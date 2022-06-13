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война (46615) Минобороны (8220) волонтеры (2541) Бронежилет (117) Маляр Анна (408)

Минобороны снабжает армию бронежилетами, касками и одеждой на 65%. Уже началась подготовка к зиме, - Маляр

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маляр

Обеспечение ВСУ бронежилетами, формой, касками осуществляется преимущественно Министерством обороны, однако сохраняется доля помощи со стороны волонтеров и международных партнеров.

Об этом в эфире общенационального телемарафона заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если на 24 февраля у нас соотношение было примерно 50 на 50, то по состоянию на конец мая мы вышли на соотношение, при котором 65% этого рынка обеспечивает Министерство обороны. Имеется в виду амуниция, шлемы, каски. Меньшая часть – это то, что за счет международной помощи, за счет волонтеров, то есть там, где нам дают. 65% - это то, что мы закупаем. И сейчас идет тенденция к увеличению соотношения того, что закупает именно государство", - пояснила Маляр.

Она отметила, что Минобороны каждый четверг публично отчитывается перед обществом по поводу поставок армии. Так, за прошлую неделю ВСУ поставлено более 21 тыс. бронежилетов, 7 тыс. шлемов, 5 тыс. пар обуви и 10 тыс. комплектов летней формы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Австрия помогает Украине защитными шлемами и бронежилетами, - Нехаммер

Маляр также объяснила, что из-за войны нельзя накапливать на складах все эти вещи, чтобы враг их не уничтожил. Поэтому сейчас перестроена система на ритмичную поставку запасов всего необходимого непосредственно в армию.

Зам.министра отметила, что потребность в бронежилетах для армии еще сохраняется и нужно время, чтобы удовлетворить этот спрос.

В то же время, по ее словам, Минобороны уже сейчас приступило к подготовке к зиме. "Мы и к зиме готовимся уже. У нас проходят поставки и зимней одежды, мы делаем это раньше времени, сейчас уже первые партии поступают в ВСУ", - сообщила Маляр.
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Топ комментарии
+38
Це якийсь пздц,на 65%???
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13.06.2022 20:12
+37
"Мы бы могли на 100% обеспечить бронежилетами армию, но тогда наумов не смог бы вывезти с собой пару чемоданов доллара за границу".
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13.06.2022 20:20
+33
чому соромно мені а не міністру?
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13.06.2022 20:13
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Правила форума Совет форумчан
Це якийсь пздц,на 65%???
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13.06.2022 20:12 Ответить
Лично у меня вызывает большие сомнения цифра - 65%. Почему вы ей верите?
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13.06.2022 20:16 Ответить
ваше питання правомірне. може, там і не 65%, а 35%, як ти перевіриш.
проте моєму чоловікові бронік і каску якраз видали.
а от патрони він на свої купив.
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13.06.2022 20:20 Ответить
Де купив?
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13.06.2022 20:23 Ответить
Для снайперки, тоді зрозуміло. Штучний товар.
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13.06.2022 21:07 Ответить
Як таке можливо взагалі,я не розумію,на 8році війни? потрібно вже когось вбивати...
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13.06.2022 20:29 Ответить
Біда,що неробиться. Тому й порядку небуде. Вони проштовхували вбивство військових замість вбивства посадовців
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13.06.2022 20:47 Ответить
Вас це дивує? 🤔 За три "зелені" роки МО не закупило жодного шолома, чи бронежилета. 5000 бронежилетів доблесне ДБР похерило, спочатку заарештувавши цю партію, а потім згноївши внаслідок недотримання умов зберігання. Заодно було майже знищене українське виробництво бронежилетів.
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13.06.2022 21:09 Ответить
Это еще очень "оптимистические" цифры. В реальности все гораздо хуже. С 2019 по 2021 год не было закупок от слова совсем.
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13.06.2022 21:46 Ответить
На початку війни у деяких тільки на 27е (27!!!) з'явилися броніки! Що б ви зрозуміли де це - це йде мова про прикордонне місто на Сумщині!
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13.06.2022 20:17 Ответить
У меня и 15 марта еще не было.
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13.06.2022 20:27 Ответить
То питання до вашого царя, ми тут до чого?
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13.06.2022 20:30 Ответить
напомню то, с чего всё началось! Сначала было дело генерала Дмитрия Марченко! «Бракованные» бронежилеты. Сонечки на фронте. Ай-яй-яй»! И конечно же массированная информационная атака в аккурат перед парламентскими выборами. (Портнов кстати уже был в Украине. И даже наверное получил на Банковой полную индульгенцию. Ну это так, к слову пришлось). Тогда боевого генерала и двух старших офицеров, упрятали за решетку. Бестолочи побежали ещё быстрей по стенам. «Сейчас… Ну вот сейчас… Ну вот ещё немного… И мы увидим кульминацию. Ураааа».

