Оккупанты пытались сдать на металлолом комплектующие к комплексу ПВО, потому что не хотели идти на передовую в Донецкой области, - ГУР МО
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Чтобы не попасть на передовые позиции командиры одной из батарей 933-го зенитно-ракетного полка оккупационных войск решили сделать свою технику небоеспособной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.
Отмечается, что оккупанты сняли с боевых машин "Тор-М2У" блоки управления и решили продать их в пункт приема драгоценных металлов.
"Однако россиян, как всегда, подвела алчность. В пункте приема металлолома они назвали слишком высокую цену и вступили в конфликт с приемщицей, которая тут же сообщила о "бизнесменах" в так называемое "МГБ ДНР"", - говорится в сообщении.
Теперь командование полка оккупантов объясняет потерю электронных блоков якобы "боевыми действиями", а рашисты-"бизнесмены" продолжили службу в пехотных подразделениях на передовой.
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