Минобороны снабжает армию бронежилетами, касками и одеждой на 65%. Уже началась подготовка к зиме, - Маляр

Обеспечение ВСУ бронежилетами, формой, касками осуществляется преимущественно Министерством обороны, однако сохраняется доля помощи со стороны волонтеров и международных партнеров.

Об этом в эфире общенационального телемарафона заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если на 24 февраля у нас соотношение было примерно 50 на 50, то по состоянию на конец мая мы вышли на соотношение, при котором 65% этого рынка обеспечивает Министерство обороны. Имеется в виду амуниция, шлемы, каски. Меньшая часть – это то, что за счет международной помощи, за счет волонтеров, то есть там, где нам дают. 65% - это то, что мы закупаем. И сейчас идет тенденция к увеличению соотношения того, что закупает именно государство", - пояснила Маляр.

Она отметила, что Минобороны каждый четверг публично отчитывается перед обществом по поводу поставок армии. Так, за прошлую неделю ВСУ поставлено более 21 тыс. бронежилетов, 7 тыс. шлемов, 5 тыс. пар обуви и 10 тыс. комплектов летней формы.

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Маляр также объяснила, что из-за войны нельзя накапливать на складах все эти вещи, чтобы враг их не уничтожил. Поэтому сейчас перестроена система на ритмичную поставку запасов всего необходимого непосредственно в армию.

Зам.министра отметила, что потребность в бронежилетах для армии еще сохраняется и нужно время, чтобы удовлетворить этот спрос.

В то же время, по ее словам, Минобороны уже сейчас приступило к подготовке к зиме. "Мы и к зиме готовимся уже. У нас проходят поставки и зимней одежды, мы делаем это раньше времени, сейчас уже первые партии поступают в ВСУ", - сообщила Маляр.