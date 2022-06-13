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Германия (6001) Зеленский (16511) Шольц Олаф (543)

Шольцу нужно отказаться от попыток сохранить равновесие в отношениях между Украиной и Россией, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

олаф,шольц

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал попытки канцлера Германии Олафа Шольца "сохранить равновесие" в отношениях между Киевом и Москвой.

Об этом Зеленский сказал в интервью ZDF, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Он (Шольц) и его правительство должно принять решение: не должно быть никаких попыток сохранить равновесие в отношениях между Украиной и Россией", – считает Зеленский.

Президент Украины также призвал канцлера быть более однозначным в отношениях с Украиной.

По мнению главы государства, подход Берлина, при котором нужно продолжать отношения с Киевом и Москвой так, чтобы это как можно меньше повредило Берлину, ошибочен.

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Комментируя возможный приезд Шольца в Украину, Зеленский заявил, что он не должен ограничиваться фотографиями. По мнению президента, глава правительства ФРГ должен объявить во время визита об увеличении поддержки Украины и кандидатского статуса в ЕС. Также Зеленский надеется на ужесточение санкций против России.
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Топ комментарии
+23
Шольц хоть пытается балансировать, а квартальная шобла точно играет на стороне Куйла.
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13.06.2022 22:56
+22
сьогодні боневтік дав громадянство України автору студії 95 жідкову. тому самому "тамбовському вовку". Котрий є автором славетних монологів зеленського про "Україну-повію", "синьор-голодомор" та "томос-термос". ура!
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13.06.2022 22:55
+16
Боже, яке кончене!
Воно вважає себе крутішим за Наполеона, дозволяючи собі такий тон у дипломатичних зносинах - вказує лідеру великої й впливової держави, що має робити він та очолюваний ним уряд. Так це не працює!
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13.06.2022 23:00
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сьогодні боневтік дав громадянство України автору студії 95 жідкову. тому самому "тамбовському вовку". Котрий є автором славетних монологів зеленського про "Україну-повію", "синьор-голодомор" та "томос-термос". ура!
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13.06.2022 22:55 Ответить
ЗЕздець.
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13.06.2022 22:58 Ответить
может житков хочет на контракт в ЗСУ...
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13.06.2022 23:25 Ответить
он хочет ********! напрашивается уже много лет

он сценарист говносериала "Слуга народа" кроме прочего. автор всех этих ******** идей
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14.06.2022 00:33 Ответить
На тлі збереження у вру антиукраїнської рашистської опзж якось не дивує(((
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14.06.2022 07:18 Ответить
Шольц хоть пытается балансировать, а квартальная шобла точно играет на стороне Куйла.
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13.06.2022 22:56 Ответить
Некоторым генералиссимусам надо просто перестать *******.
Или Беня поставил Вовику задачу разругаться вдрызг ?
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13.06.2022 23:15 Ответить
Отак! А ви думали ! Наш квартальний зе всіх лідерів світових держав повчить і тут же знову буде принизливо випрошувати зброю та думаючи, що вони не знають за його дороги, асфальт і майже 3 роки втраченого часу на підготовку ЗСУ і країни до війни. Це просто жах - навіть з тією його щоденною мовою!
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13.06.2022 23:58 Ответить
Олег Леусенко

ЗЕ позбулися Денісової, бо московіти хочуть обміняти розслідування по насильству проти жінок та дітей на життя азовців, яких здав Зеленський. + заяви захарової з вимогою пробачень від Денісової, замовчується інфа про злочини рашистів в окупації. Тре щось робити із ZЕфілією кремля
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13.06.2022 22:57 Ответить
Зеленський, як самурай, використовує техніку тисячи порізів Україні, кожен день.
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13.06.2022 23:05 Ответить
Він не самурай, а шлімазл!
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13.06.2022 23:08 Ответить
...до того ж кріворогий
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14.06.2022 00:34 Ответить
Х..лу уже давно по..й как видят его и его армию за границей. И на это он точно не поменяет азовцев. Думаю, азовцев не отпустят до окончания войны, и будут пытаться обработать как Савченко. Потом отпустят. Преступления на оккупированных территориях уже почти все задокументированы, потому о них и не говорят о новых. Как что- то еще находят, то говорят.
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14.06.2022 00:40 Ответить
не мели дурниць. савченко ніхто не обрабатував, вона такою ******** була і до 2014-го. просто по г+г цього не показував
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14.06.2022 07:22 Ответить
Боже, яке кончене!
Воно вважає себе крутішим за Наполеона, дозволяючи собі такий тон у дипломатичних зносинах - вказує лідеру великої й впливової держави, що має робити він та очолюваний ним уряд. Так це не працює!
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13.06.2022 23:00 Ответить
100%!!! Як на мене, ВОНО працює проти України!
... Ми ж їх просимо нам допомогти! Просимося в ЄС! Вони сотні тисяч людей наших годують і опікають!
А ВОНО хамить демонстративно ,як гопник з підворотні!...
Для нас кожна копійка - врятовані життя, а така поведінка в дипломатіі - це ПОНТИ ДЕШЕВІ!...
З таким " політиком" і говорити не будуть!...
Сором за такого президента! Повна ганьба!
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13.06.2022 23:15 Ответить
Шольца сейчас можно легко в дипломатичском дискурсе посадить на бутьілку, но зеля єтого сделать не может, потому что спичрайтерьі у него такие же тугие как и он сам.
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13.06.2022 23:17 Ответить
Сам ти кончене. Шольц фінансує *****, а ***** вбиває українців.
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13.06.2022 23:19 Ответить
У Німеччині заявили, що через постачання зброї Україні швидко вичерпали свої резерви

У них мабудь нічого немає, все розікрали
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13.06.2022 23:03 Ответить
Исчо один любитель пропетлять. Пример Луки заразителен.
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13.06.2022 23:10 Ответить
У Шольца выгодные контракты на поставку газа/нефти, которую у них мы будем закупать по спотовым ценам (щас вроде больше 1к$). Обычный прагматизм и планирование действий, он нам ничем не обязан или мы договора какие-то с Германией заключали?
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13.06.2022 23:07 Ответить
ВАЗеленський роздає поради? Серйозно?
До п'ятниці плісняві не заспокояться з бикуванням, в намаганні зірвати затвердження кандидатского статусу для України і наверненні німців до співпраці з кацапами.
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13.06.2022 23:07 Ответить
вы плохо видите? он не раздает советы - он ТРЕБУЕТ.
Должен, должен, Должен...
Шольц щас развернется и не приедет и х.. наши оружие получат
гандон зеленый..
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13.06.2022 23:41 Ответить
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13.06.2022 23:21 Ответить
Шольц, - он парєнь нє плохой, только сситься і глухой.
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13.06.2022 23:34 Ответить
Як кажуть у нас в Одесі: неможливо бути одночасно однією дупою на двух базарах.
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13.06.2022 23:40 Ответить
Ну таки хорошо, на двух нельзя - а на трёх?
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14.06.2022 00:40 Ответить
краще б ти не патякав
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14.06.2022 09:23 Ответить
 
 