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Только по официальным данным более 200 дагестанцев ликвидированы на войне в Украине, - InformNapalm

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дагестан

По данным из официальных некрологов, количество дагестанцев из российских оккупационных подразделений, ликвидированных в Украине, превысило 200 человек.

Об этом сообщили в международном волонтерском сообществе InformNapalm, передает Цензор.НЕТ.

"В марте InformNapalm публиковал статью "Груз 200 едет в Дагестан: Москва отправляет на убой в Украину потенциальных сепаратистов". С тех пор ведется таблица со статистикой 200-х из Дагестана. По данным из официальных некрологов количество дагестанцев, погибших по приказу Кремля в Украине за 3,5 месяца перевалило уже за 200 человек", - рассказали в сообществе.

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По информации сообщества, Дагестан считается наиболее сепаратистской и мятежной республикой в ​​составе РФ. "Именно поэтому Москва так активно утилизирует дагестанцев на этой войне против Украины", – отметили в сообществе.

Только по официальным данным более 200 дагестанцев ликвидированы на войне в Украине, - InformNapalm 01
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Топ комментарии
+9
Мало буде, продовжуємо полювання
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13.06.2022 19:57
+9
Нащо нам був той непотріб краще,б в себе здихали Лізе,усіляка наволоч
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13.06.2022 20:01
+5
Будь,яка сволота утилізуватиметься
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13.06.2022 20:02
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Мало буде, продовжуємо полювання
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13.06.2022 19:57 Ответить
Даги,це перші сепаратисти для знищення РФії,чому їх і нищат в українській м'ясорубці!!))
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13.06.2022 20:11 Ответить
Нащо нам був той непотріб краще,б в себе здихали Лізе,усіляка наволоч
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13.06.2022 20:01 Ответить
Будь,яка сволота утилізуватиметься
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13.06.2022 20:02 Ответить
На Северном Кавказе рождаемость большая. Там детей все равно девать некуда, так что отправляют на убой. Денег выучить и пристроить их где то нет, да и не принято там такое.
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13.06.2022 20:02 Ответить
Оце так бути в *********.
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13.06.2022 20:04 Ответить
Ну я понимаю если бы 20 тыс. уничтожили дагестанцев. Какой смысл писать о 200 чел? Русских они положили намного больше и ни грама об этом не переживали.
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13.06.2022 20:05 Ответить
Там на нам ніякої різниці немає якої національності окупант з **********.
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13.06.2022 22:10 Ответить
Дуже, дуже мало, якби відсотків 80 кадирявих
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13.06.2022 20:10 Ответить
Даги не друзі чеченам!!!))
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13.06.2022 20:13 Ответить
Якщо вони почнуть вирізати один одного зрадіють не тільки кацапи а й сусідні народи Кавказу.
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13.06.2022 22:12 Ответить
двести для двух с половиной миллионов - это мало для возникновения сомнений в правильности своего выбора. Если цифра не дойдет до нескольких тысяч, то нихера они не поймут.
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13.06.2022 20:11 Ответить
Мало . Це дуже мало . Думаю , це лише тисячна частинка від необхідної кількості дохлих окупантів . 200 тис. було б значно краще . Набагато . Слава ЗСУ !
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13.06.2022 20:14 Ответить
Це новина для нас,а для родичів убитих -"на то воля аллаха".Козойоби і будуть козойобами,навіть якщо вони виїхали кудись зі своїх гір.
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13.06.2022 20:18 Ответить
маловато чуркотни чёрножёпой ликвидировано...побольше бы...
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13.06.2022 20:57 Ответить
Ох, то ще не всі, їх ще в Києві повно, причому на легальному положенні.
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13.06.2022 21:55 Ответить
Ну це вже Ви перебільшуєте. Їх тут мало. І дубасять їх за хамство регулярно і дуже боляче. Це я Вам як киянин засвідчую. Як тільки якась кавказька шваль звертається до мене словом "брат" я вже готовий стріляти покидьку в голову бо "не брат він мені", бо коли кавказець каже Вам "брат" значить уже приготував ніж який засуне Вам в печінку для того щоб прошманати Ваші кишені. Ці кримінальні покидьки чомусь свято вірять що назвавши потенціну жертву "братом" присипляють її пильність...
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13.06.2022 22:21 Ответить
Гадестанцы!
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14.06.2022 00:28 Ответить
Один дагестанский мажор вытолкнул в окно казахскую студентку Томирис Байсафа в Москве. Да, убивать украинцев оказалось чуть посложнее, чем умерщвлять хрупкую девушку. Жаль только, что на войне гибнут, как правило, парни из простых семей.
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14.06.2022 06:08 Ответить
 
 