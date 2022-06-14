5 628 18
Марокканец Брагим Саадун, которого хотят казнить оккупанты, имеет гражданство Украины, - отец
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Брагим Саадун стал гражданином Украины в 2020 году после года службы в армии.
Об этом, как пишет Reuters, сообщил его отец Тахар Саадун, передает Цензор.НЕТ.
По словам отца, Брагим собирался изучать аэрокосмические технологии в университете в Киеве, и для этого ему требовалось гражданство Украины.
Мужчина также отметил, что его сын сдался в плен добровольно, поэтому его должны содержать в качестве военнопленного. Сейчас, по его словам, у семьи Саадуна нет контакта с "адвокатом" сына.
"Как семья мы страдаем из-за отсутствия контакта с адвокатом для обмена юридической информацией. Это усиливает наши страдания", - сказал он журналистам.
Топ комментарии
+19 Muron
показать весь комментарий14.06.2022 09:52
+11 Alisa Korovieva
показать весь комментарий14.06.2022 09:57
+8 Boruh Zackelberger
показать весь комментарий14.06.2022 09:56
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
netreba ceplatis za slava v statje.
На жаль, расизм ще довго буде існувати; і фашизм час від часу відроджується...