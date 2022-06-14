Зеленский о переговорах с РФ: Будем говорить, если Россия будет готова положить конец войне

Украина готова вести мирные переговоры с Россией только в том случае, если противник намерен положить конец войне.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский отметил в интервью изданию ZDF, передает Цензор.НЕТ.

"У нас нет времени на разговоры, которые не работают. Мы точно знаем, что делаем. Подчеркиваю, у нас нет сомнений, и мы готовы говорить только в том случае, если другая сторона готова покончить с войной", - заявил глава государства.

Также читайте: Украина сама решит, когда и как следует заканчивать войну, - посол Великобритании Симмонс