Сейчас в стране находятся полтора миллиона беженцев из Украины, - МВД Польши

Сейчас в стране находятся полтора миллиона беженцев из Украины

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Польши Блажей Побожий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

Чиновник отметил, что в течение нескольких недель из Польши выезжает больше украинцев, чем приезжает. По его словам, с каждым днем ​​на родину возвращается все больше граждан Украины.

"То, что сегодня мы зафиксировали барьер в четыре миллиона пересечений, означает лишь то, что с 24 февраля столько людей пересекло польскую границу. Сейчас многие уже возвращаются. Среди причин этого может быть более спокойная ситуация на севере Украины, а также семейные обстоятельства. По нашим подсчетам, сейчас в нашей стране проживает полтора миллиона украинцев", - пояснил зам.министра.

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