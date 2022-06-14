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Оккупанты устроили теракты в Мелитополе и Бердянске с целью дискредитации Украины, - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бердянськ

В Институте изучения войны предполагают, что оккупационные власти устроили террористическую деятельность в Мелитополе и Бердянске ко Дню России 12 июня. Цель – обвинить украинских партизан в нападениях на мирных жителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Детализуя это предположение, в ISW приводят слова коллаборанта, главы оккупационной администрации на захваченных территориях Запорожской области Владимира Рогова. Он сделал заявление о том, что "террористы" устроили три взрыва в Бердянске. Однако позже по неизвестным причинам он отказался от своих заявлений и определил ситуацию как аварию на электростанции.

Также читайте: Оккупанты заявляют, что взрывы в Бердянске произошли в результате короткого замыкания на электроподстанции.

Рогов заявлял, что жители Бердянска связывают любые чрезвычайные ситуации в городе с "попытками Украины нарушить мирную жизнь в "освобожденных" (оккупированных Россией) районах.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+22
Вообще, какое то животное извращение. Называют украинцев- защитников своей земли террористами(мечта *****, в конце концов называть всех украинцев террористами), и при этом сами же совершают теракты против самих себя. Ну просто эпические ******.
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14.06.2022 07:07
+12
Сколько можно обращать внимание на кацапские кривлянья? 8 лет одно и то же.
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14.06.2022 07:08
+11
А еще они Донецк обстреливают, чтобы у них был повод своих защитников на Западе рассказывать что Украине нельзя оружия давать и чтобы у них была картинка "разбомбленного" Донбасса за восемь лет. Надеюсь всё это документируется, так как они же будут врать как во всем.
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14.06.2022 06:58
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А еще они Донецк обстреливают, чтобы у них был повод своих защитников на Западе рассказывать что Украине нельзя оружия давать и чтобы у них была картинка "разбомбленного" Донбасса за восемь лет. Надеюсь всё это документируется, так как они же будут врать как во всем.
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14.06.2022 06:58 Ответить
Шо ви таке пишете? Це ЗСУ обстрілює Донецьк снарядами типу "Бумєранг". Він в польоті описує дугу, розвертається і робить вигляд, що то кацапи стріляли, а не ЗСУ. Це ж всім відомо. Є багато свідків.
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14.06.2022 11:46 Ответить
Вообще, какое то животное извращение. Называют украинцев- защитников своей земли террористами(мечта *****, в конце концов называть всех украинцев террористами), и при этом сами же совершают теракты против самих себя. Ну просто эпические ******.
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14.06.2022 07:07 Ответить
біле зробити чорним, чорне зробити білим.
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14.06.2022 09:17 Ответить
Сколько можно обращать внимание на кацапские кривлянья? 8 лет одно и то же.
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14.06.2022 07:08 Ответить
Де шо они там мелочатся? Пусть уже Кремль взрывают можно вместе с Путиным.
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14.06.2022 07:19 Ответить
согласен, и пусть уже кнопку нажимают, что б все успокоились...
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14.06.2022 07:54 Ответить
Кацапы как обычно занимаются очковтирательством. Правда заключается в том, что никто никого не стрелял и не взрывал, пока эти черти не приперлись с оружием на территорию суверенного государства.
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14.06.2022 07:40 Ответить
А кто будет учитывать мнение ватников(их великое множество) Бердянска и Мелитополя.????Если встанет выбор -ложить пачками украинских солдат или принести" неудобство" местным,выбор за вторым.Не думаю, что наши дрг занимаются оповещением местных о месте и времени проведения х-акций...
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14.06.2022 08:42 Ответить
Если кто не понимает связи между приходом скоторусов и терактами, то таких животных на родину уродину, за поребрик, без пояснения причин.
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14.06.2022 09:19 Ответить
блин а я думал приехал морожено раздавать -а то укры заложили бомбы из сала и вареников...как пить дать кеп цензор..))
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14.06.2022 09:55 Ответить
 
 