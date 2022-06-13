На восточном направлении в течение 13 июня уничтожено 3 склада оккупантов, 2 миномета, 1 БМП и 48 оккупантов, - ОТГ "Схід"
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Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке ОТГ "Схід".
В сообщении отмечается: "Сегодня, 13 июня, наши воины уничтожили: личного состава – 48, БМП – 1, специальной техники – 1, минометов – 2, АТТ – 2, БПЛА – 1, склад с б/п – 2, склад с ГСМ – 1".
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Пожалуйста, подождите...
даються такі бої і знищення стільки техніки і орків !!
Ви Герої 👍🏼👍🏼👍🏼💪✊🙏🏼🙏🏼🙏🏼
БТГр-ы и ТГр из состава:
- 218-го и 80-го тп
- 155-й и 61-й обрМП
- практически весь 6-й "козлячий" им. Платова омсп 2-го АК
- во втором эшелоне (резерве) 57-й и 60-й омсбр
- 70-й омсп
- подразделения 31-й одшбр и 76-й вдд
- и потрёпанные батальоны двух бригад 1-го АК (по 2 с каждой), 1-й и 100-й омсбр.
Концентрация российских и бабуинских войск тут - впечатляющая... и уступает лишь Изюмской группировке.
Помечтаю - несколько залпов хаймарсов по оперативному тылу\логистике\складам в Попасной, Новоалександровке, Первомайском поломало бы наступательный запал как в северном направлении на Врубовку и Николаевку, так и на южном направлении на рокаду М-03.
Так де ж их взять (((