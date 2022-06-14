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На Изюмщине враг пытается установить контроль над Богородичным и готовит наступление на Славянск, - Синегубов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ізюм

В минувшие сутки российские оккупанты продолжили обстрелы Харькова и Харьковского, Изюмского, Богодуховского и Чугуевского районов области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате обстрелов в поселке Жуковского 1 гражданский человек ранен.

"В области повреждены частные дома, хозяйственные постройки, склады, произошли лесные пожары. В с. Малиновка из-за обстрелов оккупантов ранения получили 2 детей – мальчик 11 и девушка 17 лет. В пгт Печенеги ранен ребенок 3 месяцев, к сожалению, его 35-летний мать погибла. В с. Загородное 1 раненый", - информирует Синегубов.

Всего в области 1 человек погиб, 5 – ранены, в том числе 3 детей.

"В Харьковском районе из-за попадания четырех российских ракет произошел пожар в складских помещениях, горели грузовые автомобили. Площадь возгорания составила 2000 кв. м", - добавляет он.

Глава региона также информирует, что на территории области продолжаются боевые действия. На Харьковском направлении враг по-прежнему сконцентрирован на обороне. На Изюмщине враг пытается установить контроль над н.п.Богородичным и готовит наступление на Славянск.

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"Наши защитники противодействуют врагу, нанося ему ощутимые потери. В районе Изюма нашими военными уничтожен очередной российский вертолет Ка-52. Верим в Вооруженные Силы Украины", - резюмирует он.
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Печально. Когда все силы вонючая русня кинула на Донбасс и там реально идет просто мессиво, мы теряем и другие места.Хотя у Обдрыстовича все идет по плану , мы всех побеждаем. Может прав Бутусов.надо говорить людям как есть.Ибо опять получится Буча и Мариуполь.
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14.06.2022 10:03 Ответить
Богородичне в Донбасі, під Слов'янськом.
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14.06.2022 10:05 Ответить
Тей обристович розказує про кілометраж війни,а ось про щільність зброї, яку випустили за його правління ні гуру. Зато посли ллють бруд на країни донори,СМІ публікують фейкові дані і знову під егідою офісу обристовича. Для мене це увесь зеболотний уряд,а не тільки люся
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14.06.2022 10:07 Ответить
щоб потрапити до богородичного треба форсувати річку а до словьянска ще далеко 30км десь
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14.06.2022 10:39 Ответить
 
 