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Новости Война в Украине
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Украина готова пройти путь к полноценному членству в ЕС и провести все необходимые реформы, - Стефанчук

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

евроинтеграция

Украина готова пройти сложный путь к полноценному членству в Европейском Союзе и провести все необходимые реформы.

Об этом заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ.

"Мы хотим получить первую точку старта, дорожную карту, которую мы должны выполнить для того, чтобы стать полноценным членом ЕС", - сказал Стефанчук во время встречи с коллегами Федерального парламента Бельгии - главой палаты представителей Элиан Тилё и главой комитета по иностранным делам Эльз Ван Хоф.

По его словам, Украина готова пройти сложный путь к полноценному членству с проведением всех необходимых для этого реформ.

Стефанчук выразил надежду, что глава палаты представителей парламента использует свое влияние, чтобы Украина приобрела статус страны-кандидата на вступление в ЕС.

В свою очередь Тилё выразила поддержку Украине.

"Роль Украины очень важна, и не только для вашего членства, а в целом для Европейского Союза, на ваших плечах многое лежит", - отметила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Премьер Грузии Гарибашвили считает, что кандидатства в ЕС заслуживает прежде всего его страна, а уже потом Украина

Отметим, что сейчас Стефанчук находится с рабочим визитом в Бельгии.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+28
Україна то готова, але не з вами, зелені гниди. Перший крок до Європи - це вас позбутися.
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14.06.2022 07:30
+22
Україна вже готова і ваш кодлан реформувати.
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14.06.2022 07:26
+21
Для демонстрации серьезности намерений, необходимо провести очистку от кремлевских шестерок и выдать отца всей коррупции следственным органам США.
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14.06.2022 07:35
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Україна вже готова і ваш кодлан реформувати.
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14.06.2022 07:26 Ответить
От коли "пройдете", тоді й будете казати, бо поки що йдете в протилежному напрямку.
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14.06.2022 14:41 Ответить
Ідіоти зелені, країну треба спасати, а вони всю енергію пускають на мастурбацію з примарними "членствами". Уже Дніпро у загарбників на обрії!
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14.06.2022 07:28 Ответить
Ну так на обрії а це така фата моргана
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14.06.2022 07:47 Ответить
стефанчуку кулемет потрібно в руки взяти? кожен має робити своє і щодо єс - вони ще й замало роблять
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14.06.2022 08:05 Ответить
Хоча б очільника САП затвердили, чи для "борців з корупцією" це непосильна задача?
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14.06.2022 10:48 Ответить
Вони, влада, знають, що це може призвести до їхнього арешту, тому не допустять того.
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14.06.2022 14:43 Ответить
сволоті Шмальку ніяк не доходить, що вступ навіть в кандидати в члени ЄС - це є один із обороних рубежів України.
Бо - анархісти всі ці сволоти, нацсуки, корчунсовці, і прочая. Такі самі, як всім відомі ******.
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14.06.2022 08:42 Ответить
"навіть в кандидати в члени ЄС - це є один із обороних рубежів України"- "якщо ти вмер, то це надовго, якщо дурень - то назавжди"! Яким боком кандидатство в кандидати ЄС до оборони України, блд? А снаряди і ракети закінчуються вже зараз. І щоб кудись "вступати" треба мати суверенні терріторії, а Україна втрачає кожен день населені пункти...
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14.06.2022 09:30 Ответить
"нацсуки" - це ти про Азов, потворо?
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14.06.2022 09:59 Ответить
Україна то готова, але не з вами, зелені гниди. Перший крок до Європи - це вас позбутися.
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14.06.2022 07:30 Ответить
И это самый главный шаг. Вместе с выдачей главного вора Бени КАЛомойского штатам.
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14.06.2022 07:43 Ответить
Прямо в точку, 100% вірно.
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14.06.2022 14:44 Ответить
Идиот какой шлях ......до могилки придурок на войне день за три года засчитывают еврейский ты дебил *** набрали синагогу из дурдома убогих дегенератов.....
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14.06.2022 07:31 Ответить
Вот это вы зря написали.
Если бы Украиной действительно управляли "еврейские дебилы из синагоги", то и армия была одной из лучших в мире, и ВПК самый передовой, и экономика процветающая, и валюта крепкая, и уровень жизни высокий, а самое главное, всем врагам даже посмотреть было бы страшно в ее сторону, а не то что в наглую нападать и рвать на части.
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14.06.2022 07:47 Ответить
Між "керувати"і "заробляти" велика різниця.Тому у нас немає нічого з того, що ви написали.
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14.06.2022 07:56 Ответить
Значить, вибирайте тих, хто дійсно чесно керуватиме, а не зароблятиме на вас.
Зеленського та "зелену команду" вибрали чесно чи, як на росії, шляхом приписок, підлогів, каруселів...? Якщо чесно, то нехер його зараз проклинати. Він отримав більшість голосів громадян України.
Де вони зараз, його виборці, де їхня думка, та хоча б тут, на цьому форумі? Бо таке почуття, що всі, хто пише тут проти існуючої влади, за неї не голосували. А хто голосував за неї? А їх, я вам нагадаю, в Україні більшість.
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14.06.2022 08:09 Ответить
вони тепер не признаються, що голосували за зе. бо зробилиїхразом і до них уже це дійшло.

