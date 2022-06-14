Украина готова пройти путь к полноценному членству в ЕС и провести все необходимые реформы, - Стефанчук

Украина готова пройти сложный путь к полноценному членству в Европейском Союзе и провести все необходимые реформы.

Об этом заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ.

"Мы хотим получить первую точку старта, дорожную карту, которую мы должны выполнить для того, чтобы стать полноценным членом ЕС", - сказал Стефанчук во время встречи с коллегами Федерального парламента Бельгии - главой палаты представителей Элиан Тилё и главой комитета по иностранным делам Эльз Ван Хоф.

По его словам, Украина готова пройти сложный путь к полноценному членству с проведением всех необходимых для этого реформ.

Стефанчук выразил надежду, что глава палаты представителей парламента использует свое влияние, чтобы Украина приобрела статус страны-кандидата на вступление в ЕС.

В свою очередь Тилё выразила поддержку Украине.

"Роль Украины очень важна, и не только для вашего членства, а в целом для Европейского Союза, на ваших плечах многое лежит", - отметила она.

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Отметим, что сейчас Стефанчук находится с рабочим визитом в Бельгии.