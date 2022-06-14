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Войска РФ нанесли ракетный удар по Одесчине. Подразделение ПВО уничтожило 2 ракеты "Оникс", - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

Войска РФ сегодня утром нанесли ракетный удар по Одесчине.

Об этом сообщает пресс-центр оперативного командования "Південь", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал "Одеса.Офіційно".

"По Одесчине враг утром снова нанес ракетный удар. 2 ракеты "Оникс", выпущенные из берегового ракетного комплекса, с территории временно оккупированного Крыма были уничтожены над морем подразделением противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+22
Тому що поставлена путіним мета знищення України. І тут ілюзій не повинно бути - або ми або вони
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14.06.2022 09:02
+15
Это ж кацапня каждое утро просыпается с одной единственной мыслью-что в Украине уничтожить,что обстрелять, сколько украинцев убить...Пи#дец какой-то.🤦
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14.06.2022 09:00
+11
От цікаво, вже три місяці читаю, що завдали удару по Одещині (там ракетний, ОК, дальність), зараз часто по Сумщині та Чернігівщині (з МІНОМЕТІВ!!!) - з якої причини ЖОДНОГО разу не було повідомлення на зразок: "Точка вильоту була встановлена і по ній був нанесений масований удар у відповідь"??? Це що, комплекс жертви??? Я не кажу про ракети, але коли з МІНОМЕТІВ чи арти - то це як???
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14.06.2022 09:25
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Это ж кацапня каждое утро просыпается с одной единственной мыслью-что в Украине уничтожить,что обстрелять, сколько украинцев убить...Пи#дец какой-то.🤦
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14.06.2022 09:00 Ответить
Тому що поставлена путіним мета знищення України. І тут ілюзій не повинно бути - або ми або вони
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14.06.2022 09:02 Ответить
Це їхня спільна мета. Путін просто втілює бажання свого народу.
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14.06.2022 11:31 Ответить
нє стрєлять в атвєт...це вже було з 2014 року.
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14.06.2022 09:01 Ответить
А в тебе є чим?
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14.06.2022 09:13 Ответить
Це єдина причина?
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14.06.2022 09:43 Ответить
А нащо вигадувати інші, якщо і цієї достатньо?
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14.06.2022 12:41 Ответить
Красавцы!...Похоже, пока "Ониксы" у паРашки не закончатся НАТО корабли не будет активно использовать в Черном море...
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14.06.2022 09:02 Ответить
Я вас розчарую. На даний момент Туреччина неофіційно заборонили прохід кораблів НАТО через Босфор. І навряд чи змінить це рішення до моменту, коли результат війни вже стане очевидним.
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14.06.2022 09:20 Ответить
Да вроде недавно были в чёрном море большие учения НАТО с американскими кораблями тоже...
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14.06.2022 09:31 Ответить
Ну так, відносно недавно. Останні навчання були влітку 2021. А останній корабель нечорноморської країни НАТО вийшов з Чорного моря 2 січня 2022, то був французький FS Auvergne.
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14.06.2022 09:43 Ответить
Конвенція забороняє прохід кораблів воюючих держав. Також Туреччина може заборонити заходити і іншим військовим кораблям, а може і не заборонити. На разі офіційної заборони для військових кораблів, крім російських та українських, немає.
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14.06.2022 09:46 Ответить
Але водночас нещодавно в Чорному морі з'явився ще один ВДК московитів.
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14.06.2022 11:34 Ответить
Ні. То спосіб подачі інформації журналістами. Коли корабель виходить з бази в Севасі в море, то журналісти пишуть: «В чорному морі з'явився ще один кацапський корабель, тепер їх чотири». Через Босфор ніхто не заходить і не виходить, зачинено в обидва боки.
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14.06.2022 11:42 Ответить
Карина Опольная