у мене, правда, є двоє таких знайомих всього і вони визнали свою помилку. але вже пізно(
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14.06.2022 08:30 Ответить
ті вибори не були чесні по ряду ознак: агітація починається не раніше певного строку до початку виборів. Кіно ж про халапородька йшло задовго раніше. Заявляючи про алкоголізм опонента, сам претендент по суті зовсім ухилився від незалежної експертизи на наркозалежність. Фінансування кіна не розглядалось як перед виборна агітація. А таке фінансування агітації - протизаконно.
І ще - навіть у євреїв нема двох батьківщин , а лише є багато громадянств. То навіть теоретично громадянин скажімо Ізраїлю чи Швейцарії не буде старатися для процвітання України, в якій лише має бізнес і громадянство. З огляду на ще два інших явно не законне.
І саме один такий "із синагоги" по суті управляє зараз Україною. Той що власний банк пограбував. Може чули?
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14.06.2022 10:50 Ответить
Своїми дитячими доказами ви не так делігітимізуєте президентство Зеленського, як принижує громадян та виборців України.
Кіно їм, розумієш, показали, і вони всі дружно пішли голосувати за головного героя "халабародька". Так не дивіться кіно, а думайте головою, а то виходить, що спочатку кажете "бе-бе-бе", а потім хапаєтесь за цю саму голову і говорите "ой-ой-ой".
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14.06.2022 11:23 Ответить
В Україні уже давно вибори проходять як на московії.
Крім олігархічних кандидатів з мішками бабла, монополізованими медіа та адмін ресурсами в українського громадського суспільства не було шансів взяти участь у цих виборах. Тому, ви помиляєтесь, більшість народу України цю зелену хуцпу не обирала, лише незначна меншість взяла участь у цих виборах, що можна було спостерігати по пустих дільницях у день голосування. Крім того, ніхто не бачив як там «вони» собі під сукном нарахували такі результати, усе як завжди законспіровано, проплачено і домовлено.
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14.06.2022 11:43 Ответить
Зрозумів вашу думку.
І зрозумів її продовження і напрямок - треба новий Майдан.
Ну, то й організуйте його. У день, коли Майдан Незалежності знову заповниться протестувальниками з їхніми звичайними гаслами - "Геть Зеленого Клоуна, Геть зрадників, Ганьба!" , у Кремлі потоком литиметься шампанське, а Путін розквітне і забуде про всі свої хвороби.
Для нього (для Путіна) день вашого третього Майдану стане другим за значенням днем у його житті (перший, це коли п'яний дід призначив його своім наступником)
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14.06.2022 11:56 Ответить
Можливо би так і було, як ви пишете, можливо люд вийшов би на Майдан да давно покінчили з цієй кланово-олігрхічной системой. Але ви розумієте. чому вже 8 років з 2014 це було не можливо? Бо лунало гасло "сидіть тихо, бо путЄн нападе". І нажаль, це близько до правди. Путлер дійсно шукав приводу до агресіі: "хунта в Київі, госперворот, нелігітивна влада" і таке інше. Таким чином, путлер грав на одному боці з нашими олігархами, бо обидва зацікавлені в слабкій державі.
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14.06.2022 14:54 Ответить
Тепер ви дитячі доводи виставляєте. З якого дива путлєр мав би зрадіти втраті свого агента на найвищій посаді в сусідній державі і потенційному розвалу всієї агентурної мережі внаслідок цього?
Можете не лякати, уже не нападе, у найближчі роки, а то й взагалі, якщо е знімуть санкції, не буде чим і з ким нападати.
Можу вас запевнити, що третього майдану кланово-олігархічна хунта уже не переживе, такого промаху уже ніхто не допустить.
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14.06.2022 17:04 Ответить
Та знаємо...по 1917 року...
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14.06.2022 08:10 Ответить
У 17-18 роках 20-го століття Україна проср... , пардон, втратила свою незалежність.
З рук впустила, програла Імперії з рахунком 0:10.
Пройшло 100 років, зараз матч-реванш.
Постарайтеся не допустити тих самих фатальних помилок.
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14.06.2022 08:22 Ответить
Для цього треба позбавитися клептоманів-манкрутів, що вже 30 років монополізували владу, та вистроїли свою систему на всих рівнях, що захищає їх. Це простіше побудувати країну з "0", ніж намагатися реформувати. А що реальніше - повне зовнішне управління, хочаб на час перебудови системи. Але буде забагато волань, про порушення суверенітету корумпованого ладу, та й практика показала, що вони добре навчились маніпулювати недолугими масами, що використають для галасу. Все складно..
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14.06.2022 15:08 Ответить
***** іді за своїм кораблем!
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14.06.2022 07:36 Ответить
Во всем. Паника и поиск зрады там где её нет.
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14.06.2022 07:46 Ответить
А прєдатєльства єсьть?
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14.06.2022 08:42 Ответить
По сути: как колличество убитых орков и их уничтоженной техники по сводкам генштаба связано с влажными мечтами из **********?
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14.06.2022 07:49 Ответить
