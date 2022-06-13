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Литовцы приобрели для передачи Украине 110 антидроновых ружей EDM4S стоимостью 1,5 млн евро

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

антидронова,рушниця

Литовская общественность приобрела для армии Украины 110 мощных антидроновых ружей EDM4S общей стоимостью около полутора миллионов евро.

Об этом сообщил литовский телеведущий и общественный деятель Андрюс Тапинас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Антидроновые ружья литовского производства будут доставлены в Украину как можно быстрее. Их планируется распределить между 35 подразделениями ВСУ.

"Мы прозвали их "Оркрист" – "Убийца орков". Толкин бы заценил", – отметил Тапинас.

Смотрите также: Литва закупила для передачи Украине шесть разведывательных беспилотников стоимостью 990 тыс. евро. ФОТО
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Топ комментарии
+77
Литовцям як справжнім друзям України-черговий респектище...
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13.06.2022 19:08
+36
Невелика країна з великими можливостями і великим серцем
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13.06.2022 19:18
+31
Інформнапалм повідомляє про загибель вже третього руснявого "чемпіона з танкового біатлону".

Алексей Бакулев в 2019 році отримав нагороду з рук свинособаки шойгу, а вже у 2022 році перетворився на перегній
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13.06.2022 19:10
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Литовцям як справжнім друзям України-черговий респектище...
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13.06.2022 19:08 Ответить
один вопрос,а чем наше МО занимается!?ни касок ни броников ни ***
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13.06.2022 20:05 Ответить
Как это ни х"я? Один есть, правда зеленый. 🤢
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14.06.2022 00:12 Ответить
Інформнапалм повідомляє про загибель вже третього руснявого "чемпіона з танкового біатлону".

Алексей Бакулев в 2019 році отримав нагороду з рук свинособаки шойгу, а вже у 2022 році перетворився на перегній
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13.06.2022 19:10 Ответить
С лыжной смазкой не угадал...
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14.06.2022 00:14 Ответить
Які молодці. Ми дуже вдячні.

а зекоманда і коломойша нічого не придбали і нічого не передали, крім шоколадок із янелоховським *******. і не передадуть. вони навіть в госпіталь до поранених з порожніми руками їздять. в Бучу і Мощун - так само. а їхні апологети кажуть, що так і треба 🤮
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13.06.2022 19:13 Ответить
симпатичные шыкалатки были )) Сейчас за них коллекционеры -историки дают больше, чем за марку "русский корабль"

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13.06.2022 19:32 Ответить
kakaja ta vatnaja kartinka
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13.06.2022 19:42 Ответить
липецкие дизайнеры недорого берут, но от кацапизма на подсознательном уровне избавиться не могут.
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13.06.2022 20:14 Ответить
і що? кому користь від цих цін? на армію, в бюджет пішла хоч копійка? чи так, як роялті від Сватів? все на оффшори?
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13.06.2022 20:12 Ответить
Позорище. Пиар на крови...
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13.06.2022 20:47 Ответить
Видела картинку. Там были еще шоколадки с фейсом Арестовича. Не ожидала от него такого дешевого пиара...🤥
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13.06.2022 20:49 Ответить
я неправильно написала. не "їздять", а "з'їздили". 1 (один) раз.
якщо вдуматися, це така ганьба, їхати до людей з порожніми руками. навіть рашисти їздили до своїх із чимось.
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13.06.2022 20:05 Ответить
Спасибо литовцам за очередной актуальный подгон, но когда уже наши "мыслители-креативщики" во власти поставят на поток закупку как дронов, так и противодроновых средств. Там если у некоторых аферистов из Рады, которых там 90%, порыться в закромах, то можно снарядить пару-тройку бригад данными девайсами
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13.06.2022 19:14 Ответить
Порошенко допомагає,, литовці допомагають а Зе-влада відосики.
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13.06.2022 19:16 Ответить
Литовську допомогу припишуть Зе.
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13.06.2022 19:18 Ответить
Не припишуть - не дозволимо зеленій шпані примазатись до нормальних людей 😠
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13.06.2022 19:21 Ответить
Куди більша допомога була б, якби не проїбали 3 чи 4 склади за порошенка. Він вже в минулому, і його намагання набити політичні балли вже не мають нікого сенсу для населення України, хорош вже нализувати йому дупу.
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13.06.2022 19:39 Ответить
ti ZE chavkajesh , a mi Poroha nemozhem , zhadina .....🤣🤣🤣
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13.06.2022 20:07 Ответить
ну так чого ж твоє ДБР не зробило розслідування цієї справи??? а???
ти знаєш, опудало, як 10 прокурорів на 100 000 доларів українських грошей рили землю, щоб знайти компромат на Порошенка - і не знайшли??
якби він був замішаний у такому, то всяко б це витягли на світ божий, хіба ні?
але в цьому був замішаний Гриценко, Таран і інші. і чомусь ніякої справи проти них не було.
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13.06.2022 20:08 Ответить
А чого так мало, всього 10к долларів на рило? За ці гроші ніхто під голову селищної ради рити не буде, звідки така поставка інформації, мабуть з СоловйовТВ.
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14.06.2022 10:55 Ответить
кому будет интерсно ттх

