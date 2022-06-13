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В боях на Донбассе украинская армия и разведка тактически переигрывают врага, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в боях на Донбассе украинская армия и разведка переигрывают российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видеообращение президента.

По словам главы государства, украинские военные уже освободили более 1 тыс. населенных пунктов от российской оккупации, остановили наступление оккупационных войск на юге страны.

"В боях на Донбассе, а они точно войдут в военную историю, как одно из самых жестоких сражений в Европе и за Европу, украинская армия и наша разведка таки тактически переигрывают российских военных. И это несмотря на значительное преимущество россиян в количестве техники, особенно - в артиллерийских системах", – заявил Зеленский.

В то же время, по его словам, цена этой битвы для украинцев очень высока.

"Она просто страшная. И мы ежедневно обращаем внимание на то, что лишь достаточное количество современного оружия и артиллерии для Украины обеспечит наше преимущество и таки положит конец российским издевательствам над украинским Донбассом", - отметил президент.

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Топ комментарии
+21
Пригоди генерала Наумова: друг Баканова і контрабандистів
https://www.youtube.com/watch?v=VnHzsR3VkjE

Помните я вчера писал, что в Сербии был задержан бывший первый замглавы СБУ Андрей Наумов по подозрению в отмывании средств? По данным СМИ, пограничники остановили автомобиль BMW в пограничном пункте "Прешево", за рулем которого сидел 36-летний гражданин Германии Александр Акст. С ним в машине был Наумов. В результате обыска в автомобиле, по данным журналистов, обнаружили незадекларированные 607 990 евро, 124 924 доллара и драгоценные камни.

Тау вот, давайте сделаем один шаг назад для понимания происходящего. Андрей Наумов, который пришел в СБУ в 2019 году, а уже через год получил звание бригадного генерала, был вхож в во все кабинеты на Банковой. Он плотно сотрудничал с одним из самых известных контрабандистов Украины по имени Александр Акст. По странному совпадению именно так зовут водителя Наумова, которого задержали вместе с ним в Сербии. Александр Акст, который с 2019 года при поддержке СБУ успел уничтожить всех конкурентов и сделать монополистом на нише котрабанды из Турции собственную фирму "Премиум пакет". Схема была простая и безотказна. Дорогостоящие коммерческие грузы расфасовываются и оформляются как личные посылки, которые не подлежат декларированию, и затем по негласной договоренности с разными силовиками и проверяющими завозятся в Украину.

Кстати, Александр Акст угодил ранее под третью санкционную волну борьбы с контрабандой под флагом РНБО. Но самое смешное началось потом. Решение о санкциях против Акста Данилов огласил 30 июля 2021 года. Санкции против него объявили. Но... не ввели. В предыдущих санкционных случаях Указ, которым эти санкции вводились в действие, подписывался в течение недели. Но … в случае с Акстом этого не произошло. Указа Президента о санкциях против него нет до сих пор. Наумов постарался.

А теперь Наумова и Акста вместе поймали в одной машине с кучей денег. СБУшника и контрабандиста. У кого-то ещё есть вопросы почему в Украине существует контрабанда и крышует ли её СБУ? У меня вопросов нет. И я уверен, что хоть Наумова сегодня нет в СБУ, но схемы его работают. Даже во время войны.
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13.06.2022 23:20
+12
Займись справами, "неголене" опудало...
Не тобі оцінювати діі вояків
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13.06.2022 23:28
+11
А десь за спиною Зеленського тихенько хіхікав Єрмак,та посміхався його тато в Москві.
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13.06.2022 23:51
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Правила форума Совет форумчан
Це дiло👍
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13.06.2022 23:10 Ответить
Це цитата, чи приказка? А може афоризм? 🤔
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13.06.2022 23:39 Ответить
А десь за спиною Зеленського тихенько хіхікав Єрмак,та посміхався його тато в Москві.
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13.06.2022 23:51 Ответить
президент змінив прикид і це, щось та має означати...
але, що саме дорікнуть пізніше, що вчасно не здогадались
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14.06.2022 09:41 Ответить
Казкар.
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13.06.2022 23:14 Ответить
Победун
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14.06.2022 06:11 Ответить
От чого ви до чоловіка причепилися?! Він не винен! Так було написано в телесуфлері.
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14.06.2022 06:54 Ответить
Пригоди генерала Наумова: друг Баканова і контрабандистів
https://www.youtube.com/watch?v=VnHzsR3VkjE

Помните я вчера писал, что в Сербии был задержан бывший первый замглавы СБУ Андрей Наумов по подозрению в отмывании средств? По данным СМИ, пограничники остановили автомобиль BMW в пограничном пункте "Прешево", за рулем которого сидел 36-летний гражданин Германии Александр Акст. С ним в машине был Наумов. В результате обыска в автомобиле, по данным журналистов, обнаружили незадекларированные 607 990 евро, 124 924 доллара и драгоценные камни.

