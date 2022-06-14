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Полученное оружие не уходит от Украины на черный рынок. Мы ежедневно видим его эффективность, – Пентагон

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

пентагон

В Пентагоне опровергли слухи о перепродаже по Украине оружия, полученного от стран Запада.

Об этом заявил представитель Пентагона Антон Семельрот, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, сейчас у Пентагона нет доказательств того, что оружие, отправленное Украине, попадает на черный рынок.

"Вместо этого мы видим эффективность оружия, которое мы предоставляем украинцам каждый день", - подчеркнул Семельрот.

Также он рассказал, что такой вариант перепродажи тщательно проверялся перед отправкой оружия в Украину.

"Украинское руководство заверило нас, что понимает всю ответственность", - добавил Семельрот.

Также читайте: Германия поставит Украине больше оружия, - Шольц

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+30
нам еще только этого не хватало....Если не дай Бог, такое подтвердится, вот просто сразу с*ку к стенке и даже без тройки - расстрел.
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14.06.2022 01:05
+26
Не понял. А откуда вообще такие слухи ? Опять кацапы ?
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14.06.2022 01:06
+21
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14.06.2022 01:38
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нам еще только этого не хватало....Если не дай Бог, такое подтвердится, вот просто сразу с*ку к стенке и даже без тройки - расстрел.
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14.06.2022 01:05 Ответить
Прекратить панику, если бы такое было, Залужный бы не стал молчать точно, а ему можно верить.
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14.06.2022 01:26 Ответить
Ты щас икону пытаешься лепить из него?

"бы не стал молчать точно" - а что бы сделал?

собрал пресс-конференцию - и сообщил "западное оружие идет на черный рынок, я ничего не могу сделать, памагите!" - как то так?
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14.06.2022 02:19 Ответить
Нагоа тут твій такий вьісер?
Так, Залужний/ЗСУ - ікона!
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14.06.2022 07:34 Ответить
Без відома вищого військового керівництва ніхто не зміг би розмінувати Чонгар та оставити без захисту єдину дорогу з Чорнобиля.
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14.06.2022 07:58 Ответить
не все так просто. Чонгар розмінували з-за Хомчака і Тарана (просто при Залужному закінчили); а розміновували Аваков і Монастирський підрозділами МНС.
А північний напрямок - таки да, начГенштабу мав би закрити. Якби мав би чим і ким... Але мовчав...
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14.06.2022 08:30 Ответить
Нічого не може підтвердитись, бо це орки вкидають таку інфу і роздувають на своїх помийках.
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14.06.2022 11:20 Ответить
Не понял. А откуда вообще такие слухи ? Опять кацапы ?
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14.06.2022 01:06 Ответить
швец гадит )
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14.06.2022 01:24 Ответить
Швец гадит только Ермаку
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14.06.2022 02:20 Ответить
Кацапи вже фейк зліпили про якихось ігіловців бо їм ця зброя, як серпом по яйцях.
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14.06.2022 01:31 Ответить
Ну ... типа гуманітарку перепродують , чом би їм і парочку М777 не сплавити за файну валізочку
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14.06.2022 01:09 Ответить
Невідповідає дійсності.
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14.06.2022 02:09 Ответить
"Також він розповів, що такий варіант перепродажу ретельно перевірявся перед відправкою зброї до України." - ну й репутація у нас!
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14.06.2022 01:16 Ответить
Не "у нас" а у зєльоной шобли! Думаєш чому 72 години давали Україні?
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14.06.2022 02:21 Ответить
А ось це те все що робить коли в воєнний час не працює закон.Коли за гуманітарку рострілювати треба коли за мародерства рострілювати треба коли за колаборанство рострілювати треба ! Ось тоді цього всього лайна не було.Не дійшло до нас в 14 році не доходить до нас 2022.І не було б чуток і розмов.А знали що моментально кулю в лоб і конфіскація всього майна сім'ї. Ось тому Европа и дивиться на на с коса і с засторогою що ми як телепні себе поводимо.За таке навіть в них би знищували фізично.
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14.06.2022 01:16 Ответить
Вы уверены что в Европе за уголовное преступление пускают кулю в лоб?
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14.06.2022 11:57 Ответить
гандон из томбова
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14.06.2022 01:19 Ответить
наверное, уже имеет право. Алесандрочив надеюсь уже дал ему гражданство за находки типа термоса и синьора голодомора...
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14.06.2022 01:28 Ответить
Від цієї влади можна чекати що завгодно. Вони навіть рідну маму продадуть.
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14.06.2022 01:20 Ответить
каждый кацапский ИПСО-высер вызывает волну возмущений доверчивых домохозяек и прочих уклончивых таксистов, далёких от процедуры передачи вооружения. Это удручает ((
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14.06.2022 01:34 Ответить
какой кацапский ИПСО-высер может сравниться с выдачей гражданства Жыдкову или Невзорову?
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14.06.2022 02:23 Ответить
я даже знаю, какой кацапский ИПСО-высер даже превысил все ожидания - хедлайнер говно-программы "серпом по яйцам".
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14.06.2022 03:44 Ответить
якась нова відмазка чому не дають більше зброї,

