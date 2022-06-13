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Взрыв во время "празднования" дня России в оккупированном Мелитополе устроили захватчики, - мэр Федоров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

федоров

Мэр Мелитополя Иван Федоров уверен, что взрыв, произошедший вчера во время "празднования" дня России, устроили сами захватчики.

Об этом он сказал в эфире телемарафона единых новостей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Почему уверен, что они сами его устроили? Потому что, прежде всего, взрыв произошел в мусорном баке, который расположен рядом с "мвд" рашистской федерации. Вы себе представьте, рядом с "министерством", которое хорошо охраняется, которое круглосуточно охраняется, раздался мощный" взрыв и именно тогда, когда им было нужно. Никто не смог бы такое сделать. Пострадали гражданские люди, но пострадали и коллаборанты", - сказал Федоров.

Он отметил, что захватчикам не удалось провести день россии в Мелитополе. Люди не пришли в парк, где проходило "празднование". Что касается российских паспортов, которые в субботу начали выдать в Мелитополе, то желающих получить их было всего 10.

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"Рашисты хотят сделать какую-то картинку, которую назовут референдумом, и им для этого люди и их волеизъявление совсем не нужны. Когда им поступит сигнал из москвы, они его сделают, но это ни о чем не говорит", - заверил городской голова.

Федоров считает, что оккупационная власть может называть свои действия "референдумом" или как-то иначе, но украинских военных это не остановит и захваченные территории будут возвращены Украине.

Мелитополь временно захвачен российскими войсками с конца февраля.
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Практично єдине партизанське містечко.
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13.06.2022 20:06 Ответить
"мвс" рашистської федерації.......... и это территория Украины
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13.06.2022 20:08 Ответить
вже намогаються налаштувати українців одне проти одного
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13.06.2022 20:18 Ответить
обгрунтуйте свою думку...
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13.06.2022 20:39 Ответить
Касаби скоро зроблять картинку з опудалом ***** на лафеті, біля крємльовской стєни
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13.06.2022 21:13 Ответить
И только десятка пришла за паспортом. Как там у Владимира Маяковского - Я достаю из широких штанин размером в консервную банку. Завидуйте ! Я гражданин а не какая ни будь гражданка.
А за российский паспорт скоро будут бить в морду всем миром во всем мире. Несбыточно конечно, но будут таки бить.
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13.06.2022 21:15 Ответить
вибух був? був... яка різниця, хто його організував? головне щоб окупанти не почували себе комфортно.
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13.06.2022 23:06 Ответить
 
 