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Сообщено о подозрении в госизмене командиру корабля РФ "Адмирал Макаров", перебежавшему на сторону врага в 2014 году, - ГБР

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

фрегат,макаров,адмірал

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении в государственной измене бывшему капитану 2-го ранга воинской части, дислоцировавшейся в АР Крым, а ныне - командиру российского фрегата "Адмирал Макаров".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, в 2014 году он изменил присяге и остался в захваченной российскими оккупантами части, отказавшись передислоцироваться в Николаевскую область. Винничанин присягнул вооруженным силам РФ и продолжил службу на российском черноморском флоте.

"Дезертир вернулся в Украину в 2022 году с оккупантами. Корабль под его командованием производил запуски крылатых ракет по Николаеву и Одессе", - информируют в ГБР.

Также сообщается, что следователи  ГБР собрали достаточно доказательств и сообщили бывшему украинскому военному о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ сообщила о подозрении в государственной измене чиновнице одного из "министерств АР Крым": злоумышленница взята под стражу
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Топ комментарии
+23
2022-2014=8 лет...

С такой скоростью движение дошло только до подозрения... Теперь до суда, если скорость та же, дело дойти может к старости предателя... Ну а суд точно закончится на 5какую-то годовщину смерти от старости...

Похоже, в стране системное покрывание государственных изменников. Или мне одному это кажется?
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14.06.2022 10:46
+20
до чого така швидкість....
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14.06.2022 10:41
+17
всі справа в тому, що прокурорам, слідчим та суддям немає часу займатися такими дрібницями... це ж не хлібна справа... є завдання важливіші - набивати свої кишені, користуючись службовим положенням та виконувати замовлення влади в стилі "чєго ізволітє"...
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14.06.2022 10:51
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А фамилию чего не указали?
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14.06.2022 10:40 Ответить
Постеснялись видно. Надо в Википедии искать,что это некто бреев григорий александрович.
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14.06.2022 10:57 Ответить
до чого така швидкість....
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14.06.2022 10:41 Ответить
Пусть бы лучше занялись теми кто сейчас на должностях.
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14.06.2022 10:42 Ответить
2022-2014=8 лет...

С такой скоростью движение дошло только до подозрения... Теперь до суда, если скорость та же, дело дойти может к старости предателя... Ну а суд точно закончится на 5какую-то годовщину смерти от старости...

Похоже, в стране системное покрывание государственных изменников. Или мне одному это кажется?
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14.06.2022 10:46 Ответить
всі справа в тому, що прокурорам, слідчим та суддям немає часу займатися такими дрібницями... це ж не хлібна справа... є завдання важливіші - набивати свої кишені, користуючись службовим положенням та виконувати замовлення влади в стилі "чєго ізволітє"...
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14.06.2022 10:51 Ответить
15 років загальні строки давності, ще сім років і наш суд нічого йому не зробить.
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14.06.2022 10:51 Ответить
Речь идет о сообщении подозрения самому предателю. А уголовное дело заведено еще 2014 году.
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14.06.2022 11:02 Ответить
На него уже давно заведена уголовка в прокуратуре Крыма (та что была создана на не оккупированной территории)
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14.06.2022 10:46 Ответить
А які ж такі "достатньо доказів"? Там вистачвло трьох папірців і стільки ж фото.
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14.06.2022 10:46 Ответить
Херасе себе оперативность, 8 лет!
Значит как минимум пару лет з/п начислена зря.
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14.06.2022 10:48 Ответить
соромлюся запитати, а що з 2014 року він не вважався зрадником, якщо лише зараз йому оголосили підозру? я звичайно знала, що "жернова правосудія" обертаються повільно, але ж не настільки... сміх та й годі...
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14.06.2022 10:49 Ответить
ні вьсо так адназначна, ето другоє, ви ні панімаєтє, там же наши люді
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14.06.2022 10:49 Ответить
Ніна Тарасюк

На скільки я пам'ятаю ще в 2014 ген. прокуратура повідомила про підозру у державній зраді
всім військовим зрадникам крисчанам.

Не зовсім зрозуміло навіщо ДБР дублювати це повідомлення,
чи знову імітація бурхливої діяльності?
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14.06.2022 10:52 Ответить
повідомила про підозру - це добре... але де вироки? де запити в інтерпол? є ж процедура заочного судочинства...
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14.06.2022 10:55 Ответить
Ніна Тарасюк

"де вироки? де запити в інтерпол?"

