Нацполиция заблокировала вывод 200 млрд грн компаниями, которые имели связи с РФ и Беларусью, - Енин

Национальная полиция Украины заблокировала вывод активов почти 7 тысяч компаний, которые имели хозяйственные отношения с РФ и Беларусью.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Буквально в течение последних 2 месяцев на финансовый контроль поставлено более 7 тыс. резидентов, которые имели хозяйственные отношения с Россией или Беларусью, чем предотвратили выведение средств на сумму до 200 млрд гривен в указанные страны", - сказал Енин.

По его словам, наложен арест на активы этих компаний на общую сумму около 21 млрд грн.

"Мы нанесли превентивный удар по российским олигархам, наложив арест на ценные бумаги их банковских учреждений на общую сумму 12 млрд гривен. Еще есть очень длинный перечень оказавшихся под арестом объектов", - заявил замминистра.

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