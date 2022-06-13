Мэр Святогорска еще до государственной измены подозревался в хищении бюджета, - руководитель Донецкой ОВА Кириленко

Еще до подозрения руководителя Святогорской громады Владимира Бандуры в государственной измене правоохранители расследовали хищение им бюджетных средств.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире канала UATV заявил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Правоохранительные органы в этом направлении (экономические преступления. – Ред.) будут делать соответствующие заявления. И к этому будет добавлена ​​статья "государственная измена", - сказал Кириленко.

По его словам, Бандура победил на выборах городского головы в 2020 г. и был "ставленником" народного депутата от ОПЗЖ. В то же время, по мнению Кириленко, руководитель Бандура был некомпетентным, всю помощь городу оказывала областная военно-гражданская администрация. Бандура же использовал бюджетные средства не по назначению, что привело к открытию против него уголовных производств, заявил глава ОВА.

Ранее украинские СМИ сообщили, что главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявил, что городской голова Святогорска Владимир Бандура был двойным агентом, перешедшим на сторону России. Теперь он будет руководить оккупационной администрацией города.

Смотрите также: Предатель-мэр Святогорска Бандура встретился с главарем террористов "ДНР" Пушилиным. ФОТО