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13.06.2022 19:17 Ответить
Це ж українська "Antidron-M"?
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13.06.2022 19:23 Ответить
112W dlja takoi shtuki neploho....
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13.06.2022 19:45 Ответить
Дякую за ттх.
Прикольна штучка, але це мабуть тільки для самих "тупих" дронів.
Я думаю, що розумний полетить акуратно прямо або майже прямо та вийде з зони впливу перешкод.
Поправте мене, хто в курсі.
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14.06.2022 01:56 Ответить
Тому, що литовці добре знають що таке кацапня.
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13.06.2022 19:17 Ответить
Невелика країна з великими можливостями і великим серцем
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13.06.2022 19:18 Ответить
Ačiū broliškai Lietuvos žmonėms!
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13.06.2022 19:22 Ответить
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13.06.2022 19:24 Ответить
кварталу 95 велика подяка .!.
-А що це таке ВЕЛИКА ПОДЯКА?
-Це, як у коня, але ще більше!
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13.06.2022 19:58 Ответить
Їм просто POHUY
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14.06.2022 01:04 Ответить
Щиро дякуємо.
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13.06.2022 19:36 Ответить
Eto vas glavnokomanduci Zaluzni zaprosil takix,daze po spisku kotoroj casti skolko budet dostavleno.U nix jest ecio anteni gde fiksirujet bezpilotnik i vydajiot signal sto nedaleko jest dron
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13.06.2022 19:42 Ответить
Дякуэмо нашим друзям !
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13.06.2022 21:15 Ответить
Литовці стараються для нас як для рідних❤️ Дякуємо!
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13.06.2022 21:58 Ответить
Ай, які молодці литовці! Щира вам подяка від усієї України! Одби так наші рідні олігархи, офіційні і приховані.
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13.06.2022 22:04 Ответить
Ого, Польща розмахнулась! За заявою міністра оборони планується:

- сформувати дві додаткові дивізії, дислоковані уздовж Вісли (на додачу до чотирьох наявних);

- придбати багатоцільові вертольоти AW149;

- придбати винищувачі танків (самохідні ПТРК);

- придбати додаткову партію тральщиків;

- придбати великі партії озброєння в Республіки Корея: БМП (як доповнення власних перспективних БМП "Борсук"), гаубиці (К9? як доповнення "Крабів"?), танки К2;

- прибати два розвідувальних супутники;

- підтверджена заява про намір придбати 500(!) пускових установок HIMARS.
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13.06.2022 22:57 Ответить
Лукашенко знає, "аткуда планировалось нападєніє..."
Але ще точно не розказав, тому поляки підстраховуються.
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14.06.2022 01:59 Ответить
 
 