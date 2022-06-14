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Вашингтон пытается обеспечить для Украины как можно более сильные позиции, - пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сша,дім,білий

Россия не демонстрирует никакого желания завершать развязанную против Украины войну, поэтому США продолжат усиливать позиции Украины, чтобы она в итоге получила преимущество противника.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это путинская неспровоцированная агрессия против суверенитета другого государства. Украина должна защищаться, и она делает это невероятно исключительным образом", – отметила Жан-Пьер.

Пресс-секретарь также подчеркнула, что все войны рано или поздно заканчиваются мирными переговорами. Поэтому Вашингтон пытается обеспечить для Украины как можно более сильные позиции, чтобы быть готовыми к переговорам, когда придет время.

Также читайте: США работают, чтобы не допустить продажи Россией украденного в Украине зерна, - Жан-Пьер

Автор: Анастасія Потіха
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Скоро переговори будуть проводити всякі абрамовичі і фрідмани з українським громадянством, а ОП вже буде ні до чого.
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14.06.2022 06:27 Ответить
Лучшие условия для переговоров- много дохлой русни и украинская власть вместо блазней.
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14.06.2022 06:32 Ответить
100%, та кто тiх блазней прибере?
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14.06.2022 06:38 Ответить
У Вас дуже промовиста друга частина нікнейму)) І Ви ще питаєте?))
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14.06.2022 06:51 Ответить
Украинская власть. Но для этого надо, чтобы большинство на выборы ходили украинцев, а не дегенератов.
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14.06.2022 06:59 Ответить
 
 