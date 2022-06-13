Минобороны Британии не располагает данными о количестве воюющих в Украине британцев

Министр обороны Британии Бен Уоллес говорит, что не знает, сколько британских граждан воюют в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

"Простая реальность такова, что мы не знаем", - сказал он депутатам в ответ на вопрос "теневого" министра обороны Джона Хили.

Уоллес сказал, что в начале конфликта в феврале политики "публично сделали заявления, чтобы попытаться удержать" граждан Великобритании от участия в войне в Украине.

Он добавил, что двое британцев, захваченных в плен и приговоренных к смертной казни за борьбу с российскими войсками, "сами жили в Украине или были наполовину украинцы".

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"Но что касается лиц, решивших по собственной воле уйти и воевать отдельно от Соединенного Королевства или даже отдельно от любого военного персонала Соединенного Королевства - мы не знаем об их общем количестве", - сказал Уоллес.

Он добавил, что этот вопрос поднимался перед его украинским коллегой несколько раз.

Как сообщалось, представитель Интернационального легиона Дамьен Магру 13 июня сообщил, что в рядах украинской армии воюют граждане 55 стран, больше всего - американцев и британцев.