Реєстрація: 14 червня 2022

Заходив: 14 червня 2022 в 09:09

Мене читають: 0

Я читаю: 0

У подляка уже курицы в ход пошли…
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14.06.2022 09:19 Ответить
Вова,где Стугни
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14.06.2022 09:20 Ответить
замінені асфальтометами
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14.06.2022 12:33 Ответить
Ух ты,какие истории пошли. Чего там ещё на пятиминутках у подоляка рассказывают?
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14.06.2022 09:22 Ответить
Гляжу,что это тебе весело до слёз. Взбодрилась из запасов "колумбийской муки" в ОП.
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14.06.2022 09:55 Ответить
Братчук,де ракети у відповідь
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14.06.2022 09:24 Ответить
От цікаво, вже три місяці читаю, що завдали удару по Одещині (там ракетний, ОК, дальність), зараз часто по Сумщині та Чернігівщині (з МІНОМЕТІВ!!!) - з якої причини ЖОДНОГО разу не було повідомлення на зразок: "Точка вильоту була встановлена і по ній був нанесений масований удар у відповідь"??? Це що, комплекс жертви??? Я не кажу про ракети, але коли з МІНОМЕТІВ чи арти - то це як???
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14.06.2022 09:25 Ответить
Чули про таке містечко Клинці в Брянський області? Ні? Ну от і добре. Не все всім треба бачити, чути і знати.
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14.06.2022 09:57 Ответить
У кацапов тотальное превосходство по самолетам. В этих места попытаться отстрелять с гаубицы по позиции минометчиков (а на это 1 минута имеется), то можно потерять тяжелую технику. Самим же сбить самолеты тоже не получится, у кацапов там ПВО есть. И дроны сбиваются или глушаться. Ну или хотя бы звуком отпугивают кацапов.

Сделать бетонированное укрытие и из него стрелять - есть такой нюанс, как предатели. Обычный рекрутинг через телеграм ровно как и наркокурьеров набирают на работу. Сдадут позицию за деньги, притом очень ощутимые. На секундочку по опросам населения максимум 88-90% считают, что в войне виновата Россия. 10% до сих пор скажут, что виновата Украина и Россия себя защищает. Это миллионы людей. Также предатели могут быть просто алчными. Это тяжелейшая проблема, единственное решение которой могло быть в ликвидации коррупции еще при Ющенко полной и минимальной зарплате хотя бы в 800 евро. Тогда людей подкупить было бы в разы сложнее. Ну и конечно тогда бы телеканалы не позволили бы вести ватную пропаганду для этой публики, неплатежеспособной, на которую забили, ну и они и стали ватниками, а надо было за государственные деньги сделать для них телевизионные программы с их потреблением, довольно убогим по ценностям, но это уже как есть.

Надо ставить очень хорошо замаскированные камеры наблюдения на деревья. С хорошей матрицей, объективом без ИК-подсветки, просто цветная картинка даже ночью. Питание через провод под землей и через дерево к какой-то базовой станции, которая и электричество отдает камере, и принимает картинку к себе, затем передает по очень направленной антенне 5ГГЦ по низу буквально до нас, чтобы не засекли радиоизлучение. И эту станцию тоже желательно питать солнечной батареей в 50м от нее с аккумулятором. Вполне можно сделать на sony imx334 с 4к кадрами 1 кадр в 3-5 секунд отсылать без обработки (чтобы не грелся процессор камеры и расход электричества был низким), камеру питать 48в (дойдет может 20в из-за расстояния, но этого хватит) и роутер микротик 48в, объектив 2.8-4-6мм любой поставить крошечного размера под этот сенсор 1/1.8 дюйма, на дереве на 20м высоте никто камеру не заметит, там объектив 2 сантиметра диаметром торчать будет. И просто накрывать кацапов артой еще до того, как они заряжают миномет. Но вся проблема в том, что тут же депутатишко какой-то скинет видео, где кацапов накрывают. Да даже если бы так. Он скинет видео, где кацапы обстреливают город и якобы они такие плохие, если вдруг кто-то не знал. Ну и конечно кацапы, кто читают наши новости в 3 раза активнее, посмотрят на это, засекут место съемки, сделают повреждение незначительное, отправят снайперов для уничтожения наших ремонтников. Простейшие действия, но зато депутат пропиарится, спалив все на свете. Но ладно там камеру, эти депутаты людей поубивали. Когда выкладывали в общий доступ (да и частный тоже, учитывая предателей) видеозаписи, которые им люди отсылали. С точным указанием времени. Чтобы кацапы по своим камерам наблюдения легко вычислили того, кто снимал на телефон. А многие из своих квартир это делали.
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14.06.2022 11:48 Ответить
Проблема штурмової авіації у тому, що вони луплять некерованими ракетами і це має майже нулячу ефективність з обох боків. Винищувачи рубаються ефективно, а ось штурмові Су луплять куди влучить. Найбільша проблема, це масові артилерійські обстріли. Ну і штурмова авіація кацапів регулярно збивається з переносного ппо.
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14.06.2022 12:47 Ответить
Уся арта на сході зараз працює, альо
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14.06.2022 13:07 Ответить
 
 