РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5022 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
7 177 5
армия РФ (15337) война (46661) Генштаб ВС (4262) уничтожение (3813) техника (1540) потери (3857)

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 32,5 тыс. человек, 213 самолетов, 179 вертолетов, 1434 танка и 3503 бронированные машины. ІНФОГРАФІКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 14 июня потери личного состава противника составляют около 32 500 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 14.06 ориентировочно составляют:

личного состава - около 32500 (+200) человек ликвидировано,

танков – 1434 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 3503 (+11) ед,

артиллерийских систем - 721 (+3) ед,

РСЗО - 229 (+3) ед,

средств ПВО - 97 (+0) ед,

самолетов - 213 (+0) ед,

вертолетов - 179 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 588 (+3),

крылатых ракет - 125 (+0),

кораблей /катеров - 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2473 (+13) ед,

специальной техники - 54 (+0).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за своих потерь на Харьковщине мотострелковое подразделение оккупантов в полном составе отказалось от участия в боях, - Генштаб 

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 32,5 тыс. человек, 213 самолетов, 179 вертолетов, 1434 танка и 3503 бронированные машины 01

"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются", - отметили в Генштабе.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
14.06.2022 09:19 Ответить
Різниця між крилатою ракетою і звичайною: Гугл в поміч.
показать весь комментарий
14.06.2022 09:28 Ответить
Ну нормально так натовкли. супер.👍
показать весь комментарий
14.06.2022 10:03 Ответить
3500+ ББМ. Средняя длинна 5,5 м, расстояние на марше не менее 10 м. Если их выстроить в ряд, то почти 55 к
показать весь комментарий
14.06.2022 15:04 Ответить
 
 