Ось переможемо орду, виженемо та посадим по тюрмах частину квартала95 та й почнемо реформи робити.
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14.06.2022 07:33 Ответить
Для демонстрации серьезности намерений, необходимо провести очистку от кремлевских шестерок и выдать отца всей коррупции следственным органам США.
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14.06.2022 07:35 Ответить
Буба криворогий прокукарекает : родителей коррупции не выбирают, обнимет Беню КАЛомойского и заплачет.
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14.06.2022 07:41 Ответить
ЗЕбанько Стефанчук, а как дела с подводными лодками, которые ты просил у немцев? Колеса к ним будут ставить на Бениных заводах, это понятно, а сколько коней надо впрячь, что-бы они потянули эти лодки по наших степях?
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14.06.2022 07:38 Ответить
Шкарлета , убери , для начала, Резниченко , после стрельбы подчинённого уже ,подал в отставку, какая Европа вы о чем вообще, за Ермака я вообще молчу , . Столько зашкваров ,а вы до сих пор, у власти . Борис , только из-за вечеринки чуть не вылетел , а Коля котлета ,сколько их устраивал .???? В Европу
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14.06.2022 07:42 Ответить
і голову САП признач
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14.06.2022 08:32 Ответить
А реформа не переслідувати опозицію коли відбудеться?
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14.06.2022 07:44 Ответить
Яка ще опозиція? Як мародерили перефарбовані ригаанали при владі, так і продовжуть все мародерити та зливати.
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14.06.2022 11:56 Ответить
Боюсь ЕС не скоро светит. Укрзализниця не в состоянии обеспечить работу кондиционеров в поездах дальнего следования. В самую жару в вагонах +29-30, даже в купе за 950 грн поездка превращается в сущий ад.
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14.06.2022 07:46 Ответить
Время покажет. Я бы взял нас в ЕС с условием, типа, что мы вначале младший партнер, а полноправный там условно через три года, если будем соответствовать всем условиям. Короче, поэтапная интеграция. Ну посмотрим что они там придумают. Они просто боятся чтобы мы не стали очередной ПольшеВенгрией и не были бы как Греция в экономике.
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14.06.2022 07:51 Ответить
Вообще любую идею можно довести до ума, если нет каких-то краеугольных противоречий и есть желание. Вот вопрос в том насколько велико желание ЕС.
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14.06.2022 07:55 Ответить
Так розблокуйте конкурс НАБУ відновить канали опозиції і відправте кудить уряд Зеленського. Тоді і плани на Перемогу можна реалізувати
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14.06.2022 07:49 Ответить
Реформы? Не, не слышала. Ещё один мудозвон
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14.06.2022 07:53 Ответить
А яку реформу ще треба провести аби розблокувати призначення незалежного голову САП?
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14.06.2022 07:53 Ответить
Реформи будуть! -Чесне слово злодія !
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14.06.2022 07:57 Ответить
Пообіцяти,не означає женитися... Антикорупційного прокурора призначте для початку.
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14.06.2022 07:58 Ответить
Україна готова. Не готовий Бєня і його віслючок.
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14.06.2022 08:10 Ответить
Мля, носяться з тим ЄС як дурень з писаною торбою!
Ви спочатку паРашу прижучте, а потім про ЄС будете варнякать!
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14.06.2022 08:24 Ответить
ще один анархіст-дурник виліз.
Як же вас всіх дофейтуя... А ще зебіли... а ще подляцькі боти...
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14.06.2022 08:52 Ответить
Ша ! Готується зрада! Тому щоб не було так боляче треба щоб нарід говорив про ЄС !
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14.06.2022 10:08 Ответить
КАК ТАМ САП ПОЖИВАЕТ?
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14.06.2022 08:36 Ответить
Брехня. Хочуть бачити всі, крім кремлівських хвойд.
Потрібно показати бажання українців подолати корупцію, кремлівську агентуру та провести демократичні перетворення.
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14.06.2022 12:01 Ответить
Починайте приймати.
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14.06.2022 08:40 Ответить
Спочатку канали ТБ розблокуйте... бо від вашого телемарафону з мосійчук-скобєєвою вже нудить !
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14.06.2022 08:40 Ответить
Єврокомісія рекомендуватиме надати Україні статус кандидата в ЄС, - зауважує видання Politico.
"Комісія не забуває, що Україна - єдина країна в Європі, де люди загинули, де в людей стріляли, бо вони були на вулицях із прапорами ЄС. Тепер ми не можемо сказати їм: "Вибачте, хлопці, ви розмахували не тим прапором", - повідомило видання.
Остаточне рішення має ухвалити Європейська рада.
*-------------
Олег Шарп
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14.06.2022 08:44 Ответить
Як вже достала ця інфантильність… Скільки можна вже?

