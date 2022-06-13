Вступление Украины в ЕС должно занять годы, а не десятилетия, - замглавы Еврокомиссии Юрова
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Заместитель главы Европейской комиссии, еврокомиссар по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова считает, что вступление Украины в ЕС должно занять не десятилетия, а годы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она заявила в интервью El Pais, пишет "Европейская правда".
Юрова выступила за предоставление Украине статуса кандидата в членство в ЕС.
"Мое сердце говорит: дадим им как можно скорее получить статус кандидата. Это очень сильный символический месседж и поощрение для украинского народа. Мой разум говорит, что мы должны понимать ситуацию в стране не только с учетом Копенгагенских критериев, но и с учетом ряда разных вопросов, связанных с институтами", – отметила еврокомиссар.
Она подтвердила, что окончательное заключение Еврокомиссии о предоставлении статуса кандидата на членство в ЕС для Украины, а также Молдовы и Грузии будет готово в пятницу, 17 июня.
"Мы также должны рассматривать Украину несколько иначе, чем государства, в которых царит мир. Кроме того, Украина полностью разорена. Поэтому мы должны параллельно работать над возможным кандидатским статусом и скорейшим восстановлением страны", - добавила Юрова.
Комментируя предложение президента Франции Эмманюэля Макрона о предоставлении Украине "промежуточного статуса" для вступления в ЕС, заместитель главы Еврокомиссии отметила, что это "подобные концепции".
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Шановна, вивчайте факти, а не сприймайте бажане за дійсне,
ВВП ФРН та Франції разом значно більші за ВВП Британії,
а крім ФРН та Франції в ЄС входять ще не самі маленькі та економічно відсталі країни.
"І що нам з того ?"
А це що, хоча б біном Ньютона?
Нам с того, що:
1) треба оперувати фактами, а не фантазійними забаганкаи;
2) не зважаючи на всі недоліки ********* ЄС треба до нього йти.