставленных целей и реализовала эти возможности", – резюмирует Порошенко.

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