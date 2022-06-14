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Оккупанты пытались сдать на металлолом комплектующие к комплексу ПВО, потому что не хотели идти на передовую в Донецкой области, - ГУР МО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,техніка

Чтобы не попасть на передовые позиции командиры одной из батарей 933-го зенитно-ракетного полка оккупационных войск решили сделать свою технику небоеспособной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

Отмечается, что оккупанты сняли с боевых машин "Тор-М2У" блоки управления и решили продать их в пункт приема драгоценных металлов.

"Однако россиян, как всегда, подвела алчность. В пункте приема металлолома они назвали слишком высокую цену и вступили в конфликт с приемщицей, которая тут же сообщила о "бизнесменах" в так называемое "МГБ ДНР"", - говорится в сообщении.

Теперь командование полка оккупантов объясняет потерю электронных блоков якобы "боевыми действиями", а рашисты-"бизнесмены" продолжили службу в пехотных подразделениях на передовой.

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14.06.2022 11:51 Ответить
Навіщо на брухт? Нам передайте, ми з радістю приймемо
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14.06.2022 11:55 Ответить
На бухло не було бабала, бо все пропили на день нізавісімасті.

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14.06.2022 12:00 Ответить
Что это за вояки такие, которых приёмщица послала нах...? Вальнулибы в **#ло прикладом и приняла б как надо.
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14.06.2022 12:20 Ответить
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14.06.2022 12:23 Ответить
Потомственное пьянство даёт неправильный результат. Нормальные люди сдали бы ВСУ всё железо в сборе, получили денюшку и политическое убежище и тикали бы в запад.
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14.06.2022 14:21 Ответить
 
 