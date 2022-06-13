Шольцу нужно отказаться от попыток сохранить равновесие в отношениях между Украиной и Россией, - Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал попытки канцлера Германии Олафа Шольца "сохранить равновесие" в отношениях между Киевом и Москвой.
Об этом Зеленский сказал в интервью ZDF, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Он (Шольц) и его правительство должно принять решение: не должно быть никаких попыток сохранить равновесие в отношениях между Украиной и Россией", – считает Зеленский.
Президент Украины также призвал канцлера быть более однозначным в отношениях с Украиной.
По мнению главы государства, подход Берлина, при котором нужно продолжать отношения с Киевом и Москвой так, чтобы это как можно меньше повредило Берлину, ошибочен.
Комментируя возможный приезд Шольца в Украину, Зеленский заявил, что он не должен ограничиваться фотографиями. По мнению президента, глава правительства ФРГ должен объявить во время визита об увеличении поддержки Украины и кандидатского статуса в ЕС. Также Зеленский надеется на ужесточение санкций против России.
Пожалуйста, подождите...
он сценарист говносериала "Слуга народа" кроме прочего. автор всех этих ******** идей
Или Беня поставил Вовику задачу разругаться вдрызг ?
ЗЕ позбулися Денісової, бо московіти хочуть обміняти розслідування по насильству проти жінок та дітей на життя азовців, яких здав Зеленський. + заяви захарової з вимогою пробачень від Денісової, замовчується інфа про злочини рашистів в окупації. Тре щось робити із ZЕфілією кремля
Воно вважає себе крутішим за Наполеона, дозволяючи собі такий тон у дипломатичних зносинах - вказує лідеру великої й впливової держави, що має робити він та очолюваний ним уряд. Так це не працює!
... Ми ж їх просимо нам допомогти! Просимося в ЄС! Вони сотні тисяч людей наших годують і опікають!
А ВОНО хамить демонстративно ,як гопник з підворотні!...
Для нас кожна копійка - врятовані життя, а така поведінка в дипломатіі - це ПОНТИ ДЕШЕВІ!...
З таким " політиком" і говорити не будуть!...
Сором за такого президента! Повна ганьба!
У них мабудь нічого немає, все розікрали
До п'ятниці плісняві не заспокояться з бикуванням, в намаганні зірвати затвердження кандидатского статусу для України і наверненні німців до співпраці з кацапами.
Должен, должен, Должен...
Шольц щас развернется и не приедет и х.. наши оружие получат
гандон зеленый..