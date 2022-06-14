9 317 29
Войска РФ нанесли ракетный удар по Одесчине. Подразделение ПВО уничтожило 2 ракеты "Оникс", - ОК "Південь"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Войска РФ сегодня утром нанесли ракетный удар по Одесчине.
Об этом сообщает пресс-центр оперативного командования "Південь", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал "Одеса.Офіційно".
"По Одесчине враг утром снова нанес ракетный удар. 2 ракеты "Оникс", выпущенные из берегового ракетного комплекса, с территории временно оккупированного Крыма были уничтожены над морем подразделением противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+22 Victor Frey
показать весь комментарий14.06.2022 09:02
+15 Garry Grant
показать весь комментарий14.06.2022 09:00
+11 Kindrat74
показать весь комментарий14.06.2022 09:25
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Реєстрація: 14 червня 2022
Заходив: 14 червня 2022 в 09:09
Мене читають: 0
Я читаю: 0
У подляка уже курицы в ход пошли…
Сделать бетонированное укрытие и из него стрелять - есть такой нюанс, как предатели. Обычный рекрутинг через телеграм ровно как и наркокурьеров набирают на работу. Сдадут позицию за деньги, притом очень ощутимые. На секундочку по опросам населения максимум 88-90% считают, что в войне виновата Россия. 10% до сих пор скажут, что виновата Украина и Россия себя защищает. Это миллионы людей. Также предатели могут быть просто алчными. Это тяжелейшая проблема, единственное решение которой могло быть в ликвидации коррупции еще при Ющенко полной и минимальной зарплате хотя бы в 800 евро. Тогда людей подкупить было бы в разы сложнее. Ну и конечно тогда бы телеканалы не позволили бы вести ватную пропаганду для этой публики, неплатежеспособной, на которую забили, ну и они и стали ватниками, а надо было за государственные деньги сделать для них телевизионные программы с их потреблением, довольно убогим по ценностям, но это уже как есть.
Надо ставить очень хорошо замаскированные камеры наблюдения на деревья. С хорошей матрицей, объективом без ИК-подсветки, просто цветная картинка даже ночью. Питание через провод под землей и через дерево к какой-то базовой станции, которая и электричество отдает камере, и принимает картинку к себе, затем передает по очень направленной антенне 5ГГЦ по низу буквально до нас, чтобы не засекли радиоизлучение. И эту станцию тоже желательно питать солнечной батареей в 50м от нее с аккумулятором. Вполне можно сделать на sony imx334 с 4к кадрами 1 кадр в 3-5 секунд отсылать без обработки (чтобы не грелся процессор камеры и расход электричества был низким), камеру питать 48в (дойдет может 20в из-за расстояния, но этого хватит) и роутер микротик 48в, объектив 2.8-4-6мм любой поставить крошечного размера под этот сенсор 1/1.8 дюйма, на дереве на 20м высоте никто камеру не заметит, там объектив 2 сантиметра диаметром торчать будет. И просто накрывать кацапов артой еще до того, как они заряжают миномет. Но вся проблема в том, что тут же депутатишко какой-то скинет видео, где кацапов накрывают. Да даже если бы так. Он скинет видео, где кацапы обстреливают город и якобы они такие плохие, если вдруг кто-то не знал. Ну и конечно кацапы, кто читают наши новости в 3 раза активнее, посмотрят на это, засекут место съемки, сделают повреждение незначительное, отправят снайперов для уничтожения наших ремонтников. Простейшие действия, но зато депутат пропиарится, спалив все на свете. Но ладно там камеру, эти депутаты людей поубивали. Когда выкладывали в общий доступ (да и частный тоже, учитывая предателей) видеозаписи, которые им люди отсылали. С точным указанием времени. Чтобы кацапы по своим камерам наблюдения легко вычислили того, кто снимал на телефон. А многие из своих квартир это делали.