Общие боевые потери РФ с начала войны - около 32,5 тыс. человек, 213 самолетов, 179 вертолетов, 1434 танка и 3503 бронированные машины. ІНФОГРАФІКА

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 14 июня потери личного состава противника составляют около 32 500 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 14.06 ориентировочно составляют:

личного состава - около 32500 (+200) человек ликвидировано,

танков – 1434 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 3503 (+11) ед,

артиллерийских систем - 721 (+3) ед,

РСЗО - 229 (+3) ед,

средств ПВО - 97 (+0) ед,

самолетов - 213 (+0) ед,

вертолетов - 179 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 588 (+3),

крылатых ракет - 125 (+0),

кораблей /катеров - 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2473 (+13) ед,

специальной техники - 54 (+0).

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"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются", - отметили в Генштабе.