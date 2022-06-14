Из России до конца года могут уехать более 15 тысяч миллионеров, - исследование
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Более 15 тыс. россиян, состояние которых превышает 1 млн долларов, могут уехать из РФ уже в этом году.
К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства Henley&Partners, исследовавшие глобальную экономическую миграцию. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Настоящее время".
"Россия теряет миллионеров. Состоятельные люди все больше эмигрируют из России каждый год в течение последнего десятилетия. Это раннее предупреждение о проблемах, с которыми сталкивается страна. Развалу крупных стран всегда предшествовало ускорение эмиграции богатых людей, которые часто уезжают первыми, поскольку у них есть для этого средства", - – заявил аналитик Эндрю Амойлс, собиравший данные для исследования.
Агентство отмечает, что США и Великобритания стали гораздо менее комфортными для потенциальной миграции россиян. Теперь власти этих стран могут иметь юридические и этические вопросы к происхождению их средств.
Эксперты прогнозируют, что наиболее привлекательной для российских мигрантов страной станут Объединенные Арабские Эмираты. Также россияне могут ехать в Австралию, Сингапур, Израиль, Мальту и Монако.
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Але нафіга нам ті кацапи - вбивці
"Украину, по оценке авторов исследования, до конца года могут покинуть примерно 2800 миллионеров - это 42% всех граждан с миллионным состоянием."
І всі молодші 18 і старші 60, або всі жінки? Аааа, ето совсєм другоє.
Другое дело, что их намного меньше, чем озлобленных необразованных ущербных нищебродов, нашедших в войне шанс поднять самооценку.