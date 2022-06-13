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Нацполиция заблокировала вывод 200 млрд грн компаниями, которые имели связи с РФ и Беларусью, - Енин

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

санкции

Национальная полиция Украины заблокировала вывод активов почти 7 тысяч компаний, которые имели хозяйственные отношения с РФ и Беларусью.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Буквально в течение последних 2 месяцев на финансовый контроль поставлено более 7 тыс. резидентов, которые имели хозяйственные отношения с Россией или Беларусью, чем предотвратили выведение средств на сумму до 200 млрд гривен в указанные страны", - сказал Енин.

По его словам, наложен арест на активы этих компаний на общую сумму около 21 млрд грн.

"Мы нанесли превентивный удар по российским олигархам, наложив арест на ценные бумаги их банковских учреждений на общую сумму 12 млрд гривен. Еще есть очень длинный перечень оказавшихся под арестом объектов", - заявил замминистра.

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А сколько успели вывести? Наверняка больше
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13.06.2022 21:15 Ответить
Здається, друзяка юри-алкоголіка забув повідомити у який спосіб знімається арешт.
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13.06.2022 21:18 Ответить
А Я сейчас вам покажу
https://m.youtube.com/watch?v=RH2-8fkgsYs
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13.06.2022 21:19 Ответить
А можна перелік тих, чиї кошти-майно арештовані..а то цифри - вони такі безлікі...а героїв треба знати в обличчя))
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13.06.2022 22:12 Ответить
І де ці гроші? Вже поміняли хазяїв, чи лежать спочивають?
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13.06.2022 23:43 Ответить
 
 