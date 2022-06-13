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Донецкая область (7123) государственная измена (948) Кириленко Павел (622)

Мэр Святогорска еще до государственной измены подозревался в хищении бюджета, - руководитель Донецкой ОВА Кириленко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бандура,пушилін

Еще до подозрения руководителя Святогорской громады Владимира Бандуры в государственной измене правоохранители расследовали хищение им бюджетных средств.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире канала UATV заявил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Правоохранительные органы в этом направлении (экономические преступления. – Ред.) будут делать соответствующие заявления. И к этому будет добавлена ​​статья "государственная измена", - сказал Кириленко.

По его словам, Бандура победил на выборах городского головы в 2020 г. и был "ставленником" народного депутата от ОПЗЖ. В то же время, по мнению Кириленко, руководитель Бандура был некомпетентным, всю помощь городу оказывала областная военно-гражданская администрация. Бандура же использовал бюджетные средства не по назначению, что привело к открытию против него уголовных производств, заявил глава ОВА.

Ранее украинские СМИ сообщили, что главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявил, что городской голова Святогорска Владимир Бандура был двойным агентом, перешедшим на сторону России. Теперь он будет руководить оккупационной администрацией города.

Смотрите также: Предатель-мэр Святогорска Бандура встретился с главарем террористов "ДНР" Пушилиным. ФОТО
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Топ комментарии
+18
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13.06.2022 22:51
+11
Так он делился, а сейчас все можно на него повесить.
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13.06.2022 22:51
+9
Під мудрим керівництвом баканова і буданова в Україну просочились тисячі дрг. Це вже факт. Що заважає просочитись наступним тисячам дрг, якщо буданов і баканов, не те що не покарані, але й не звільнені?
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13.06.2022 23:06
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ну й добре. підозрювався і підозрювався.
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13.06.2022 22:47 Ответить
Ну, клас. І що було зроблено?
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13.06.2022 22:48 Ответить
Так он делился, а сейчас все можно на него повесить.
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13.06.2022 22:51 Ответить
Так тож така забава була - фотоохота)))
спіймали, задокументували, відпустили (ще добре як під заставу), роки відкладання , потім перекваліфікація у шахрайство, і максимум умовно (якщо 10й прокурор на 5му поці розгляду згадає з чого все починалось)
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13.06.2022 22:48 Ответить
А! забув, ще якщо багато вкрав, то могли підвищити. За волю і принциповість у відстоюванні інтересів керівництва.
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13.06.2022 22:51 Ответить
какая неожиданность!
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13.06.2022 22:48 Ответить
Хотіти ОПЗЖ небезпечно для життя і інфраструктури
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13.06.2022 22:48 Ответить
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13.06.2022 22:52 Ответить
Ну а шо ж вы ждали - типа пчёлы против мёда??? А шо ж Рабинович? Вроде как тоже славный сын Сиона… Мля, вот евреи какиеребята хитрые, шо ******!!!
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13.06.2022 23:14 Ответить
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13.06.2022 22:51 Ответить
зеИУДА проэкт "Буратино"и вся его шобла ГНИД три года ГОТОВИЛИ КАПИТУЛЯЦИЮ ,грабили Украину и украинцев , ИЗДЕВАЛИСЬ над военными , преследовали Порошенко и патриотов! Чем они лучше других диктаторов Лукашенко и путлера
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14.06.2022 06:37 Ответить
Як завжди корупцію розслідують роками оббираючи фігуранта до нитки... Якби це лайно за першим фактом підозри відсторонили від посади а потім, коли підозри підтвердились, арештували то ніякої "державної зради" не сталося. Корупціонер це завжди зрадник - крадучи суспільні (бюджетні) кошти він вже зраджує свій народ і далі лише питання ціни... ***** потрібні корумповані хохли - продажні, брудні покидьки без честі і гідності але жадібні і слухняні....