нагадаю, Правовий інфантилізм - низький рівень правової свідомості, почуття відповідальності щодо поведінки в рамках права, несформованість, недостатність правових знань та настанов, але високого рівня бажання отримати результат (без усвідомленості наслідків, з імовірною усвідомленістю негативної поведінки).
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14.06.2022 08:51 Ответить
Зеленський ... ТРИ РОКИ ... Прос#ані роки !
Причому прос#ані скрізь. В економіці, дипломатії, обороноздатності ...
Скрізь. Чого не торкнись, суспільний сум та розпач.
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14.06.2022 09:02 Ответить
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14.06.2022 09:04 Ответить
"Мы хотим получить первую точку старта, дорожную карту, которую мы должны выполнить для того, чтобы стать полноценным членом ЕС", - сказал Стефанчук...

По его словам, Украина готова пройти сложный путь к полноценному членству с проведением всех необходимых для этого реформ.

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14.06.2022 09:24 Ответить
"готовы к полноценному членству" (С)
Это как, шоб у каждого аж до колен доставал??? (ехидство)
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14.06.2022 09:30 Ответить
Друг України - Британія - вийшла з ЄС. Чому ?
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14.06.2022 10:54 Ответить
с кем с главным аферистом и кидалой беней, малоПИД,,,роским, бениным Нарко-Дегенератом, кремлевским завхозом Елдаком, офшорником Хламидией, меРтвечуцкой подстилкой верещюк, билетером 95 квартала с липовым званием и фигурантом нескольких уголовных производств бакановым, ставленником онищенко(татарин) и главой ваЗЕлиновской ботофермы паДлолюком, колей Котлетой, безУмной, алкашом корниенкой и т.д в это может поверить только окончательно выживший из ума из секты голобородько...
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14.06.2022 11:42 Ответить
 
 