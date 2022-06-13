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Новости Политика Украины
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Порошенко (19359) Евросоюз (15860)

Все усилия сейчас направляем на получение Украиной членства в Европейском Союзе, - Порошенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Петр Порошенко на брифинге подчеркнул, что сейчас все усилия должны быть направлены на получение Украиной статуса кандидата в члены ЕС на ближайшем заседании Европейского Совета.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Евросолидарности"

Порошенко считает, что это станет одним из самых значимых символических шагов, которые может сделать ЕС, чтобы помочь Украине в борьбе с россией.

"23-24 июня состоится саммит Европейского Союза, заседание Совета Европейского Союза, где будут приниматься решения о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС. И именно на это должны быть сконцентрированы сейчас усилия украинской власти, президента, правительства, дипломатии. Я делаю максимум от меня зависящего для того, чтобы обеспечить реализацию этих возможностей и ожидаю соответствующую эффективность работы и от всех задействованных сторон", - подчеркнул Порошенко.

Он также отметил, что во время Конгресса ЕНП в Роттердаме, на каждой встрече с европейскими лидерами, в выступлениях и переговорах настаивал на важности такого решения для безопасности на континенте.

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"В Конгрессе приняли участие президенты и руководство европейских инститов, президенты, премьер-министры, главы правительств и лидеры оппозиции большинства европейских стран. У меня состоялись встречи с большинством руководителей Европейского Союза, очень теплая и содержательная встреча с Президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Мы знаем, как много сейчас зависит от Европейской Комиссии, и я вижу, что госпожа Урсула делает все возможное, является твердым сторонником будущего статуса страны-кандидата для Украины", - отметил Порошенко.

"Наша команда "Европейской Солидарности" приняла активное участие в формировании резолюции Конгресса, которая в том числе была посвящена Украине. Это было принципиально: ЕНП и ее участницы со всей Европы настаивают на предоставлении Украине статуса страны-кандидата. Официально. Это очень важно", – говорит Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Июнь - очень особенный месяц, когда открыто окно возможностей для Украины. Это не будет долго", - Порошенко

"Результатом этого являются конкретные действия, которые произошли после Конгресса в Роттердаме. Именно представители ЕНП инициировали рассмотрение на конференции президентов Европейского Парламента решения о поддержке предоставления Украине статуса страны – кандидата в члены ЕС. Это – договоренность", – отмечает Порошенко.

"Вторая позиция – это де-факто тотальное голосование депутатов от ЕНП в Европарламенте постановления о предоставлении нам соответственно статуса. Мы ожидаем в ближайшее время визита руководства Еврокомиссии, где также будут обсуждены конкретные детали. Сегодня решения должны принимать два институции. Первая – это Еврокомиссия и еврокомиссары , которые готовят соответствующие проекты решения. И вторая, главная, это страны – члены на заседании Европейского Совета. Очень надеемся, что нам удастся это сделать", – говорит пятый Президент.

"Июнь - очень особенный месяц, когда открытое окно возможностей для Украины. Это не будет долго, и поэтому нам сейчас важно объединить максимум усилий для того, чтобы Украина достигла поставленных целей и реализовала эти возможности", – резюмирует Порошенко.

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Топ комментарии
+27
Гетьману насрать на зелёное говно, он для Украины работает
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13.06.2022 19:06
+16
це він про виконання євроінтеграції, закріпленої Радою в Конституції за президентства Пороха, а так все вірно:

Порох виконує курс Зєлєнського, який був прийнятий Порохом
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13.06.2022 19:13
+15
Це в зебобіка іншого варіанту нема.
Його змушують обставини і Порох.
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13.06.2022 19:11
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Мда, іншими словами підтримує напрямок чинної влади. Повезло зелебобіку з опозицією. Йому би ригів/опзж + всяких комуняк у опозицію, ото цікаво було б спостерігати.
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13.06.2022 19:01 Ответить
Гетьману насрать на зелёное говно, он для Украины работает
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13.06.2022 19:06 Ответить
Ви про що?
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13.06.2022 19:07 Ответить
це він про виконання євроінтеграції, закріпленої Радою в Конституції за президентства Пороха, а так все вірно:

