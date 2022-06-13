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Беспилотник рашистов сбросил гранатометный выстрел на жителей Сумщины. 1 человек погиб, 2 ранены, - Живицкий. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российский беспилотник скинул боеприпас на жителей Сумщины. В результате взрыва 1 человек погиб, 2 ранены.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.
"Почти в 14 на территорию Великописаревской громады вражеский беспилотник сбросил боеприпас (гранатометный выстрел). В результате взрыва 2 человека ранены, один погиб...", - написал чиновник в фейсбуке.
Кроме того, Сумщину дважды обстреляли из минометов с территории РФ.
"После 12 часов россияне открыли минометный огонь, 14 взрывов. Эсманская громада.
Около 17 часов Великописаревскую громаду обстреляли из минометов, 30 прилетов", - сообщил Живицкий.
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Положення Гаазької конвенції не втратило своєї чинності. Проте, згідно з визначенням агресії, прийнятим на 29-й сесії Генеральної Асамблеї ООНу 1974 р., оголошення війни, що не є актом самозахисту, відповідно до статті 51 Статуту ООН, не може вважатися фактом, що перетворює незаконну війну на правомірну. Початок агресивної війни без її оголошення є обставиною, що обтяжує та підвищує відповідальність агресора.
В статті 3, яка дає визначення агресії, написано, що актом прямої агресії, незалежно від того, чи була оголошена війна, чи ні, є:
вторгнення або напад збройних сил держави на територію інших держав, або будь-яка військова окупація, який би тимчасовий характер вона не мала, що є результатом такого вторгнення або нападу, або будь-яка із застосуванням сили анексія території іншої держави або частини її;бомбардування збройними силами держави території іншої держави або застосування будь-якої зброї державою проти території іншої держави;блокада портів або узбережжя держави збройними силами іншої держави;напад збройними силами держави на сухопутні, морські або повітряні сили або морські і повітряні флоти іншої держави;застосування збройних сил однієї держави, що знаходяться на території іншої держави за згодою з державою, що їх приймає, з порушенням умов, передбачених в угоді, або будь-яке продовження їхнього перебування на такій території після припинення дії угоди тощо.
ІМХО, на оголошення (скоріше, на неоголошення) війни з нашого боку впливають не тільки прямі юридичні фактори, а й те, що це було б додатковим мотивуючим фактором для орків та уможливило б повну відкриту мобілізацію під гаслом на кшталт (мовою оригіналу) "Вставай, страна огромная". Ну, і Ви слушно зауважили, що наші союзники поки не готові (точніше, не всі з них готові) дозволити з їх зброї наносити удари по запоребрику - ескалація конфлікту і т.д.. Нам тут більш-менш очевидно, що вихід конфлікту за межі України - це лише питання часу, але частина Заходу (хоча й допомагає нам - якщо не зброєю, то фінансово та/або приймаючи біженців - навіть Угорщина) все ще сподівається пропетляти. Хай тим лідерам насняться Черчіль з Чемберленом, і кожну ніч хай сняться.
Росіян треба карати інакше вони будуть що раз більше підіймати ставки.