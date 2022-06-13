Минобороны снабжает армию бронежилетами, касками и одеждой на 65%. Уже началась подготовка к зиме, - Маляр
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Обеспечение ВСУ бронежилетами, формой, касками осуществляется преимущественно Министерством обороны, однако сохраняется доля помощи со стороны волонтеров и международных партнеров.
Об этом в эфире общенационального телемарафона заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Если на 24 февраля у нас соотношение было примерно 50 на 50, то по состоянию на конец мая мы вышли на соотношение, при котором 65% этого рынка обеспечивает Министерство обороны. Имеется в виду амуниция, шлемы, каски. Меньшая часть – это то, что за счет международной помощи, за счет волонтеров, то есть там, где нам дают. 65% - это то, что мы закупаем. И сейчас идет тенденция к увеличению соотношения того, что закупает именно государство", - пояснила Маляр.
Она отметила, что Минобороны каждый четверг публично отчитывается перед обществом по поводу поставок армии. Так, за прошлую неделю ВСУ поставлено более 21 тыс. бронежилетов, 7 тыс. шлемов, 5 тыс. пар обуви и 10 тыс. комплектов летней формы.
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Маляр также объяснила, что из-за войны нельзя накапливать на складах все эти вещи, чтобы враг их не уничтожил. Поэтому сейчас перестроена система на ритмичную поставку запасов всего необходимого непосредственно в армию.
Зам.министра отметила, что потребность в бронежилетах для армии еще сохраняется и нужно время, чтобы удовлетворить этот спрос.
В то же время, по ее словам, Минобороны уже сейчас приступило к подготовке к зиме. "Мы и к зиме готовимся уже. У нас проходят поставки и зимней одежды, мы делаем это раньше времени, сейчас уже первые партии поступают в ВСУ", - сообщила Маляр.
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проте моєму чоловікові бронік і каску якраз видали.
а от патрони він на свої купив.
Мне в память врезались слова генерала Дмитрия Марченко на одном из судебных заседаний, «Я не могу понять, за что вы меня судите?.. За четкое исполнение своих служебных обязанностей? Но если бы я их нарушил, тогда бы меня тоже судили»? Судья ничего тогда не ответил. Трудно, что-то сказать внятное, если и без очков видно, что дело слеплено из говна и веток, то есть имеет все признаки банальной заказухи!
В общем, вы сами всё помните друзья! И теперь давайте вместе вспомним ситуацию с бронежилетами на складах к февралю 2022 года? А их не было… Совсем! Почему? Да потому, что то самое «дело Марченко», полностью заблокировало сам процесс покупки Министерством обороны бронежилетов. С 2019 года, не было приобретено НИ ОДНОГО бронежилета! Вуаля! Дело сделано.
А ще ж а літо нічого немає. Хлопці в зимових берцях всі ноги попарили. Це ж тортури.
а МАЛЯР из себя что строит ? Могла бы эту проблему давно поднять - но ей и в голову не приходит заниматься такими проблемами
Грибок ногтей.
981 351 просмотр 14 мая 2022 г. Грибок ногтей, или онихомикоз, - поражение ногтевой пластины и окружающих ее структур, вызванное грибками. Выявляется как минимум у 10% населения земного шара. Военные действия многократно актуализируют проблему. В видео принципы профилактики, диагностика, способы лечения и главное - конкретный алгоритм действий в ситуации, когда добраться до врача нет никакой возможности.
https://youtu.be/YTIhiItFYdk
а чим іще - як там дрони? дрони-камікадзе? снаряди? ракети?
що вдалося налагодити з власного виробництва?
чи замінували нарешті кордон з Білоруссю??????? нарили там траншей? окопів? побудували укріплення? чи так, для галочки, з гімна і палок наліпили чорті-чого??
а-ну, відповідайте перед суспільством, що це таке???
ясно, що армія і тро тримаються на волонтерах, а ви чим зайняті???
де азовці???? ти, Маляр, писала про "вихід" і "евакуацію" і боти ще завивали "аби живі" і "дай боже", де тепер ці всі чортові боти??? і саме головне - де азовці??????
Дивно.
Тобі радянське слово "толкач", відоме? Це були спеціальні люди на підприємствах, які їздили по всьому Союзу і в умовах повального дефіциту всього, "проштовхували" рішення про направлення партій сировини, матеріалів і комплектуючих саме для свого підприємства, користуючись своїми власними зв"язками Так от - Порох зараз саме таким "толкачом" і працює!
З Азовсталі до медичного закладу у Новоазовську евакуйовано 53 важко поранених захисників для надання медичної допомоги. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку.
Для їхнього подальшого повернення додому буде здійснено процедуру обміну, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20220517-misto-muchenykiv-hronologiya-boyiv-u-mariupoli-ta-na-azovstali/
не соромитесь ще піаритися в ЗМІ?
Тобто, раніше волонтери та спонсори, одягали 50% наших військових, зараз, вони одягають тільки 35% і ця частка зменшується. Міністерство Оборони України виходить поступово на потуги самостійно забезпечити військових без допомоги волонтерів.
броніків і касок було 0%.
Добре забезпечення повинно перевищувати 100%.
і вишенка - 500 000 грн - новорічна премія у державних службовців....(а їх жеж до хєра і більше)
то за що було закуповувати броніки і шоломи???
і ще... марципан біля вишенки - " не нагнітайте" (цього не пробачу!!!!!)
"ПачимуМыНеФНАТО!?"
Ви, курви, своїх дітей бз касок і броніків на передову послали б ?. Звісно, що ні. Своїх дітей ви і в повній амуніції за 50 км до передової не пустите. І скоріше за все вони " біженцями" закордоном, або на західній.
С"ки.