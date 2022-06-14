На южном направлении в течение 13 июня уничтожено 28 оккупантов и 10 единиц техники, - ОК "Південь"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Оперативное командование "Південь" обнародовало текущую оперативную обстановку на юге Украины за 13 июня.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в официальном фейсбуке Командования.
В сообщении указывается: На линии столкновения продолжается ведение боевых действий. Враг, скованный в возможностях маневра на суше, имеет вариант только отступления на рубеже обороны.
Но с воздуха противник совершил 2 вертолетные атаки парами Ми-8 по нашим позициям на Николаевщине и Херсонщине.
В районе Снегиревки произошло воздушное сражение. Из истребителя Су-35 была выпущена ракета "воздух-воздух" по паре наших Ми-8. Вертолетам удалось увернуться. Противник, экономя ракеты, ретировался.
В течение суток продолжались попытки воздушной разведки с помощью БПЛА. Вдобавок к сбитому утром над Николаевом "Орлану-10", в Херсонской области зенитно-ракетным подразделением "заземлен" еще один, а из стрелкового оружия достали и обычный квадрокоптер.
В целом же при выполнении огневых задач, в том числе и нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями, противнику нанесен урон в количестве 28 рашистов, и 10 единиц техники, среди которых кроме воздушных "разведчиков", гаубица "Мста-Б", командно-штабная машина, 5 единиц бронированной и другой автомобильной техники.
Результаты 2 авиационных ударов на Николаевщине и Херсонщине по скоплению живой силы и вражеской техники уточняются.
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Корабельная группировка вражеского флота в северо-западной части Черного моря в настоящее время составляет 4 корабля – носители крылатых ракет – и 3 дк. Блокада судоходства, психологическое давление и угрозы с моря остаются актуальными.
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