РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15494 посетителя онлайн
Новости Война в Украине
18 864 110
оружие (9379) Пентагон (1204) Остин Ллойд (284)

США готовы содействовать обеспечению Украины оружием, которое она просит - глава Пентагона Остин

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

остін

Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами из разных стран готовы в полной мере содействовать реализации запроса украинской стороны по оснащению ВСУ оборонным вооружением для защиты собственной земли от российской агрессии.

Об этом заявил в понедельник во время визита в Таиланд министр обороны США Ллойд Остин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"США готовы предоставить все и помочь Украине добиться успеха", - заметил глава Пентагона в ответ на вопрос, готов ли Запад обеспечить запросы Украины, в частности, на еще одну тысячу гаубиц и 300 систем РСЗО.

Он подчеркнул, что не только Соединенные Штаты настроены существенно помочь Украине, но и многие партнеры по всему миру. Мы уже предоставили значительное количество гаубиц и большие объемы 155-мм боеприпасов среди многих других вещей. Но другие страны также прислали 155-мм гаубицы", - уточнил Остин.

Читайте также: Кулеба призывает партнеров ускорить поставки тяжелого вооружения Украине

Он заверил, что США и другие страны продолжат прилагать усилия, чтобы в кратчайшие сроки доставить в Украину как можно больше поддержки и помочь ВСУ добиться успеха. Остин отметил, что на этой неделе Соединенные Штаты в третий раз созовут Контактную группу по вопросам обороны Украины (так называемый Рамштайн-3), которая, по его словам, лишь увеличивает количество своих членов.

"Мы заслушаем непосредственно украинских лидеров во главе с Алексеем Резниковым и поработаем над тем, чтобы активизировать наши совместные усилия по выполнению приоритетных требований Украины относительно обороны ее собственной территории", - отметил глава Пентагона.

Читайте: Правительство Германии одобрило поставки оружия и другого оборудования для Украины более чем на 350 млн евро, - Tagesspiegel
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+34
Дякуємо! Діло пахне жареним, орком
показать весь комментарий
13.06.2022 21:00
+31
одних только 155-миллиметровых стволов надо еще несколько сотен + б\к, из которых половина с газогенераторами. А на эти орудия еще надо людей обучить...
Когда не внутри процесса, то всё кажется ****************.
показать весь комментарий
13.06.2022 21:06
+26
Zелені, уявіть як ви вже всіх дістали!! 73%, засуньте свої погані язики Zелє в його немиту дупу.
показать весь комментарий
13.06.2022 21:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Якщо чесно, то відповідь доволі не чітка...
показать весь комментарий
13.06.2022 23:26 Ответить
Це добре і правильно
показать весь комментарий
13.06.2022 23:34 Ответить
Если США много будет поставлять оружия, то и другие будут много поставлять.
показать весь комментарий
13.06.2022 23:52 Ответить
Спасибо США!
показать весь комментарий
13.06.2022 23:55 Ответить
Опять "оборонным вооружением"
показать весь комментарий
14.06.2022 07:42 Ответить
Помало стараєтесь
показать весь комментарий
14.06.2022 07:45 Ответить
Заяв багато а діла дуже мало!!
показать весь комментарий
14.06.2022 08:32 Ответить
Марно давати. Як було сказано раніше: більшість так чи інакше піде на чорний ринок.
показать весь комментарий
14.06.2022 09:16 Ответить
Страница 2 из 2
 
 