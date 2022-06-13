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На восточном направлении в течение 13 июня уничтожено 3 склада оккупантов, 2 миномета, 1 БМП и 48 оккупантов, - ОТГ "Схід"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

схід,оту

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке ОТГ "Схід".

В сообщении отмечается: "Сегодня, 13 июня, наши воины уничтожили: личного состава – 48, БМП – 1, специальной техники – 1, минометов – 2, АТТ – 2, БПЛА – 1, склад с б/п – 2, склад с ГСМ – 1".

Читайте также: На Восточном направлении 3 июня наши воины уничтожили склад с боеприпасами, 2 единицы бронетехники, 36 оккупантов, - ОТГ "Схід"
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Ви стоїте, через контузії, виривається з землі,вгризаєтесь в землю....за каждий дім за село,за місто...за Україну. Тримайтесь
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13.06.2022 22:23 Ответить
Гарний врожай. Так тримати!
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13.06.2022 23:00 Ответить
Пишаємось Вами , наші дорогі захисники і розуміємо , як Вам важко
даються такі бої і знищення стільки техніки і орків !!

Ви Герої 👍🏼👍🏼👍🏼💪✊🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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14.06.2022 00:24 Ответить
состав самой Попаснянской группировки:

БТГр-ы и ТГр из состава:

- 218-го и 80-го тп

- 155-й и 61-й обрМП

- практически весь 6-й "козлячий" им. Платова омсп 2-го АК

- во втором эшелоне (резерве) 57-й и 60-й омсбр

- 70-й омсп

- подразделения 31-й одшбр и 76-й вдд

- и потрёпанные батальоны двух бригад 1-го АК (по 2 с каждой), 1-й и 100-й омсбр.

Концентрация российских и бабуинских войск тут - впечатляющая... и уступает лишь Изюмской группировке.

Помечтаю - несколько залпов хаймарсов по оперативному тылу\логистике\складам в Попасной, Новоалександровке, Первомайском поломало бы наступательный запал как в северном направлении на Врубовку и Николаевку, так и на южном направлении на рокаду М-03.
Так де ж их взять (((
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14.06.2022 01:22 Ответить
 
 