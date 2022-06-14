Украина готова пройти путь к полноценному членству в ЕС и провести все необходимые реформы, - Стефанчук
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Украина готова пройти сложный путь к полноценному членству в Европейском Союзе и провести все необходимые реформы.
Об этом заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ.
"Мы хотим получить первую точку старта, дорожную карту, которую мы должны выполнить для того, чтобы стать полноценным членом ЕС", - сказал Стефанчук во время встречи с коллегами Федерального парламента Бельгии - главой палаты представителей Элиан Тилё и главой комитета по иностранным делам Эльз Ван Хоф.
По его словам, Украина готова пройти сложный путь к полноценному членству с проведением всех необходимых для этого реформ.
Стефанчук выразил надежду, что глава палаты представителей парламента использует свое влияние, чтобы Украина приобрела статус страны-кандидата на вступление в ЕС.
В свою очередь Тилё выразила поддержку Украине.
"Роль Украины очень важна, и не только для вашего членства, а в целом для Европейского Союза, на ваших плечах многое лежит", - отметила она.
Отметим, что сейчас Стефанчук находится с рабочим визитом в Бельгии.
Пожалуйста, подождите...
Бо - анархісти всі ці сволоти, нацсуки, корчунсовці, і прочая. Такі самі, як всім відомі ******.
Если бы Украиной действительно управляли "еврейские дебилы из синагоги", то и армия была одной из лучших в мире, и ВПК самый передовой, и экономика процветающая, и валюта крепкая, и уровень жизни высокий, а самое главное, всем врагам даже посмотреть было бы страшно в ее сторону, а не то что в наглую нападать и рвать на части.
Зеленського та "зелену команду" вибрали чесно чи, як на росії, шляхом приписок, підлогів, каруселів...? Якщо чесно, то нехер його зараз проклинати. Він отримав більшість голосів громадян України.
Де вони зараз, його виборці, де їхня думка, та хоча б тут, на цьому форумі? Бо таке почуття, що всі, хто пише тут проти існуючої влади, за неї не голосували. А хто голосував за неї? А їх, я вам нагадаю, в Україні більшість.
у мене, правда, є двоє таких знайомих всього і вони визнали свою помилку. але вже пізно(
І ще - навіть у євреїв нема двох батьківщин , а лише є багато громадянств. То навіть теоретично громадянин скажімо Ізраїлю чи Швейцарії не буде старатися для процвітання України, в якій лише має бізнес і громадянство. З огляду на ще два інших явно не законне.
І саме один такий "із синагоги" по суті управляє зараз Україною. Той що власний банк пограбував. Може чули?
Кіно їм, розумієш, показали, і вони всі дружно пішли голосувати за головного героя "халабародька". Так не дивіться кіно, а думайте головою, а то виходить, що спочатку кажете "бе-бе-бе", а потім хапаєтесь за цю саму голову і говорите "ой-ой-ой".
Крім олігархічних кандидатів з мішками бабла, монополізованими медіа та адмін ресурсами в українського громадського суспільства не було шансів взяти участь у цих виборах. Тому, ви помиляєтесь, більшість народу України цю зелену хуцпу не обирала, лише незначна меншість взяла участь у цих виборах, що можна було спостерігати по пустих дільницях у день голосування. Крім того, ніхто не бачив як там «вони» собі під сукном нарахували такі результати, усе як завжди законспіровано, проплачено і домовлено.
І зрозумів її продовження і напрямок - треба новий Майдан.
Ну, то й організуйте його. У день, коли Майдан Незалежності знову заповниться протестувальниками з їхніми звичайними гаслами - "Геть Зеленого Клоуна, Геть зрадників, Ганьба!" , у Кремлі потоком литиметься шампанське, а Путін розквітне і забуде про всі свої хвороби.
Для нього (для Путіна) день вашого третього Майдану стане другим за значенням днем у його житті (перший, це коли п'яний дід призначив його своім наступником)
Можете не лякати, уже не нападе, у найближчі роки, а то й взагалі, якщо е знімуть санкції, не буде чим і з ким нападати.
Можу вас запевнити, що третього майдану кланово-олігархічна хунта уже не переживе, такого промаху уже ніхто не допустить.
проср..., пардон, втратила свою незалежність.
З рук впустила, програла Імперії з рахунком 0:10.
Пройшло 100 років, зараз матч-реванш.
Постарайтеся не допустити тих самих фатальних помилок.
Ви спочатку паРашу прижучте, а потім про ЄС будете варнякать!
Як же вас всіх дофейтуя... А ще зебіли... а ще подляцькі боти...
Потрібно показати бажання українців подолати корупцію, кремлівську агентуру та провести демократичні перетворення.
"Комісія не забуває, що Україна - єдина країна в Європі, де люди загинули, де в людей стріляли, бо вони були на вулицях із прапорами ЄС. Тепер ми не можемо сказати їм: "Вибачте, хлопці, ви розмахували не тим прапором", - повідомило видання.
Остаточне рішення має ухвалити Європейська рада.
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Олег Шарп
нагадаю, Правовий інфантилізм - низький рівень правової свідомості, почуття відповідальності щодо поведінки в рамках права, несформованість, недостатність правових знань та настанов, але високого рівня бажання отримати результат (без усвідомленості наслідків, з імовірною усвідомленістю негативної поведінки).
Причому прос#ані скрізь. В економіці, дипломатії, обороноздатності ...
Скрізь. Чого не торкнись, суспільний сум та розпач.
По его словам, Украина готова пройти сложный путь к полноценному членству с проведением всех необходимых для этого реформ.
Это как, шоб у каждого аж до колен доставал??? (ехидство)