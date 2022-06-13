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Евросоюз (15860) Юрова (16)

Вступление Украины в ЕС должно занять годы, а не десятилетия, - замглавы Еврокомиссии Юрова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

вера,юрова

Заместитель главы Европейской комиссии, еврокомиссар по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова считает, что вступление Украины в ЕС должно занять не десятилетия, а годы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она заявила в интервью El Pais, пишет "Европейская правда".

Юрова выступила за предоставление Украине статуса кандидата в членство в ЕС.

"Мое сердце говорит: дадим им как можно скорее получить статус кандидата. Это очень сильный символический месседж и поощрение для украинского народа. Мой разум говорит, что мы должны понимать ситуацию в стране не только с учетом Копенгагенских критериев, но и с учетом ряда разных вопросов, связанных с институтами", – отметила еврокомиссар.

Она подтвердила, что окончательное заключение Еврокомиссии о предоставлении статуса кандидата на членство в ЕС для Украины, а также Молдовы и Грузии будет готово в пятницу, 17 июня.

"Мы также должны рассматривать Украину несколько иначе, чем государства, в которых царит мир. Кроме того, Украина полностью разорена. Поэтому мы должны параллельно работать над возможным кандидатским статусом и скорейшим восстановлением страны", - добавила Юрова.

Комментируя предложение президента Франции Эмманюэля Макрона о предоставлении Украине "промежуточного статуса" для вступления в ЕС, заместитель главы Еврокомиссии отметила, что это "подобные концепции".

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Топ комментарии
+7
Я все ж таки переконаний , що пропозиція Британії в рази привабливіша , перспективніша і достойніша .
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13.06.2022 20:18
+2
А я вважаю що це займе 33 роки 10 місяців і 3 дні.
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13.06.2022 20:26
+2
так... не поспішайте... це ж не вас вбивають...це ж не ви просите про допомогу..
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13.06.2022 20:36
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13.06.2022 20:17 Ответить
Я все ж таки переконаний , що пропозиція Британії в рази привабливіша , перспективніша і достойніша .
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13.06.2022 20:18 Ответить
Ти дурак, у Британії немає коштів ні на реформи в Україні, ні на відновлення.
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13.06.2022 21:05 Ответить
У них є все і більше ніж у франції і німеччині. Дуже доречно зробити те, про що вони говорять. Зразу просядуть, як при бреєксіт....
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13.06.2022 22:01 Ответить
Nina Surinamskaya

Шановна, вивчайте факти, а не сприймайте бажане за дійсне,
ВВП ФРН та Франції разом значно більші за ВВП Британії,
а крім ФРН та Франції в ЄС входять ще не самі маленькі та економічно відсталі країни.
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13.06.2022 22:44 Ответить
І що нам з того ?
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14.06.2022 03:58 Ответить
Ruslan Ruslan 539676da

"І що нам з того ?"

А це що, хоча б біном Ньютона?
Нам с того, що:
1) треба оперувати фактами, а не фантазійними забаганкаи;
2) не зважаючи на всі недоліки ********* ЄС треба до нього йти.
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14.06.2022 10:42 Ответить
А я вважаю що це займе 33 роки 10 місяців і 3 дні.
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13.06.2022 20:26 Ответить
так... не поспішайте... це ж не вас вбивають...це ж не ви просите про допомогу..
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13.06.2022 20:36 Ответить
Тисячоріччя!
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13.06.2022 21:11 Ответить
Не будтье дикарями, само вступление в ЕС ничего не изменит. Более того вы даже еще не вьехали что Украина фактически уже месяц в ЕС! Налоговые пошлины сняли вообще на любой товар из Украины! То что изменит Украину это выполнение этих самых условий а не бумажка с печатью. Ну сколько можно уже с вами нянчиться! Читаю и думаю насколько забиты у людей мозги враньем и пиаром зелеботами порхоботами.
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13.06.2022 21:16 Ответить
Роздуми мадяра який не хоче робити на мадярії за 500євро на місяць тому батрачить у Британії доглядаючи за літніми британцями а у вільний час вчить українців як жити...))
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13.06.2022 22:24 Ответить
Вера Йоурова (чеш. Věra Jourová; 18 августа 1964, Тршебич) - чешский политик, министр регионального развития (2014), европейский комиссар по вопросам юстиции, прав потребителей и гендерного равенства в комиссии Юнкера (2014-2019), заместитель председателя ЕвроКомиссии Фон дер Ляйен (с 2019).
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13.06.2022 21:17 Ответить
Наші німецькі "друзі" нам допоможуть "пришвидшити" цей процес на вимогу братського німцям, расєйського народу...
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13.06.2022 22:19 Ответить
 
 