Мне в память врезались слова генерала Дмитрия Марченко на одном из судебных заседаний, «Я не могу понять, за что вы меня судите?.. За четкое исполнение своих служебных обязанностей? Но если бы я их нарушил, тогда бы меня тоже судили»? Судья ничего тогда не ответил. Трудно, что-то сказать внятное, если и без очков видно, что дело слеплено из говна и веток, то есть имеет все признаки банальной заказухи!

В общем, вы сами всё помните друзья! И теперь давайте вместе вспомним ситуацию с бронежилетами на складах к февралю 2022 года? А их не было… Совсем! Почему? Да потому, что то самое «дело Марченко», полностью заблокировало сам процесс покупки Министерством обороны бронежилетов. С 2019 года, не было приобретено НИ ОДНОГО бронежилета! Вуаля! Дело сделано.
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13.06.2022 20:40 Ответить
Началось все с отката реформы системы питания чтобы всунуть свою зеленую фирму прокладку. Зелень начала воровать с первого дня прихода к власти.
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13.06.2022 21:52 Ответить
Это еще очень "оптимистические" цифры. В реальности все гораздо хуже. С 2019 по 2021 год не было закупок от слова совсем.
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13.06.2022 21:23 Ответить
чому соромно мені а не міністру?
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13.06.2022 20:13 Ответить
она гордится.
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13.06.2022 20:14 Ответить
вона не міністр. а говоряща голова. міністр у нас Рєзніков. теж якийсь сумнівний тип, як і вся зекоманда.
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13.06.2022 20:23 Ответить
65 відсотків? Ви там *********?
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13.06.2022 20:13 Ответить
Мудаки. Коли ж ви тоді забезпечите 700000 армію. При тому що все це досить швидко зношується. Пpoїбaли.
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13.06.2022 20:14 Ответить
Здається це брехня. В основному люди самі купують, або волонтери збирають.
А ще ж а літо нічого немає. Хлопці в зимових берцях всі ноги попарили. Це ж тортури.
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13.06.2022 20:15 Ответить
ага. а нам розказують, як там орки мучаться в зимовій формі.
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13.06.2022 20:33 Ответить
Вы еще смотрите эту зеленую тупую пропаганду "Єдині новини"? Это смотреть вредно для жизни.
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13.06.2022 21:54 Ответить
Поралася мне материал Комаровского про проблемы у военных с обувью . Я не фанат комаровского , но 3 него ума хватило поднять вопрос о грибке ног у военных
а МАЛЯР из себя что строит ? Могла бы эту проблему давно поднять - но ей и в голову не приходит заниматься такими проблемами

Грибок ногтей.

981 351 просмотр 14 мая 2022 г. Грибок ногтей, или онихомикоз, - поражение ногтевой пластины и окружающих ее структур, вызванное грибками. Выявляется как минимум у 10% населения земного шара. Военные действия многократно актуализируют проблему. В видео принципы профилактики, диагностика, способы лечения и главное - конкретный алгоритм действий в ситуации, когда добраться до врача нет никакой возможности.

https://youtu.be/YTIhiItFYdk
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13.06.2022 20:36 Ответить
Где военным брать на фронте средства профилактики ?
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13.06.2022 20:37 Ответить
Існує простий армійський антигрибковий препарат-залізний купорос,мені лікували так у совіцькій армії,але потрібно знати пропорції,лікується за один сеанс.
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13.06.2022 20:55 Ответить
Вибачте,мідний купорос,старий вже, забув.
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13.06.2022 20:58 Ответить
Так опишите метод для всех . Может военным и волонтерам это пригодится , бо сейчас в аптеках наверно ничего нет
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13.06.2022 21:07 Ответить
Військові знають напевно,розводити потрібно з водою та занурювати ноги,але пропорції потрібно визначити,бо може облізти шкіра.
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14.06.2022 00:59 Ответить
особистою зброєю теж забезпечили на 65% Бо людина яка це промовила мала тупо застрелитись від сорому ...
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13.06.2022 20:17 Ответить
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13.06.2022 20:29 Ответить
Ее должны были застрелить за госизмену.
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13.06.2022 21:55 Ответить
Ето какой-то позор (с)

а чим іще - як там дрони? дрони-камікадзе? снаряди? ракети?
що вдалося налагодити з власного виробництва?