Порох виконує курс Зєлєнського, який був прийнятий Порохом
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13.06.2022 19:13 Ответить
Це в зебобіка іншого варіанту нема.
Його змушують обставини і Порох.
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13.06.2022 19:11 Ответить
что мешало запретить в свое время все эти перечисленный партии когда запретили комуняк?
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13.06.2022 19:16 Ответить
Ага, треба було лише Баканову подзвонити на счьот етіх чертей....
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13.06.2022 19:48 Ответить
скорее наоборот, действующая власть использует наработки, и подписанное "папіредниками" соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом.
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13.06.2022 19:19 Ответить
умовами будуть реальна боротьба з корупцією та реформа судової влади. Але для #ЗекоМанди це смерті подібно - вони на це не підуть.
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13.06.2022 19:09 Ответить
Боротьба з корупцією та реформа судової системи було смерті подібно для будь-якої влади, яка була в Україні протягом усіх 30 років...Якщо провести такі реформи це крах для феодально-олігархічної системи, яка тут вибудовувалася роками
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13.06.2022 19:23 Ответить
+
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13.06.2022 19:25 Ответить
Логічно
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13.06.2022 19:32 Ответить
ключове слово "провести".
Бо - з 2019-го заморозилось.
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13.06.2022 19:41 Ответить
а до19 была имитация.
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13.06.2022 19:53 Ответить
Хай би Блазень так "імітував"...
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13.06.2022 20:33 Ответить
Ці питання швидко не вирішуються. От тільки при Пороху були реальні кроки у цих напрямках.
Але мудрий нарід вирішив помститися, обравши ****** на мотузці у реального олігарха, що одразу повернувся в країну...
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13.06.2022 19:55 Ответить
в статусі кандидата в члени ЄС в Україні,корупціонери,та феодально-олігархічна система,котра на сьогодні є в Україні може спокійно собі жити дисятиріччями.
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13.06.2022 19:58 Ответить
Так воно приблизно і було при Богданові Хмельницькому. Україна несподівано розбивши Польщу, потім змушена була шукати союзу який і уклала із Московією. Та не довго українці панували. Московський цар дуже швидко за спинами козаків уклав мирну угоду з Польщею за рахунок свого нового довірливого союзника.
Так буде і зараз.
Заради власної влади, чи то Порошенко чи Зеленський, за рахунок національних інтересів України, укладуть на будь яких умовах новітній союзний договір із, тепер вже, ЄвроСоюзом.

А може, цього разу, українці все таки спроможуться бути не прохачами, а будуть встановлювати свої правила і диктувати свої умови?!
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13.06.2022 20:04 Ответить
Спроможуться, задиктують... З дивану підскочи з початку, аналітик х....
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13.06.2022 20:24 Ответить
Вообще пофиг на очередную филькину грамоту. Оружия пусть дадут русню мочить и не спасают морду плешивого. А все эти бумажки пусть себе оставят. Если не разобьём свинособак, этим можно будет подтереться, как Будапештским меморандумом. Без ЕС можно жить и процветать, под свинособаками будет огромное ордло вообще без перспектив. Через 10лет вся эта Европа вообще забудет что мы когда-то существовали.
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13.06.2022 20:53 Ответить
До дупи, там самі московські блазні.
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13.06.2022 21:30 Ответить
В НАТО не берут так давайте хоть во что-то вступим Про НАТО все говорили та нафиг надо до 14 года .А надо было вступать и немедленно.Тогда бы войны не было ....А в ЕС при такой коррупции и копеччной минимальной зарплате с пенсиями нас никогда не возьмут .
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13.06.2022 23:06 Ответить
 
 