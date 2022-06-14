РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5022 посетителя онлайн
Новости Война в Украине
5 628 18
гражданство (1281) иностранец (459) Марокко (24) Брагим Саадун (10)

Марокканец Брагим Саадун, которого хотят казнить оккупанты, имеет гражданство Украины, - отец

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

брагім,саадун

Брагим Саадун стал гражданином Украины в 2020 году после года службы в армии.

Об этом, как пишет Reuters, сообщил его отец Тахар Саадун, передает Цензор.НЕТ.

По словам отца, Брагим собирался изучать аэрокосмические технологии в университете в Киеве, и для этого ему требовалось гражданство Украины.

Мужчина также отметил, что его сын сдался в плен добровольно, поэтому его должны содержать в качестве военнопленного. Сейчас, по его словам, у семьи Саадуна нет контакта с "адвокатом" сына.

"Как семья мы страдаем из-за отсутствия контакта с адвокатом для обмена юридической информацией. Это усиливает наши страдания", - сказал он журналистам.

Также смотрите: Россиянин на Закарпатье сжег паспорт: Считаю Путина врагом. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+19
Кацапи і юриспунденція, це як свиня і Сонце.
показать весь комментарий
14.06.2022 09:52
+11
Господи, спасай Азов і цього хлопчину, бо ніхто крім Тебе....
показать весь комментарий
14.06.2022 09:57
+8
До чого це тупе питання?
показать весь комментарий
14.06.2022 09:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кацапи і юриспунденція, це як свиня і Сонце.
показать весь комментарий
14.06.2022 09:52 Ответить
що таке "юриспунденція"?
показать весь комментарий
14.06.2022 11:10 Ответить
його син здався в полон добровільно?
показать весь комментарий
14.06.2022 09:54 Ответить
До чого це тупе питання?
показать весь комментарий
14.06.2022 09:56 Ответить
До чого ЦЕ тупе питання? Яке може бути добровільно? Думаєте,що і захисники Маріуполя тоже добровільно чи як
показать весь комментарий
14.06.2022 10:01 Ответить
Валя вы в натуре или по методичке???
показать весь комментарий
14.06.2022 10:07 Ответить
да сдавались и добровольно просто многие кто сдался расстредливали практически сразу.. и потом видосики заливали в соцсети мол сомтрите что мы делаем с нациками а Азов сдался и все военные ПО ПРИКАЗУ МИНИСТРА ОБОРОНЫ...
показать весь комментарий
14.06.2022 10:08 Ответить
paren v pljenu - emu grozit smertna kaznj . oni bude govoriti vse shtoby ulutshit svoi pozicii na obmen.

netreba ceplatis za slava v statje.
показать весь комментарий
14.06.2022 10:09 Ответить
бо то питає виродок
показать весь комментарий
14.06.2022 10:02 Ответить
А якщо патрони закінчуються, то що робить? Кидаться на противника і гризти горлянку?
показать весь комментарий
14.06.2022 10:16 Ответить
vydershki rodnim i parnju-voinu !
показать весь комментарий
14.06.2022 09:55 Ответить
Господи, спасай Азов і цього хлопчину, бо ніхто крім Тебе....
показать весь комментарий
14.06.2022 09:57 Ответить
Ну и пипец пацану. ЗЕшобла кинет его, как кинули Азовцев. Зеленский, что с Азовцами? Или в твоей голове ты Азовцев уже освободил? Запроданец
показать весь комментарий
14.06.2022 10:08 Ответить
к чему здесь постоянно эти тупые вопросы? он не читает цензор и ваши коментарии
показать весь комментарий
14.06.2022 10:24 Ответить
не дают мальчику читать Цензор? Кто нидает?? Многа плахих дядей на Цензоре??
показать весь комментарий
14.06.2022 11:42 Ответить
про!бали, отріцатєльное освобождєніє, оні не в плену, оні турісти
показать весь комментарий
14.06.2022 10:32 Ответить
касапський рашизм має бути знищений, як і німецький нацизм.
На жаль, расизм ще довго буде існувати; і фашизм час від часу відроджується...
показать весь комментарий
14.06.2022 10:09 Ответить
надо хлопца сапасать. менять хоть на медведчука, хоть на десяток орков.
показать весь комментарий
14.06.2022 11:15 Ответить
 
 