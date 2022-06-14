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Новости За рубежом
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Россия (91213) эмиграция (139) миллионеры (83)

Из России до конца года могут уехать более 15 тысяч миллионеров, - исследование

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

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Более 15 тыс. россиян, состояние которых превышает 1 млн долларов, могут уехать из РФ уже в этом году.

К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства Henley&Partners, исследовавшие глобальную экономическую миграцию. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Настоящее время".

"Россия теряет миллионеров. Состоятельные люди все больше эмигрируют из России каждый год в течение последнего десятилетия. Это раннее предупреждение о проблемах, с которыми сталкивается страна. Развалу крупных стран всегда предшествовало ускорение эмиграции богатых людей, которые часто уезжают первыми, поскольку у них есть для этого средства", - – заявил аналитик Эндрю Амойлс, собиравший данные для исследования. 

Агентство отмечает, что США и Великобритания стали гораздо менее комфортными для потенциальной миграции россиян. Теперь власти этих стран могут иметь юридические и этические вопросы к происхождению их средств.

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Эксперты прогнозируют, что наиболее привлекательной для российских мигрантов страной станут Объединенные Арабские Эмираты. Также россияне могут ехать в Австралию, Сингапур, Израиль, Мальту и Монако.
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Топ комментарии
+10
Я прочитала вчора тут про 7 тис організацій, які товарили з бульбашами і кацапами. 7 тис! І тільки вчора їх побачили, а про Європу і газ кричать на кожній гілці. Українські вельможі на війні наживаться
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14.06.2022 09:29
+8
Мабуть тому що кожна організація відстьобує "на гору". Зелену.
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14.06.2022 09:33
+8
Проект "ерефія" закривається, а СВЯТО наближається
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14.06.2022 09:39
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і тільки у нас жодних питань ні юридичних ні етичних про походження грошей немає, гроші не пахнуть нє?
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14.06.2022 09:25 Ответить
Я прочитала вчора тут про 7 тис організацій, які товарили з бульбашами і кацапами. 7 тис! І тільки вчора їх побачили, а про Європу і газ кричать на кожній гілці. Українські вельможі на війні наживаться
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14.06.2022 09:29 Ответить
Мабуть тому що кожна організація відстьобує "на гору". Зелену.
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14.06.2022 09:33 Ответить
Так а наші мільйонери вже давно з України поїхали - мають по кілька паспортів, живуть з сім'ями по Іспаніям, Кіпрам, та інше, а приїздять в Україну лише "знімати касу", та пропихувати в владу своїх людей по типу Зе.
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14.06.2022 14:22 Ответить
Куди? В Україну, бо оп шукає українські коріння руським олігархам
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14.06.2022 09:26 Ответить
Краще напишіть скільки з України вже випустили мільйонерів і мільйонів. Суки *****.
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14.06.2022 09:33 Ответить
Проект "ерефія" закривається, а СВЯТО наближається
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14.06.2022 09:39 Ответить
Мабуть зеля хоче їх переманити

Але нафіга нам ті кацапи - вбивці
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14.06.2022 09:42 Ответить
nada srochna zakrivatj granici 15K novoi rjuzke saranchi v svobodnom mire netreba.
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14.06.2022 09:43 Ответить
Там ще є продовження
"Украину, по оценке авторов исследования, до конца года могут покинуть примерно 2800 миллионеров - это 42% всех граждан с миллионным состоянием."
І всі молодші 18 і старші 60, або всі жінки? Аааа, ето совсєм другоє.
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14.06.2022 09:44 Ответить
Война, или тебе из за поребрика не видно?
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14.06.2022 09:53 Ответить
Тайными тропами, неся на себе туго набитые мешки
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14.06.2022 10:16 Ответить
А з України виїхало кілька мільйонів. Переважно молоді жінки з дітьми. Статки яких не перевищують 1 тисячі доларів. То хто більше втратив?
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14.06.2022 10:36 Ответить
Злидні нехай собі їдуть.
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14.06.2022 12:31 Ответить
З України.
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14.06.2022 10:37 Ответить
А нахренпа им эти миллионы долларов, если они не могут их тратить на что хотят?
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14.06.2022 11:01 Ответить
S ljohkim dvizhenijem palca , ruskij prevrashchajetsa v haroshava ruskava .....
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14.06.2022 11:33 Ответить
Люди, которые смогли без путина заработать (а не натырить) миллион и более, наверное, ближе к "хорошим", поскольку им ни диктатура, ни военная истерия не подходят.
Другое дело, что их намного меньше, чем озлобленных необразованных ущербных нищебродов, нашедших в войне шанс поднять самооценку.
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14.06.2022 12:39 Ответить
 
 