Беспилотник рашистов сбросил гранатометный выстрел на жителей Сумщины. 1 человек погиб, 2 ранены, - Живицкий. ФОТО

Российский беспилотник скинул боеприпас на жителей Сумщины. В результате взрыва 1 человек погиб, 2 ранены.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Почти в 14 на территорию Великописаревской громады вражеский беспилотник сбросил боеприпас (гранатометный выстрел). В результате взрыва 2 человека ранены, один погиб...", - написал чиновник в фейсбуке.

Кроме того, Сумщину дважды обстреляли из минометов с территории РФ.

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"После 12 часов россияне открыли минометный огонь, 14 взрывов. Эсманская громада.

Около 17 часов Великописаревскую громаду обстреляли из минометов, 30 прилетов", - сообщил Живицкий.

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