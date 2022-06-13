На восточном направлении в течение 13 июня уничтожено 3 склада оккупантов, 2 миномета, 1 БМП и 48 оккупантов, - ОТГ "Схід"

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке ОТГ "Схід".

В сообщении отмечается: "Сегодня, 13 июня, наши воины уничтожили: личного состава – 48, БМП – 1, специальной техники – 1, минометов – 2, АТТ – 2, БПЛА – 1, склад с б/п – 2, склад с ГСМ – 1".

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