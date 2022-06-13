"Выхлоп – 2 секунды - разрыв", - оккупированный Донецк расстреливают из пушек российские военные. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Журналист Денис Казанский обнародовал мнения жителей оккупированного Донецка, подтверждающих тот факт, что город обстреливают россияне
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.
Казанский отметил: "Сегодня по Донецку целый день наносили артудары. Причем сами жители фиксируют, что стреляют практически из самого Донецка. На видео удивленного дончанина четко слышно минус - и сразу прилет через 2 секунды".
Ситуация просто один на один с той, что была в Луганске в 2014 году. По центру Донецка бьют с территории, подконтрольной оккупантам. Иходящие с линии фронта не было бы слышно в центре города".
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Журналист продолжил: "Даже ДНРовцы признают, что происходит что-то непонятное (хотя действительно понятное).
Так называемый депутат народного совета ДНР Олег Фролов (на фото) пишет: "Выхлоп – 2 сек.- разрыв. Я тупо не понимаю, что происходит"
Комментарии к посту тоже характерны – местные все понимают. Как и в 2014 году, Донецк обстреливают сами россияне. ВСУ за все годы войны таких ударов по центру Донецка никогда не наносили".
Пожалуйста, подождите...
Не хочет гордый народ Макеевки кормить весь Донецк. Вот и ******.
Да, кацапы?
іальцевская народная рєспубліка
А тут (по звуку) відстань між гарматою і вибухом - кілометрів два Не більше!
- 8 лет дамбили Бамбас.
Вони різниці не помічають.
Даремно зраджували Україну, воювали за руських і відсмоктували кадировцям.
Потрібно було слухати Новодворську у далекому 2014-му☝
Одужуйте i велика подяка Вам та всiм Захистникам Украини! 💙💛
Обстріли щ ціллю мобілізувати більше м'яса.... але вже й це хрін діє.... не дуже бажають "дамбасНєПаставітьНаКалєні"
воюватиподихати за ідеї шизонутого зуйла та рашистов.
на восьмому році війни
- Дідо, а правда, що у тебе під стріхов захований автомат?
- Та ні, онуче, це брехня.
- А правда, що у тебе в городі кулемет закопаний?
- Та ні, брехня це все.
- А правда, що у тебе на горищі ціла гармата стоїть?
- Ось чого нема - того нема.
"В СК России назвали общее число погибших в Донбассе мирных жителей
СК России: за восемь лет в ДНР и ЛНР погибли более 2,6 тыс. мирных жителей
https://iz.ru/1295778/2022-02-23/v-sk-rossii-nazvali-obshchee-chislo-pogibshikh-v-donbasse-mirnykh-zhitelei