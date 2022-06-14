Сообщено о подозрении в госизмене командиру корабля РФ "Адмирал Макаров", перебежавшему на сторону врага в 2014 году, - ГБР
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сотрудники ГБР сообщили о подозрении в государственной измене бывшему капитану 2-го ранга воинской части, дислоцировавшейся в АР Крым, а ныне - командиру российского фрегата "Адмирал Макаров".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Как отмечается, в 2014 году он изменил присяге и остался в захваченной российскими оккупантами части, отказавшись передислоцироваться в Николаевскую область. Винничанин присягнул вооруженным силам РФ и продолжил службу на российском черноморском флоте.
"Дезертир вернулся в Украину в 2022 году с оккупантами. Корабль под его командованием производил запуски крылатых ракет по Николаеву и Одессе", - информируют в ГБР.
Также сообщается, что следователи ГБР собрали достаточно доказательств и сообщили бывшему украинскому военному о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.
Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ сообщила о подозрении в государственной измене чиновнице одного из "министерств АР Крым": злоумышленница взята под стражу
Пожалуйста, подождите...
С такой скоростью движение дошло только до подозрения... Теперь до суда, если скорость та же, дело дойти может к старости предателя... Ну а суд точно закончится на 5какую-то годовщину смерти от старости...
Похоже, в стране системное покрывание государственных изменников. Или мне одному это кажется?
Значит как минимум пару лет з/п начислена зря.
На скільки я пам'ятаю ще в 2014 ген. прокуратура повідомила про підозру у державній зраді
всім військовим зрадникам крисчанам.
Не зовсім зрозуміло навіщо ДБР дублювати це повідомлення,
чи знову імітація бурхливої діяльності?
"де вироки? де запити в інтерпол?"
Декілька вироків було, зрозуміло, що не всім.
Про запити в інтерпол вже не пам'ятаю.
А що з тих ЗАОЧНИХ засуджень та запитів...
Ви що, сподіваєтесь, що паРашка, при наймі, в теперешньому стані когось видасть, прАХВесор он вже давно засуджений і ШО?
Не на те увагу спрямовуєте, тут в ІНШОМУ справа, ДБР замість займатися тими корупціонерами та злочинцями, які є в Україні, знову імітує бурхливу діяльність, яка просто ні до чого реального зараз не приведе.
Цеж коли дбр підготує аналогічну підозру сама собі за обшуки та виведення з бойового чергування систем ППО С300?
так розумію, що якби Києв взяли, вони б геть інші підозри надсилали б патріотам
гнати ДБР сцяними ганчірками треба
На гроші, що тратить країна на утримання армії цих проКУРВОрів, дбр-ів, слідчих, ментів, агентів, суддів... можна створити і оснастити нову українську Армію!