чи замінували нарешті кордон з Білоруссю??????? нарили там траншей? окопів? побудували укріплення? чи так, для галочки, з гімна і палок наліпили чорті-чого??

а-ну, відповідайте перед суспільством, що це таке???

ясно, що армія і тро тримаються на волонтерах, а ви чим зайняті???

де азовці???? ти, Маляр, писала про "вихід" і "евакуацію" і боти ще завивали "аби живі" і "дай боже", де тепер ці всі чортові боти??? і саме головне - де азовці??????
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13.06.2022 20:18 Ответить
Вони нінащо нездатні. Замість праці відосіки,пердосіки й крадійство,зрада
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13.06.2022 20:42 Ответить
Тепер залишилось лише придумати - як у цьому винен Порошенко ...
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13.06.2022 20:19 Ответить
Оставшиеся 35% процентов на его совести, так сойдет?
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13.06.2022 20:29 Ответить
Все 120%. На меньшее Боневтик не согласен. Щас достанут Медведчука и он растолкует плебсу как Порох сам единолично вывез все Броники и шлемы.
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13.06.2022 21:57 Ответить
ще жоден зедебіл не відписався, що вина Пороха в тому є?
Дивно.
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13.06.2022 22:45 Ответить
конечно виноват. Мало привозит

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13.06.2022 20:45 Ответить
А ти пропонуєш Пороху відпустить бороду, натягти "бойову кофтину", сидіть у бункері, "надувать щоки" у "відосиках" і публікувать свої промови а-ля "Малая Зеля"?....
Тобі радянське слово "толкач", відоме? Це були спеціальні люди на підприємствах, які їздили по всьому Союзу і в умовах повального дефіциту всього, "проштовхували" рішення про направлення партій сировини, матеріалів і комплектуючих саме для свого підприємства, користуючись своїми власними зв"язками Так от - Порох зараз саме таким "толкачом" і працює!
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14.06.2022 05:21 Ответить
"Мы бы могли на 100% обеспечить бронежилетами армию, но тогда наумов не смог бы вывезти с собой пару чемоданов доллара за границу".
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13.06.2022 20:20 Ответить
Хе6р с ними, с чемоданами долларов, а вот то, что Наумов, дружбан Баклана а тот дружбан6 Вовысаныча, вывез пару чемоданов материалов на нашу агентуру, вот что самое интересное.
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13.06.2022 20:40 Ответить
👏👏👏👏👏👏👏
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13.06.2022 21:13 Ответить
Ну то позвільняйте кабінетних міністерських 'вояк' і їх зп на броніки, бюрократи чортові!
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13.06.2022 20:20 Ответить
100% !!!
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13.06.2022 21:52 Ответить
Так Резников говорил, что вы "скрытно" готовились к нападению! Т.е. наготовили. аж 50%! А, як, що не можна накопичувати на складах, то ви по домівках накопичували?!
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13.06.2022 20:22 Ответить
більше того, вони ще згноїли тисячі броніків по справі Марченка і клістрони тримали під арештом до вчорашнього дня.
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13.06.2022 20:34 Ответить
16 травня 2022 року - евакуація поранених героїв з Азовсталі

З Азовсталі до медичного закладу у Новоазовську евакуйовано 53 важко поранених захисників для надання медичної допомоги. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку.
Для їхнього подальшого повернення додому буде здійснено процедуру обміну, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20220517-misto-muchenykiv-hronologiya-boyiv-u-mariupoli-ta-na-azovstali/
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13.06.2022 20:26 Ответить
И ДЕ ОБМІН ???

