Чем быстрее и больше оружия получит Украина, тем ближе мир, - Порошенко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Пятый президент и лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко призвал союзников поскорее дать Украине необходимое оружие.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом он заявил в эфире BBC WORLD SERVICE.
"Медленно, но уверенно Украина выигрывает войну против российской агрессии. Несмотря на то, что Россия имеет в десять раз больший арсенал гаубиц и ствольной артиллерии. Это действительно сложно. Если бы у нас было больше оружия, больше артиллерии и больше танков, был бы более короткий путь к победе. И это также означало бы более короткий путь к миру. Можете себе представить: чем больше оружия, тем ближе мир. И это именно об Украине и ситуации на Донбассе, на востоке нашего государства", - подчеркнул пятый президент.
По словам Порошенко, Украина не готова уступить часть территории для прекращения войны.
"Территориальная целостность Украины не является предметом для компромиссов. Как не является она и предметом для переговоров. Ведь это не остановит Путина. Это будет очередным фактом, который будет мотивировать его продолжать свою агрессию. И никто не знает, где завтра окажутся российские силы. Может, на Готланде в Швеции или на Аляске в Соединенных Штатах, или в странах Балтии на границе с Россией", - пояснил Порошенко.
Лидер "ЕС" отметил, что следует остановить все попытки Путина шантажировать Европу.
"Ведь эта война - не только против Украины. Это война против всего цивилизованного мира. И нам следует найти правильные ответы на все эти попытки шантажа", - подытожил Порошенко.
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Пожалуйста, подождите...
Причем тупая. Вчера звиздели одно, сегодня Порох вас же и обломал.
РОЗЖОВУЮ різницю.
Черчіль був Прем"Єром...
Порошенко не прем"Єр,не Президент,і навіть не англійська королева..
Бо вони обрали Черчиля прем'єром. А ви на шашличника країну лишили.
Файне вогнище розпалили в Маріуполі, да ?
Порошенко користується на заході повагою і підтримкою більшою за всю жОПу зезидента включно з ним самим!
От така різниця!
Лучше расскажи, почему его одинаково ненавидят кацапы и местный, украинский люмпен?
А твоє "ЗЕ-непорозуміння" ніхто "і в хєр не ставить" - хоч він і ПРЕЗИДЕНТ країни!
Бо від зезидента окрім відосиків ВЖЕ ніякої користі.
А його неголена фізія і бомжатський прикід публіці вже набридли,і не тільки на Заході.
Публикация видеоролика, где мэр Днепра Борис Филатов уговаривает собеседников быть готовыми принять условия России, потому что, мол, все решается в Киеве, это не какое-то противостояние Филатова и Офиса президента. Ни в коем случае. Это откровенная, и по-военному бронебойная "ответка" днепровскому клану со стороны блогеров из орбиты главкома Залужного. О том, что главком тихо и ненавязчиво собрал вокруг себя целую команду лидеров мнений, мы уже писали. Более того. Эта команда уже показала зубы Офису президента и дала понять, что в случае чего, крик она поднимет такой, что несладко станет многим. Однако сейчас Офис президента тут ни при чем. "При чем" в данной ситуации так называемые, днепровские. Речь не об олигархе Игоре Коломойском, а о стае товарищей из бывшего окружения Коломойского, у которой с Коломойским разошлись пути. Речь о фактическом хазяине Днепра Геннадии Корбане, его старом товарище мэре Днепра Борисе Филатове и о всей их прочей веселой компании. С ними же связан и журналист Юрий Бутусов. А Бутусов, это еще целая команда лидеров мнений, включая уже подзабых и не шибко успешных вне своего раздутого волонтерства (но весьма активных на соцсетях) скандальных волонтеров Юрия Касьянова и Диану Макарову. Что объединяет Юрия Бутусова и днепровских? Сейчас все одно слово. Иловайск. Оно же объединяет их всех с экс-министром МВД Арсеном Аваковым. В период, когда главкомом ВСУ был приближенный к днепровским генерал Руслан Хомчак, они имели весьма солидный вес в политическом раскладе страны и определенный доступ к тендерам в ВСУ. Но времена изменились. Под давлением британцев Зеленский был вынуждень поменять милого сердцу днепровских Хомчака на кавалера переходящего меча Британской империи генерала Валерия Залужного. Есть информация что назначение Залужного было платой ОП за спущеный на тормозах скандал с "вагнеровцами". Однако. Сейчас, когда война перешла в затяжную фазу, растет недовольство общества. Естественно, украинское общество всю вину возлагает на президента и его офис, для Украины это норма. ОП, попыталась переложить вину на командование ВСУ. Отсюда заявление Арестовича, что мол прорыв россиян в южные области Украины про...шляпили. Как мы видели, ответка прилетела стразу. Прилетела она и тут. Юрий Бутусов не зря обрушился в последнее время с тоннами критики на руководство ВСУ. Повторяется история 2015 г. когда тот же Бутусов мешал с грязью имя генерала Муженко. Залужный, кстати, выдвиженец именно Муженко. Именно по-этому со дня вторжения Муженко вернулся в Генштаб. Филатов, естественно обвинил во всем руководство страны. Хотя днепровские прекрасно поняли, кто и почему передал им "привет". Привет с намеком. Мол, не успокоите Бутусова - будут следующие ролики.
це неповага до гостей , які приїздять до нас !!
- Зелена кофта - то «тактична» Її солдати носять щоб їх на полі бою важко було розгледіть ...
- А щетина на морді?
- А щетина - теж «тактична» - щоб він більш геройськи у відосику виглядів! ...
Garry:
Одна людина з політикуму, яка не ігнорила інфу США, розвідок, щодо вторгнення це Порошенко.
Зі всіх площадок, з трибуни ВР волав, що готуватись треба.
А тепер згадайте твіти петушиного кутка, арахамій і офісів.
І, курва, ні одне. НІ ОДНЕ, не виявило банальну мужність визнати свою неправоту.