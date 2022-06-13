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Сейчас в стране находятся полтора миллиона беженцев из Украины, - МВД Польши

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

біженці,польща

Сейчас в стране находятся полтора миллиона беженцев из Украины

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Польши Блажей Побожий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

Чиновник отметил, что в течение нескольких недель из Польши выезжает больше украинцев, чем приезжает. По его словам, с каждым днем ​​на родину возвращается все больше граждан Украины.

"То, что сегодня мы зафиксировали барьер в четыре миллиона пересечений, означает лишь то, что с 24 февраля столько людей пересекло польскую границу. Сейчас многие уже возвращаются. Среди причин этого может быть более спокойная ситуация на севере Украины, а также семейные обстоятельства. По нашим подсчетам, сейчас в нашей стране проживает полтора миллиона украинцев", - пояснил зам.министра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В польских школах учатся 200 тысяч детей из Украины

Ранее Пограничная служба РП сообщила, что с начала российского вторжения количество людей, въехавших в Польшу, спасаясь от войны, пересекло отметку 4 миллиона
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Нормально так заробітчан наїхало. А ще скільки приїде, коли закінчиться війна!
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13.06.2022 19:23 Ответить
Ukraine and Poland together forever !!! Слава Україні та Польщі та Англії та США !!! Смерть москві та москалям !!!
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13.06.2022 19:25 Ответить
А де Естонія, Литва, Латвія?
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13.06.2022 19:28 Ответить
в Литві відносятся до українців як до братів !!!
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13.06.2022 19:30 Ответить
хай жиє Річ Посполита 2 -

агресивний військово-політичний блок
Польщі, України, Литви, Латвії, Естонії, Словаччини, Чехії, а також Великобританії та США
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13.06.2022 19:33 Ответить
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13.06.2022 19:41 Ответить
за что Арахамия "а ла верды" спас 8 млрд. долл. Абрамовича....
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13.06.2022 21:15 Ответить
 
 