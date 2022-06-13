США готовы содействовать обеспечению Украины оружием, которое она просит - глава Пентагона Остин

Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами из разных стран готовы в полной мере содействовать реализации запроса украинской стороны по оснащению ВСУ оборонным вооружением для защиты собственной земли от российской агрессии.

Об этом заявил в понедельник во время визита в Таиланд министр обороны США Ллойд Остин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"США готовы предоставить все и помочь Украине добиться успеха", - заметил глава Пентагона в ответ на вопрос, готов ли Запад обеспечить запросы Украины, в частности, на еще одну тысячу гаубиц и 300 систем РСЗО.

Он подчеркнул, что не только Соединенные Штаты настроены существенно помочь Украине, но и многие партнеры по всему миру. Мы уже предоставили значительное количество гаубиц и большие объемы 155-мм боеприпасов среди многих других вещей. Но другие страны также прислали 155-мм гаубицы", - уточнил Остин.

Читайте также: Кулеба призывает партнеров ускорить поставки тяжелого вооружения Украине

Он заверил, что США и другие страны продолжат прилагать усилия, чтобы в кратчайшие сроки доставить в Украину как можно больше поддержки и помочь ВСУ добиться успеха. Остин отметил, что на этой неделе Соединенные Штаты в третий раз созовут Контактную группу по вопросам обороны Украины (так называемый Рамштайн-3), которая, по его словам, лишь увеличивает количество своих членов.

"Мы заслушаем непосредственно украинских лидеров во главе с Алексеем Резниковым и поработаем над тем, чтобы активизировать наши совместные усилия по выполнению приоритетных требований Украины относительно обороны ее собственной территории", - отметил глава Пентагона.

Читайте: Правительство Германии одобрило поставки оружия и другого оборудования для Украины более чем на 350 млн евро, - Tagesspiegel