не соромитесь ще піаритися в ЗМІ?
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13.06.2022 20:27 Ответить
Здача людей у полон у Зелі називається евакуація.
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13.06.2022 21:44 Ответить
Тобто навіть офіційно 35% на самозабезпечення.
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13.06.2022 20:28 Ответить
Ці сраки вважають що працюють?
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13.06.2022 20:39 Ответить
Я дико вибачаюсь, як ви збираєтесь збільшувати чисельність армії, якщо ви наявну кількість навіть вдягнути на 100% не можете? А ще ж звязок, аптечки.
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13.06.2022 20:36 Ответить
ну так да, ми от збирали захисникам Півдня на все - на прилади бачення, на рації, на аптечки, на автомобіль. кожен день люди збирають на дрони, на тепловізори, на ліки он збирає Юсупова.
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13.06.2022 20:39 Ответить
Та справа в тому що з кожним місяцем грошей у людей, а відповідно і у волонтерів все менше. За кордоном волонтерський ажіотаж потихеньку, але зменшується. Це нормальний процес завжди так. І от що далі ... Над цим потрібно думати вже.
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13.06.2022 20:44 Ответить
З ціми далі пздць
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13.06.2022 20:50 Ответить
А,де 100 відсотків? Маляр одягни 65 відсотків бронежиоета!!! Зимовий одчг,пічки,логістика з доставки в зимовий час...
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13.06.2022 20:38 Ответить
Порошенко, холєра, возити не встигає. Йому б прискоритися.
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13.06.2022 21:14 Ответить
Шановні! Читайте уважно що сказала заступниця міністра. Вона повідомила, що із 100% забезпечення ЗСУ 65% здійснює міністерство Оборони України. Раніше це було 50%
Тобто, раніше волонтери та спонсори, одягали 50% наших військових, зараз, вони одягають тільки 35% і ця частка зменшується. Міністерство Оборони України виходить поступово на потуги самостійно забезпечити військових без допомоги волонтерів.
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13.06.2022 20:39 Ответить
В том-то и дело, что на 9!-й год войны и 4-й месяц активной фазы у нас до сих пор волонтёры, добровольцы, энтузиасты... Кто нам только не скидывался со всего мира, от простых пенсионеров до мировых звёзд, а у нас всё никак, всё мутные схемы крутим-вертим. Да и ещё солдату кроме броника и каски нужна хорошая экипировка и почему-то об этом никто не говорит, даже Маляр - замминистра, с которыми у нас отдельная беда
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13.06.2022 21:00 Ответить
А можна й по іншому прочитати - через зменшення постачання волонтерами, частка МО стала 65%, проти 50% раніше. А амуніції ще більше не вистачає.
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13.06.2022 22:36 Ответить
Це ганьба для країни, яка знаходиться в стадії війни з 2014 року!!!! Армія мала б бути забезпечена на 100 %, бо в чому воювати решті 35 % солдатів в резинових тапочках?
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13.06.2022 20:40 Ответить
на 24 лютого у армії не було ПАЛЬНОГО, а заборгованість по зарплаті була 7 млрд грн.
броніків і касок було 0%.
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13.06.2022 20:49 Ответить
Зима,тепло,харчування,одяг,коптери,зв'язок,егергоносії,логістика -фронт 1000км,життєзабезпечення тилу!!! Пз..а
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13.06.2022 20:54 Ответить
Так як їдуть інтенсивні бойові дії - все це швидко виходить з ладу.
Добре забезпечення повинно перевищувати 100%.
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13.06.2022 20:47 Ответить
Повинні бути резерви,й проміжні узли забезпесення. Розгортання,? Ці мавпи незрозуміють,коли люди гинутимуть на фронті і в тилу!!!
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13.06.2022 21:14 Ответить
І при цьому по ленд-лізу замовляється 40 локомотивів на 250млн. баксів? Точно все гаразд з ними?
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13.06.2022 20:50 Ответить
Так зернові потрібно вивозити,війна та голод улюблена справа чекістів.
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13.06.2022 21:02 Ответить
асфальт ... е-бабуся... університет майбутнього...велике будівництво... мульярд дерев.. свій Голівуд...
і вишенка - 500 000 грн - новорічна премія у державних службовців....(а їх жеж до хєра і більше)
то за що було закуповувати броніки і шоломи???
і ще... марципан біля вишенки - " не нагнітайте" (цього не пробачу!!!!!)
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13.06.2022 20:50 Ответить
вы забыли про зарплату смилянского. Премия - то на конфеты....
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13.06.2022 22:42 Ответить
снять эту... с должности... падла... 65%... 65%... да в тюрягу ее вместе с резниковым...
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13.06.2022 20:53 Ответить
Зняти мало,треба зчищати все гнидство,й віддавати владу військовим,інакше всі вимруть
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13.06.2022 21:16 Ответить
Вона нічого не рішає. Рішає Єрмак.
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13.06.2022 21:37 Ответить
Зато на 96% забезпечені коктецлем молотова!
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13.06.2022 20:59 Ответить
Он воно що. Ось хто винен що пального нема.
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13.06.2022 21:48 Ответить
Кто, кто ***** обеспечивает ???? То есть мало того что они Шольца поливают публично грязью за каски, так еще и выдают это за свою помощь! Давно Министр Обороны стал директором швейной фабрики?
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13.06.2022 21:03 Ответить
Каски ненадійшли
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13.06.2022 21:24 Ответить
За три роки не закуплено жодної каски та броніка, а б/у міністр таран поїхав послом працювати…
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13.06.2022 21:13 Ответить
Тобто трохи більше, ніж кожного другого бійця!

