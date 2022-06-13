Литовцы приобрели для передачи Украине 110 антидроновых ружей EDM4S стоимостью 1,5 млн евро
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Литовская общественность приобрела для армии Украины 110 мощных антидроновых ружей EDM4S общей стоимостью около полутора миллионов евро.
Об этом сообщил литовский телеведущий и общественный деятель Андрюс Тапинас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Антидроновые ружья литовского производства будут доставлены в Украину как можно быстрее. Их планируется распределить между 35 подразделениями ВСУ.
"Мы прозвали их "Оркрист" – "Убийца орков". Толкин бы заценил", – отметил Тапинас.
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Алексей Бакулев в 2019 році отримав нагороду з рук свинособаки шойгу, а вже у 2022 році перетворився на перегній
а зекоманда і коломойша нічого не придбали і нічого не передали, крім шоколадок із янелоховським *******. і не передадуть. вони навіть в госпіталь до поранених з порожніми руками їздять. в Бучу і Мощун - так само. а їхні апологети кажуть, що так і треба 🤮
якщо вдуматися, це така ганьба, їхати до людей з порожніми руками. навіть рашисти їздили до своїх із чимось.
ти знаєш, опудало, як 10 прокурорів на 100 000 доларів українських грошей рили землю, щоб знайти компромат на Порошенка - і не знайшли??
якби він був замішаний у такому, то всяко б це витягли на світ божий, хіба ні?
але в цьому був замішаний Гриценко, Таран і інші. і чомусь ніякої справи проти них не було.
Прикольна штучка, але це мабуть тільки для самих "тупих" дронів.
Я думаю, що розумний полетить акуратно прямо або майже прямо та вийде з зони впливу перешкод.
Поправте мене, хто в курсі.
-А що це таке ВЕЛИКА ПОДЯКА?
-Це, як у коня, але ще більше!
- сформувати дві додаткові дивізії, дислоковані уздовж Вісли (на додачу до чотирьох наявних);
- придбати багатоцільові вертольоти AW149;
- придбати винищувачі танків (самохідні ПТРК);
- придбати додаткову партію тральщиків;
- придбати великі партії озброєння в Республіки Корея: БМП (як доповнення власних перспективних БМП "Борсук"), гаубиці (К9? як доповнення "Крабів"?), танки К2;
- прибати два розвідувальних супутники;
- підтверджена заява про намір придбати 500(!) пускових установок HIMARS.
Але ще точно не розказав, тому поляки підстраховуються.