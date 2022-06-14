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Полученное оружие не уходит от Украины на черный рынок. Мы ежедневно видим его эффективность, – Пентагон
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
В Пентагоне опровергли слухи о перепродаже по Украине оружия, полученного от стран Запада.
Об этом заявил представитель Пентагона Антон Семельрот, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, сейчас у Пентагона нет доказательств того, что оружие, отправленное Украине, попадает на черный рынок.
"Вместо этого мы видим эффективность оружия, которое мы предоставляем украинцам каждый день", - подчеркнул Семельрот.
Также он рассказал, что такой вариант перепродажи тщательно проверялся перед отправкой оружия в Украину.
"Украинское руководство заверило нас, что понимает всю ответственность", - добавил Семельрот.
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показать весь комментарий14.06.2022 01:05
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"бы не стал молчать точно" - а что бы сделал?
собрал пресс-конференцию - и сообщил "западное оружие идет на черный рынок, я ничего не могу сделать, памагите!" - как то так?
Так, Залужний/ЗСУ - ікона!
А північний напрямок - таки да, начГенштабу мав би закрити. Якби мав би чим і ким... Але мовчав...
тут на місці самі б таку падлу пристрелили
Навіть Бутусов.
Але та ж сама Тетяна в 2019-му хотіла "жрать+ржать+срать" по-квартальному...