"ПачимуМыНеФНАТО!?"
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13.06.2022 21:53 Ответить
Ця тупа вівця бреше, максимум забезпечення на 54 відсотки, решта працюють волонтери, а керівництво штабів краде на всіх рівнях
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13.06.2022 22:03 Ответить
Вона:"потреба в бронежилетах для армії ще зберігається і потрібен час, аби задовольнити цей попит". Ти оркам скажи,тщоб почекали, не стріляли артой, мінами , бо Міністерство не спроможно купити ВСУ засоби захисту.
Ви, курви, своїх дітей бз касок і броніків на передову послали б ?. Звісно, що ні. Своїх дітей ви і в повній амуніції за 50 км до передової не пустите. І скоріше за все вони " біженцями" закордоном, або на західній.
С"ки.
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13.06.2022 22:10 Ответить
чем гордттесь...????? 65% ???? Єто зеленое дно !!!!
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13.06.2022 22:18 Ответить
Брехня повна, щоб не волонтери то булоб як в 2014р,повна срака нажаль (((
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13.06.2022 23:50 Ответить
Зеленского и его ZEшоблу в отставку. Вся власть военным. Иначе мы не выстоим
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13.06.2022 23:56 Ответить
65%це якось дуже оптимістично, знайомого відправили в ЗСУ проходить навчання 2,5 неділі, мусив купити самий камуфляж, тому що немає. За броніки нема чого казати.але 5,%від зарплати 2014 року знімали з зарплатні.де гроші????? Непонятно напевно крадуть
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14.06.2022 00:00 Ответить
Ганьба цій владі! Паскудо Зе-лена, накерував?! 73%, сподіваюсь, що ви мобілізовані і це вам невистачило забезпечення! Ну, як воно тепер, ржачно, прикольно?
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14.06.2022 00:54 Ответить
Які 65%??? В п'яти наших мобілізованих колег (один ще 24 лютого) до цього часу нема бронежилетів і одному навіть форму не видали!!! Ми самі купували. 65% це не закупівлі міноборони- це волонтери, підприємства, товариші, сусіди.
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14.06.2022 08:12 Ответить
І нова мутка- на хріна вам амуніція зараз, будем готуватись до зими. Суки, ненавиджу!!!!
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14.06.2022 08:15 Ответить
Та форми вже 3 місяць нема,половина за свій кошт,половина в спортивних образно говоря,яка там броня,нема нічого, скоро й зарплати не буде,пустили слух вже, це дно,на днях на фронт,тупо на мясо
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14.06.2022 08:17 Ответить
Ще товариш казав, він на 0, що їдять перловку та тушонку.
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14.06.2022 08:25 Ответить
Як там справа марченка?
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14.06.2022 09:46 Ответить
Хотя обеспечение выросло на 65 процентов. Призывникам все равно приходится самим все покупать от ботинок одежды и до прочих мелочей слава богу что автомат не надо покупать. Это обеспечение амуницией больше похоже на типичное враньё.
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14.06.2022 11:23 Ответить
 
 