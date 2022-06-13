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Новости Война в Украине
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Великобритания (4249) добровольцы (1032) Уоллес (180)

Минобороны Британии не располагает данными о количестве воюющих в Украине британцев

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бен,уоллес,воллес

Министр обороны Британии Бен Уоллес говорит, что не знает, сколько британских граждан воюют в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

"Простая реальность такова, что мы не знаем", - сказал он депутатам в ответ на вопрос "теневого" министра обороны Джона Хили.

Уоллес сказал, что в начале конфликта в феврале политики "публично сделали заявления, чтобы попытаться удержать" граждан Великобритании от участия в войне в Украине.

Он добавил, что двое британцев, захваченных в плен и приговоренных к смертной казни за борьбу с российскими войсками, "сами жили в Украине или были наполовину украинцы".

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"Но что касается лиц, решивших по собственной воле уйти и воевать отдельно от Соединенного Королевства или даже отдельно от любого военного персонала Соединенного Королевства - мы не знаем об их общем количестве", - сказал Уоллес.

Он добавил, что этот вопрос поднимался перед его украинским коллегой несколько раз.

Как сообщалось, представитель Интернационального легиона Дамьен Магру 13 июня сообщил, что в рядах украинской армии воюют граждане 55 стран, больше всего - американцев и британцев.
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Число большое судя по тому что я слышал от знакомых и в СМИ. Думается примерное количество бритам известно, но естественно они об этом говорить не будут.
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13.06.2022 21:31 Ответить
Бойцы Иностранных легионов берут себе новые фио - это правило существует уже 200 лет
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13.06.2022 21:31 Ответить
Правельно.... меньше знаєш - мійнійше спиш.
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13.06.2022 21:31 Ответить
Короче настамнет
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13.06.2022 21:32 Ответить
тю..інших ж тих теж нєт))) Всьо почесноку
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13.06.2022 22:01 Ответить
скільки б не було, всі - наші!
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13.06.2022 21:54 Ответить
Питання ? Якщо так потрібне наше Українське зерно чому ті країни сплять,, най до нас відправляють своїх добровольців зі зброєю ,не всі ж в НАТО але разом з технікою яка наприклад в Африканських країнах є совдепівсткою
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13.06.2022 22:35 Ответить
Ну а как их посчитать ? Математика тут бессильна - путин должен это понимать: их тут есть, но немножко.
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13.06.2022 23:20 Ответить
krasivo breshe
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13.06.2022 23:53 Ответить
 
 