тут на місці самі б таку падлу пристрелили
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14.06.2022 01:37 Ответить
там цілий зелений офіс таких падл - торгують гуманітаркой! ти вже всіх пристрелив?
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14.06.2022 02:24 Ответить
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14.06.2022 01:38 Ответить
що цікаво: більшість адекватних блогерів про це говорять.
Навіть Бутусов.

Але та ж сама Тетяна в 2019-му хотіла "жрать+ржать+срать" по-квартальному...
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14.06.2022 08:35 Ответить
За час війни я трошки "доозброївся" трофейними стрілялками. Тепер хочу продати свій офіційний карабін СКС і стати офіційно "беззбройним". Практика показала що всі бази даних щодо власників зброї в повному обсязі є у кацапів. І як тільки кацапи окупують населений пункт вони ідуть за адресами власників зброї. В кращому випадку під дулом танка власник втрачає зброю. В гіршому хату і життя. Тому єдина зброя реального спротиву це зброя незареєстрована в офіційних органах. Ось такі реалії сьогодні.
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14.06.2022 02:47 Ответить
Это ты чистосердечное только что написал?
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14.06.2022 03:08 Ответить
Ще й як!
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14.06.2022 13:50 Ответить
Не простое заявлени,насчет ухода оружия налево.Скорей всего намек на то,что бы это оружие не досталось кацапам,по этому поводу над поставками оружия щепетильно думают,и принимают решения.(КТО ТО КОМУ ТО,НЕ ДОВЕРЯЕТ).
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14.06.2022 03:15 Ответить
Так нехай скажуть яку саме зброю перепродають. Я так розумію, натякають на стрілецьку - автомати, кулемети, снайперські гвинтівки, пістолети та набої до них. Навряд чи продають щось типу гармат чи танків.
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14.06.2022 04:34 Ответить
Не будьте так уверены.
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14.06.2022 07:38 Ответить
Вполне могут и гаубицы. Зеленая власть и не на такое способна.
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14.06.2022 07:59 Ответить
то что при государстве с абсолютной коррупцией будут пытаться продавать не только гуманитарку, это понятно любому человеку, по умолчанию. понятно, что американцам и подавно. поэтому не трудно понять, что поставлять вооружение без возможности отслеживать его местоположение никто бы из них не стал. отключение транспордера на любом поставленном в рамках помощи дивайсе, по тому же умолчанию будет приравнено к его воровству, а не как к боевой потере. так, что украсть всё что хочеш и продать его зелёные могут только в наглую. а этого им не занимать.
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14.06.2022 08:42 Ответить
Доставка морем не працює, як вони зброю ще могли б масово вивезти? Назад через країни НАТО в зерновозах? Так що без моря тишком нишком не вийде, як би не хотіли.
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14.06.2022 08:46 Ответить
бєня продасть що завгодно і кому завгодно
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14.06.2022 08:57 Ответить
 
 