Декілька вироків було, зрозуміло, що не всім.
Про запити в інтерпол вже не пам'ятаю.
А що з тих ЗАОЧНИХ засуджень та запитів...
Ви що, сподіваєтесь, що паРашка, при наймі, в теперешньому стані когось видасть, прАХВесор он вже давно засуджений і ШО?

Не на те увагу спрямовуєте, тут в ІНШОМУ справа, ДБР замість займатися тими корупціонерами та злочинцями, які є в Україні, знову імітує бурхливу діяльність, яка просто ні до чого реального зараз не приведе.
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14.06.2022 12:18 Ответить
Ви що слідаки серйозно. А чому немає додаткової кваліфікації за ч. 2 ст. 438 КК України (порушення звичаїв ведення війни), де максимальне покарання - довічне позбавлення волі за вбивства мирних жителів та руйнування цивільної інфраструктури. Цей пітар повністю підпадає під дію цієї статті.
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14.06.2022 10:49 Ответить
Вінничанин стріляв по Одесі і Миколаїву, матрос Кошка в труні перевертається.
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14.06.2022 10:49 Ответить
Наше де?бери! виявляє миттєву блискавичність. Вісім років, Карле, вісім! Ми ще Шмальця лаєм. Аби наші владні красавели поставляли зброю воюючому бундесу, вона ще б в руді була.
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14.06.2022 10:50 Ответить
А чого так швидко?

Цеж коли дбр підготує аналогічну підозру сама собі за обшуки та виведення з бойового чергування систем ППО С300?
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14.06.2022 10:52 Ответить
е-ге-гей! чуть помєдлєннєє коні, чуть помєдлєннєє... к чєму такая спєшка?
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14.06.2022 10:54 Ответить
Велике досягнення... Ніби Маріуполь звільнили... повідомлено про підозру у держзраді командиру корабля РФ "Адмірал Макаров", який перебіг на бік ворога у 2014 році. Не пройшло і ВІСІМ років... При СССР таке називалося ПРИПИСКОЮ...
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14.06.2022 10:57 Ответить
ДБР-це підрозділ агентури ФСБ.
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14.06.2022 10:58 Ответить
Таких не берут в косм... в ЕС.
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14.06.2022 11:28 Ответить
кончені гандони ці ДБР... 9 років минуло
так розумію, що якби Києв взяли, вони б геть інші підозри надсилали б патріотам
гнати ДБР сцяними ганчірками треба
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14.06.2022 11:40 Ответить
Цікаво, а який час цьому відважному вінничанину після принесення присяги РФ продовжували перераховувати на картку "дєнєжноє содєржаніє" від України?
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14.06.2022 11:44 Ответить
"Працівники ДБР повідомили про підозру у державній зраді колишньому капітану 2 рангу військової частини, що дислокувалась в АР Крим, а нині командиру російського фрегата "Адмірал Макаров"" - я ж правильно зрозумів, от так от взяли і ОСОБИСТО повідомили? Тоді молодці! В усіх інших випадках - який сенс в цих ідіотських діях? Якщо є факти, докази - збирайте для Гааги або ж для власного суду, коли виродок потрапить до рук, а так що, нема більше чим зайнятись? Щось на зразок: "Чувак, ми тебе підлзрюєм!", " А йдіть ви нах.. зі своїми підозрами", "ОК, йдемо!" - десь так?
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14.06.2022 11:51 Ответить
А як бути з підозрами за розмінування Чонгару, злиття півдня України, саботаж оборони країни перед агресією, Оман, Вагнергейт та багато іншого?
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14.06.2022 12:28 Ответить
Брєєв, як і березовський та ін. гидують навіть нах. послати цю бездарну шоблу паразитів-дармоїдів... Вони роками збирали папірці, перекидали один одному папки зі столу-на-стіл, ходили "на підписи та погодження", отримували захмарні зарплати (сотні тисяч!), надбавки, звання, пільги, пенсії, що не снилися ні одному лікареві, вчителю чи інженеру. Врешті через роки ... "оголосили підоздру"(!!!) А далі шо?
На гроші, що тратить країна на утримання армії цих проКУРВОрів, дбр-ів, слідчих, ментів, агентів, суддів... можна створити і оснастити нову українську Армію!
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15.06.2022 21:36 Ответить
 
 