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13.06.2022 22:51 Ответить
Красава! "Був подвійним агентом..." (пеніс душілін) під носом у ВЦА, у пр фронтовій зоні, де контррозвідка мала б на бровах ходити. Але! Політична кон'юктура, *****!! Загравання з русскагаварящім і орієнтованим на повернення у совок лохторатом! І зелені загравали, щоб проукраїнські політсили туди не зайшли. І зараз заграють, бо ті допомагають їм голосуванням у ВР.
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13.06.2022 22:52 Ответить
Охота открыта... кто первый принесет глаза, тому приз.
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13.06.2022 22:58 Ответить
Мэр? В хищении бюджета? Та вы шо?
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13.06.2022 22:58 Ответить
Нікагда такова нє била і вот опять.
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13.06.2022 23:41 Ответить
Проблема у них не в том, что Бандура парашный шпион и конченый рыг.
Проблема в том, что он тоже тырил из бюджета и плохо делился с зеленью.
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13.06.2022 23:00 Ответить
ага ..зараз то всі розумні
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13.06.2022 23:04 Ответить
розквіт ОПЗЖ прийшовся саме на 2019-2021 роки... ОПЗЖ це конкуренти "слуг" бо вони обидві пасуться на одному й тому ж електоральному полі. І "слуги" і ОПЗЖ проти НАТО і "слуги" і ОПЗЖ постійно висувають якісь претензії до Західних партнерів України, і "слугам" і ОПЗЖ "какаяразніца" якою мовою розмовляти, головне, щоб ця мова була "русскайя", обидві партії наполягали на підписанні формули Штайнмаєра, яка передбачала проведення так званих "виборів" в ОРДЛО, щоб офіційно, на підставі "виборів" провести у ВР України сепарастів-бойовиків й таким чином зруйнувати Україну політично з середини. "Слуги народу" та ОПЗЖ це дві сторони однієї монети в 30 кривавих москальських *********.
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13.06.2022 23:06 Ответить
Під мудрим керівництвом баканова і буданова в Україну просочились тисячі дрг. Це вже факт. Що заважає просочитись наступним тисячам дрг, якщо буданов і баканов, не те що не покарані, але й не звільнені?
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13.06.2022 23:06 Ответить
А шо Буданов разве контрразведчик??? Вот ты Пашенька куйню пишешь сам не зная о чём!
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13.06.2022 23:17 Ответить
Правильно він пише.
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13.06.2022 23:43 Ответить
Зачем просачиваться?
Большинство сформировано на местах с дибилов.
А вот сбу и прокуратура занимались рецдерством, крышей контрабаса и полит оппонентами.
И судя по преследованию Бутусова и Берёзы - все ещё продолжает заниматься ананизмом.
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14.06.2022 00:13 Ответить
Serg Sergeev- абсолютно с вами согласен, большинство на местах таки дебилы. Причём настолько тупые, дремучие, неотёсанные и необразованные, что даже не подозревают, что правильно писать-дебилы, рейдерство, онанизм. И при этом пытаются других поучать уму-разуму.
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14.06.2022 00:25 Ответить
Буданов и баканов -черт именно для этого и были назначены фсб ‼️Как при Януковиче гр РФ министром оборон
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14.06.2022 06:40 Ответить
Эти мэры и депутаты различных местных советов далеко . Сейчас нужно сажать всех , кто способствовал их продвижению и закрывал глаза на назначения предателей .
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13.06.2022 23:17 Ответить
Виходить, що так. Зелені самі чесні новини забули повідомити, але какаяразніца як і коли ми це дізнаємось, якщо ми обовязково відвоюємо тимчасово втрачені території. Не в цьому житті, але то таке.
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13.06.2022 23:47 Ответить
а что, раньше его за яйолы нельзя было взять? только теперь начинает всплывать "горькая правда"?
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13.06.2022 23:54 Ответить
Раньше он наверняка с местными силовиками делился. Поэтому все тянули резину....
Теперь не делится.
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14.06.2022 00:09 Ответить
Щодо подвійних агентів у владі,мене тепер "тєрзают смутниє сомнєнья".
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14.06.2022 08:19 Ответить
 
 