Тау вот, давайте сделаем один шаг назад для понимания происходящего. Андрей Наумов, который пришел в СБУ в 2019 году, а уже через год получил звание бригадного генерала, был вхож в во все кабинеты на Банковой. Он плотно сотрудничал с одним из самых известных контрабандистов Украины по имени Александр Акст. По странному совпадению именно так зовут водителя Наумова, которого задержали вместе с ним в Сербии. Александр Акст, который с 2019 года при поддержке СБУ успел уничтожить всех конкурентов и сделать монополистом на нише котрабанды из Турции собственную фирму "Премиум пакет". Схема была простая и безотказна. Дорогостоящие коммерческие грузы расфасовываются и оформляются как личные посылки, которые не подлежат декларированию, и затем по негласной договоренности с разными силовиками и проверяющими завозятся в Украину.

Кстати, Александр Акст угодил ранее под третью санкционную волну борьбы с контрабандой под флагом РНБО. Но самое смешное началось потом. Решение о санкциях против Акста Данилов огласил 30 июля 2021 года. Санкции против него объявили. Но... не ввели. В предыдущих санкционных случаях Указ, которым эти санкции вводились в действие, подписывался в течение недели. Но … в случае с Акстом этого не произошло. Указа Президента о санкциях против него нет до сих пор. Наумов постарался.

А теперь Наумова и Акста вместе поймали в одной машине с кучей денег. СБУшника и контрабандиста. У кого-то ещё есть вопросы почему в Украине существует контрабанда и крышует ли её СБУ? У меня вопросов нет. И я уверен, что хоть Наумова сегодня нет в СБУ, но схемы его работают. Даже во время войны.
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13.06.2022 23:20 Ответить
Нульова толерантність до корупції на погляд з Банкової.
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13.06.2022 23:26 Ответить
главное, шоб Дания про это не пронюхала.
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13.06.2022 23:46 Ответить
Кам'яний дoвбoйб. Вони може й переграють, а хтось пpoїбaв і пpoйoбyє. Маляр вже доповіла.
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13.06.2022 23:20 Ответить
ZEлёни запроданци
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13.06.2022 23:28 Ответить
Займись справами, "неголене" опудало...
Не тобі оцінювати діі вояків
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13.06.2022 23:28 Ответить
Так. А ти тут до чого?
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13.06.2022 23:43 Ответить
в левитана играет.
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13.06.2022 23:47 Ответить
Ніхто нікого не переграє. Наші тупо затикають про*оби зеленої влади. Про*оби до речі визнав навіть радник самого Зєлєнского корнет Арєстовіч. І затикають наші це все в авральному порядку, без необхідних сил і засобів. "Завдяки" зеленій владі.
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13.06.2022 23:45 Ответить
Молодец. Вова я тебя люблю как брата, говори что хочешь только не про переговоры.
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14.06.2022 00:08 Ответить
Москаль йому брат.))
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14.06.2022 00:15 Ответить
Ну вот я сейчас в Харькове. Нууу ...Не знаю, кто там и кого переграет. ******* стали чаще и громче.
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14.06.2022 00:22 Ответить
Стратєх 95-го дна.
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14.06.2022 00:36 Ответить
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14.06.2022 01:44 Ответить
Досягнення партії Слуга народу за ОДИН пересічний день під час війни:

- нардеп слуги народу здає ворогом позиції мобільного госпіталю. Госпіталь знищують, є жертви.
- нардеп слуги народу офіційно заявляє про свою колаборацію з ворогом
- голова фракції слуги народу відмазує російського олігарха романа абрамовича - гаманець путіна і допомагає його позбутися санкцій, надаючи листа судам про те що абрамович врятував 400 000 українців

Йой, давайте вже після війни.
Не на часі, йой.
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14.06.2022 05:19 Ответить
О, та воно не тільки стратєх і геополітик, воно ще й тактун!
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14.06.2022 06:37 Ответить
Просрало три роки,тепер крутиться як глист на гачку.
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14.06.2022 06:44 Ответить
 
 